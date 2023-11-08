Шалимов о Соболеве: «Он способен забивать по 20 голов за сезон и нужен «Спартаку». Но делает много работы, которая не приводит к результату»
Игорь Шалимов считает, что Александр Соболев может забивать по 20 голов за сезон.
«Спартак» в воскресенье сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1) в матче 14-го тура Мир РПЛ. Соболев на поле не вышел.
«Не мог поверить в то, что Соболева не будет в составе – да, он отыграл на Кубок в середине недели, но в итоге выбор сделан в пользу восстановившегося Промеса. Промес выглядит хорошо технически, но он теряется в центре атаки, он постоянно уходил влево, и «Спартак» играл без позиции.
Слева у красно-белых создавалось численное преимущество – Зиньковский за счет забеганий Рябчука, который отвлекал защитников, имел момент – но удар был не в дальний, а в ближний угол, в руки вратарю.
Соболев по своим характеристикам нужен «Спартаку». Но он, на мой взгляд, делает много работы, которая не приводит к результату – Александр обладает мастерством, он опасен в штрафной, он способен забивать по 20 голов за сезон. Но в итоге мы видим, что форвард убегает к угловым, уходит в центр.
Что-то происходит внутри, Соболев нужен на поле, а не на скамейке запасных. А Промес начинает убегать с позиции центрфорварда, он не знает этой работы, уходит туда, где ему комфортно. А в итоге «Спартак» много создает, но мало забивает – команда забила всего 19 голов – это худший результат в первой шестерке», – сказал бывший игрок сборной России и тренер клубов РПЛ.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
P.S. не сдержался
Без него и фронт атак шире, и маневры игроков изобретательнее; необходимость в игре на Соболева( чего тот требует в форме, соответствующему своему воспитанию и характеру) отпадает мама по себе.
Абаскаль не воспитывает Соболева, как многие считают, нет: Соболев просто ему не нужен!
Спартак- это быстрота, маневр, наглость или смелость в игре, перемещения по всему фронту атак и тактические хитрости без ЭГОИЗМА отдельных игроков, без их капризов и недовольных рож, если хотите.
Абаскаль ошибается, сам учится тренерской работе, но он работает, и будет работать ещё лучше и успешнее, если на нем не будет висеть груз требований о обязательном использовании в игре тех или иных игроков. Абаскаль один, а советчиков море;
Романцев, а до него Бесков посылали на хрен тех, кто им ,, советовал", но им было легче в этом смысле. Абаскаль ,,чужак", ему труднее...
Будем смотреть....