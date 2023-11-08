Аршавин о поездке в Лондон: «Хотелось бы ответить что-то про «загнивающий Запад», но это не так. Лондон всегда хорош»
Андрей Аршавин вспомнил недавнюю поездку в Лондон.
«Меня многие спрашивали: «Как Лондон?» Хотелось бы ответить что-то про «загнивающий Запад», но это не так. Лондон остается всегда таким, какой есть. Он всегда хорош – что 20 лет назад, что сейчас.
Я посетил два мюзикла, матч «Тоттенхэма». Пришлось проехаться с их болельщиками на электричке две остановки. Напомнило, как уезжал с папой на трамвае со стадиона «Киров», – в него было невозможно втиснуться.
Ностальгии не было. Вообще мне не нравилось жить в Лондоне. Только к концу чувствовал себя комфортно. Но мне и моим детям очень нравится туда приезжать. Я вспоминал моменты, когда Татьяна была маленькая. Оказывается, она все помнит.
Дочка может ездить в Лондон только со мной, так как ее виза привязана ко мне. Когда гуляли, видели поток израильтян с флагами, в другой части города были мусульмане. В этом городе все вперемешку, он этим и славен», – сказал бывший футболист «Зенита» и «Арсенала».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Репортёр на улице берёт интервью у бабки-пенсионерки, и она такая говорит: «Лучше всего жить в России! Смотрю я, как люди живут в других странах, там одна нищета, разруха!»
Репортёр: а сколько стран вы успели посетить, чтобы судить так?
Бабка: я нисколько стран не успела посетить, я телевизор много смотрю
Directed by Robert B. Weide😂😂😂
Там все сюжеты состоят из таких же огненных диалогов, где глубинный народ пересказывает, услышанное по ТВ.
"А вы что, телевизор не смотрите?!"(с)
Всюду либералы воду мутят и у нас тоже - засели и экономику расшатывают .
Да что я рассказываю ?
Вон Цыгановы давно уже популярно этому парнишке в узких штанах все объяснили !
На одном дыхании посмотрел .
Тот же Лондон - разные места и там есть. Не все они одинаково приятны.
P.S. И весьма забавно, что Аршавин, который жил в Хэмпстеде (это такой парковый район особняков миллионеров и кинозвёзд), говорит что ему не нравилась жизнь в Лондоне. Его дело, конечно, но было бы интересно как бы он отреагировал на жизнь в нормальных районах Лондона, где живет средний класс;))