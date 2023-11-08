Аршавин о поездке в Лондон: «Хотелось бы ответить что-то про «загнивающий Запад», но это не так. Лондон всегда хорош»

Андрей Аршавин вспомнил недавнюю поездку в Лондон.

«Меня многие спрашивали: «Как Лондон?» Хотелось бы ответить что-то про «загнивающий Запад», но это не так. Лондон остается всегда таким, какой есть. Он всегда хорош – что 20 лет назад, что сейчас.

Я посетил два мюзикла, матч «Тоттенхэма». Пришлось проехаться с их болельщиками на электричке две остановки. Напомнило, как уезжал с папой на трамвае со стадиона «Киров», – в него было невозможно втиснуться.

Ностальгии не было. Вообще мне не нравилось жить в Лондоне. Только к концу чувствовал себя комфортно. Но мне и моим детям очень нравится туда приезжать. Я вспоминал моменты, когда Татьяна была маленькая. Оказывается, она все помнит.

Дочка может ездить в Лондон только со мной, так как ее виза привязана ко мне. Когда гуляли, видели поток израильтян с флагами, в другой части города были мусульмане. В этом городе все вперемешку, он этим и славен», – сказал бывший футболист «Зенита» и «Арсенала».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!