Аршавин о поездке в Лондон: «Хотелось бы ответить что-то про «загнивающий Запад», но это не так. Лондон всегда хорош»

Теги Андрей Аршавин премьер-лига Россия премьер-лига Англия Арсенал светская хроника Спорт-Экспресс Футбол

Андрей Аршавин вспомнил недавнюю поездку в Лондон.

«Меня многие спрашивали: «Как Лондон?» Хотелось бы ответить что-то про «загнивающий Запад», но это не так. Лондон остается всегда таким, какой есть. Он всегда хорош – что 20 лет назад, что сейчас.

Я посетил два мюзикла, матч «Тоттенхэма». Пришлось проехаться с их болельщиками на электричке две остановки. Напомнило, как уезжал с папой на трамвае со стадиона «Киров», – в него было невозможно втиснуться.

 Ностальгии не было. Вообще мне не нравилось жить в Лондоне. Только к концу чувствовал себя комфортно. Но мне и моим детям очень нравится туда приезжать. Я вспоминал моменты, когда Татьяна была маленькая. Оказывается, она все помнит.

Дочка может ездить в Лондон только со мной, так как ее виза привязана ко мне. Когда гуляли, видели поток израильтян с флагами, в другой части города были мусульмане. В этом городе все вперемешку, он этим и славен», – сказал бывший футболист «Зенита» и «Арсенала».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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67 комментариев

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JENNINGS
Недавно посмотрел следующее видео:
Репортёр на улице берёт интервью у бабки-пенсионерки, и она такая говорит: «Лучше всего жить в России! Смотрю я, как люди живут в других странах, там одна нищета, разруха!»
Репортёр: а сколько стран вы успели посетить, чтобы судить так?
Бабка: я нисколько стран не успела посетить, я телевизор много смотрю
Directed by Robert B. Weide😂😂😂
+176
-20
+156
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Саша Пушкин
Ответ JENNINGS
Недавно посмотрел следующее видео: Репортёр на улице берёт интервью у бабки-пенсионерки, и она такая говорит: «Лучше всего жить в России! Смотрю я, как люди живут в других странах, там одна нищета, разруха!» Репортёр: а сколько стран вы успели посетить, чтобы судить так? Бабка: я нисколько стран не успела посетить, я телевизор много смотрю Directed by Robert B. Weide😂😂😂
Диалог напоминает канал Отдельная цивилизация на Ютубе.
Там все сюжеты состоят из таких же огненных диалогов, где глубинный народ пересказывает, услышанное по ТВ.
"А вы что, телевизор не смотрите?!"(с)
+61
-4
+57
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Adjusted
Любой город будет хорош, если у тебя денег куры не клюют. Кроме, может быть, Сыктывкара.
+40
-8
+32
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phantom_payne
Ответ Глеб Андреев
А если куры клюют, тогда что ?
А вот и житель Сыктывкара)
+30
0
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Vovker
В тех районах, где жил и бывал в Лондоне Аршавин, действительно хорошо. Но в любом большом городе есть и другие районы, где живёт большинство населения...
+19
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Денис Давыдов
Ответ Заяцволк
Да нашей энергичной оппозиции уже давно грустно, уже 23 года как, и это ещё не конец ) Ну даже не знаю, что посоветовать в этом случае, только ждать, терпеть и верить ) А у остальных всё вроде хорошо, они выбрали своего президента, и занимаются своими делами
Ох уж эти прекрасные российские выборы из одного кандидата. И хорошо все, реальные доходы повышаются, боевых действий нет, в демографии провала нет. Главное очки не снимать, что голову так хорошо сжимают
+10
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Британский шпион
Это правда, телевизор рассказывает про толпы арабов и индусов в Лондоне, тогда как у самих в Москве уже лет 10 как половина зачисляющихся в младшие классы—дети мигрантов, да и сама Москва уже на треть азиатская. Британия переживет всех и жить будет еще долго, это уникально живучая цивилизация (не ограниченная одним островом, кстати), и они знают, что делают. А вот по эреф большие вопросы даже на дистанции 3-5 лет.
+14
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Spaten
Чем Аршавин импонирует, это что он всегда говорит то что думает, про все
+9
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ман сити фейк
Ответ Vovker
В тех районах, где жил и бывал в Лондоне Аршавин, действительно хорошо. Но в любом большом городе есть и другие районы, где живёт большинство населения...
Ну это большинство население Лондона среднем лучше живёт чем 95% России и СНГ. Аршавин по делу говорить
+22
-14
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teddy10
Ответ JENNINGS
Недавно посмотрел следующее видео: Репортёр на улице берёт интервью у бабки-пенсионерки, и она такая говорит: «Лучше всего жить в России! Смотрю я, как люди живут в других странах, там одна нищета, разруха!» Репортёр: а сколько стран вы успели посетить, чтобы судить так? Бабка: я нисколько стран не успела посетить, я телевизор много смотрю Directed by Robert B. Weide😂😂😂
О чем говорить, если на конец 2022 г. действующий загранпаспорт был на руках у 30% россиян (около 35 млн. чел.), при этом более половины владельцев загранпаспортов живут в Москве и Санкт-Петербурге. Более 70% ни разу не были за границей за последние 5 лет (при этом делаем скидку на два ковидных года). В то же время, по данным Ромир, более 70% россиян в 2022 г. хотя бы раз день включает телевизор (преимущественно, Первый, Россию, НТВ). Рейтинг к действующей власти также стабильно находится в пределах 70+%. Так, рейтинг доверия к президенту на конец 2022 г. находился в районе 78% (по данным Вциом). Причем на конец 2021 г. он был в районе 64%, близко к историческому минимуму. Можно легко сопоставить имеющиеся цифры, нехитрая арифметика
+10
-2
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Саша Пушкин
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Вот вы смеётесь, а мне грустно
Не грусти, а то МРОТ не будет расти.
+8
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Vovker
Ответ ман сити фейк
Ну это большинство население Лондона среднем лучше живёт чем 95% России и СНГ. Аршавин по делу говорить
жаль только, что не по делу вы здесь прилетаете сравнение СНГ и Лондона. Погуглить, как в Британии с отоплением для бедного населения, как дела с мигрантами, с уровнем безработицы. Везде свои проблемы.
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Красная стрела
На самом деле спорить тут не о чем . У кого есть деньги - везде хорошо. У кого их нет-то не очень. А так, практически во всех странах созданы дорогие и красивые места, где богатые эти деньги могут тратить, 🤷🏿‍♂️
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OldRedWhite
Ответ Заяцволк
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Зря ты их выгораживаешь брат !
Всюду либералы воду мутят и у нас тоже - засели и экономику расшатывают .
Да что я рассказываю ?
Вон Цыгановы давно уже популярно этому парнишке в узких штанах все объяснили !
На одном дыхании посмотрел .
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Английский_пациент
Да, Лондон всегда прекрасен, как его житель подтверждаю))
+5
-3
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Alex1104
Ответ JENNINGS
Недавно посмотрел следующее видео: Репортёр на улице берёт интервью у бабки-пенсионерки, и она такая говорит: «Лучше всего жить в России! Смотрю я, как люди живут в других странах, там одна нищета, разруха!» Репортёр: а сколько стран вы успели посетить, чтобы судить так? Бабка: я нисколько стран не успела посетить, я телевизор много смотрю Directed by Robert B. Weide😂😂😂
Я Вам и не такого наснимаю, не вопрос. Вспоминается видео, как на улицах Москвы никто не подходит к человеку, которому якобы плохо и он упал. А вот когда нашлись исходники, то оказалось ровно наоборот.
Тот же Лондон - разные места и там есть. Не все они одинаково приятны.
+12
-11
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Оригинальный Ник
Лондон не Британия
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градус ненависти
Ответ ман сити фейк
Ну это большинство население Лондона среднем лучше живёт чем 95% России и СНГ. Аршавин по делу говорить
Вовсе нет. Я в совокупности прожил по работе в Лондоне три с половиной года, и могу сказать что нормальным людям, в отличии от миллионеров, живётся весьма непросто, экономят на всём, качество жизни точно не лучше чем в Москве и Петербурге.

P.S. И весьма забавно, что Аршавин, который жил в Хэмпстеде (это такой парковый район особняков миллионеров и кинозвёзд), говорит что ему не нравилась жизнь в Лондоне. Его дело, конечно, но было бы интересно как бы он отреагировал на жизнь в нормальных районах Лондона, где живет средний класс;))
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Adjusted
Ответ Глеб Андреев
А если куры клюют, тогда что ?
А если куры клюют, то не любой, Глеб, ты меня расстраиваешь, даже минимально в логику не пытаешься.
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travelodessa
Лондон хорош тем, что там можно интересно провести время как с деньгами, так и почти без них. Большинство значимых музеев города (одни из лучших в мире) абсолютно бесплатны, также есть много живописных мест для прогулок, недорогой и разнообразной кухни от разных народов мира
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prus_3
Из окна лимузина.
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Marienburg
Ответ Lanc
Если там хорошо, то почему хотелось сказать про загнивающий запад?
Очевидно же, сарказм по душу актуальной повестки дня
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Nacho13
Ответ Саша Пушкин
Диалог напоминает канал Отдельная цивилизация на Ютубе. Там все сюжеты состоят из таких же огненных диалогов, где глубинный народ пересказывает, услышанное по ТВ. "А вы что, телевизор не смотрите?!"(с)
О да! Отличный канал. Я подписан.
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Verhovesh
Ответ ман сити фейк
Ну это большинство население Лондона среднем лучше живёт чем 95% России и СНГ. Аршавин по делу говорить
Жила.....и за счет России, скоро очень скоро, лафа закончится
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Vazuza
Ответ градус ненависти
Вовсе нет. Я в совокупности прожил по работе в Лондоне три с половиной года, и могу сказать что нормальным людям, в отличии от миллионеров, живётся весьма непросто, экономят на всём, качество жизни точно не лучше чем в Москве и Петербурге. P.S. И весьма забавно, что Аршавин, который жил в Хэмпстеде (это такой парковый район особняков миллионеров и кинозвёзд), говорит что ему не нравилась жизнь в Лондоне. Его дело, конечно, но было бы интересно как бы он отреагировал на жизнь в нормальных районах Лондона, где живет средний класс;))
И почему не едут в москву и питер а мучаются в англии?
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