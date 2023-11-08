Шалимов о Соболеве: «Он способен забивать по 20 голов за сезон и нужен «Спартаку». Но делает много работы, которая не приводит к результату»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Игорь Шалимов Квинси Промес Антон Зиньковский Александр Соболев Футбол

Игорь Шалимов считает, что Александр Соболев может забивать по 20 голов за сезон.

«Спартак» в воскресенье сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1) в матче 14-го тура Мир РПЛ. Соболев на поле не вышел.

«Не мог поверить в то, что Соболева не будет в составе – да, он отыграл на Кубок в середине недели, но в итоге выбор сделан в пользу восстановившегося Промеса. Промес выглядит хорошо технически, но он теряется в центре атаки, он постоянно уходил влево, и «Спартак» играл без позиции.

Слева у красно-белых создавалось численное преимущество – Зиньковский за счет забеганий Рябчука, который отвлекал защитников, имел момент – но удар был не в дальний, а в ближний угол, в руки вратарю.

Соболев по своим характеристикам нужен «Спартаку». Но он, на мой взгляд, делает много работы, которая не приводит к результату – Александр обладает мастерством, он опасен в штрафной, он способен забивать по 20 голов за сезон. Но в итоге мы видим, что форвард убегает к угловым, уходит в центр.

Что-то происходит внутри, Соболев нужен на поле, а не на скамейке запасных. А Промес начинает убегать с позиции центрфорварда, он не знает этой работы, уходит туда, где ему комфортно. А в итоге «Спартак» много создает, но мало забивает – команда забила всего 19 голов – это худший результат в первой шестерке», – сказал бывший игрок сборной России и тренер клубов РПЛ.

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10 комментариев

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Доктор Верховцев
Сашуля рановато уверовал в собственную крутость. Ещё и на полдзюбы не наиграл, а гонору, как у португальского нарцисса.
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Groznyi2024
Это Мбаппе, Холланд, Роналду, Бензема и Месси в одном, ага.
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Алексей Иванов
Вечно подающий надежды, этот Соболев...Пусть сначала закончит курсы хорошего тона...А то взять себя за яйца при полном стадионе и положить их на всю команду в его стиле...
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Сергей Кобелев
Конечно нужен. Как без ныряний и его пенальти? хоть молчит и то ладно. А пресса ждет.... когда в очередной раз что нибудь скажет... действительно все силы у него не туда уходят.
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Ленид Вилькин
Без труда не вынешь и рыбку из пруда! Упорство и труд к голам приведут ! 😅
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Артем Гладских
Он слишклм высокомерный , эгоистичный человек. + дельфин.
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Леонид Матросов
А Шалимов в курсе сколько уже Дзуба забил?
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SoWeTo
Галим «Пахан женского футбола» Шалимов

P.S. не сдержался
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artem saribekyan
Спартаку Соболев не помощник, и с ним в составе команда играет скованннй, с меньшей фантазией.
Без него и фронт атак шире, и маневры игроков изобретательнее; необходимость в игре на Соболева( чего тот требует в форме, соответствующему своему воспитанию и характеру) отпадает мама по себе.
Абаскаль не воспитывает Соболева, как многие считают, нет: Соболев просто ему не нужен!
Спартак- это быстрота, маневр, наглость или смелость в игре, перемещения по всему фронту атак и тактические хитрости без ЭГОИЗМА отдельных игроков, без их капризов и недовольных рож, если хотите.
Абаскаль ошибается, сам учится тренерской работе, но он работает, и будет работать ещё лучше и успешнее, если на нем не будет висеть груз требований о обязательном использовании в игре тех или иных игроков. Абаскаль один, а советчиков море;
Романцев, а до него Бесков посылали на хрен тех, кто им ,, советовал", но им было легче в этом смысле. Абаскаль ,,чужак", ему труднее...
Будем смотреть....
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