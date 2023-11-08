Шалимов о Соболеве: «Он способен забивать по 20 голов за сезон и нужен «Спартаку». Но делает много работы, которая не приводит к результату»

Игорь Шалимов считает, что Александр Соболев может забивать по 20 голов за сезон.

«Спартак» в воскресенье сыграл вничью с « » (1:1) в матче 14-го тура Мир РПЛ. Соболев на поле не вышел.

«Не мог поверить в то, что не будет в составе – да, он отыграл на Кубок в середине недели, но в итоге выбор сделан в пользу восстановившегося Промеса. Промес выглядит хорошо технически, но он теряется в центре атаки, он постоянно уходил влево, и «Спартак» играл без позиции.

Слева у красно-белых создавалось численное преимущество – за счет забеганий Рябчука, который отвлекал защитников, имел момент – но удар был не в дальний, а в ближний угол, в руки вратарю.

Соболев по своим характеристикам нужен « ». Но он, на мой взгляд, делает много работы, которая не приводит к результату – Александр обладает мастерством, он опасен в штрафной, он способен забивать по 20 голов за сезон. Но в итоге мы видим, что форвард убегает к угловым, уходит в центр.

Что-то происходит внутри, Соболев нужен на поле, а не на скамейке запасных. А Промес начинает убегать с позиции центрфорварда, он не знает этой работы, уходит туда, где ему комфортно. А в итоге «Спартак» много создает, но мало забивает – команда забила всего 19 голов – это худший результат в первой шестерке», – сказал бывший игрок сборной России и тренер клубов .

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