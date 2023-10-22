Соболев остался в запасе «Спартака» на матч с «Пари НН» на фоне конфликта с Абаскалем

Теги Спартак премьер-лига Россия Квинси Промес Антон Зиньковский Пари НН Срджан Бабич Александр Максименко Хесус Медина Александр Соболев Михаил Игнатов Алексис Дуарте Даниил Хлусевич Данил Пруцев Руслан Литвинов Даниил Денисов Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Соболев остался в запасе на матч 12-го тура Мир РПЛ с «Пари НН».

Ранее сообщалось, что Гильермо Абаскаль отстранил Соболева от тренировок до возвращения из сборной и оштрафовал за карточку перед дерби с ЦСКА и игнорирование командных завтраков.

Утверждалось также, что у Александра и Гильермо конфликт – тренер недоволен отношением игрока к тренировкам, а форвард – ролью на поле и положением Георгия Джикии в команде.

Была информация, что Абаскаль отстранил Соболева после ссоры – форвард «Спартака» эмоционально ответил на претензии, высказанные в «оскорбительной манере». 

Стоит отметить, что в запасе остался также вингер Тео Бонгонда.

Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Дуарте, Бабич, Зиньковский, Игнатов, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Денисов, Медина, Промес (к).

Матч пройдет в Москве сегодня. Начало – в 14:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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84 комментария

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Дядя ТУРА
тут не нужно быть вангой, чтоб понимать - Соболев и Аджика сольют абаскаля скоро. в январе у Спартака будет черчесов или раньше
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Максим Чернов
Глушаков начал понты качать после чемпионства. Эти куда лезут вообще непонятно.
+65
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Ice Vorya
Ответ Максим Чернов
Глушаков начал понты качать после чемпионства. Эти куда лезут вообще непонятно.
Так они тоже чемпионы. Правда пока только 3 туров
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Мерген Морозов
как бы мне не нравились джикия и соболев но их дело играть а не воду мутить. тренер всегда прав
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Qwerty Иванов
зато Денисов каждое утро с бутербродами у дверей базы)
+16
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Artem Piatkov
Руководство Спартака должно поддержать тренера, а не ОПГ имени Глушакова-Комбарова
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Ответ SuperCombain
Добровольно отказаться от двух нападающих, остаться с одним Соболевым, поссориться с ним и оставить его в запасе на матч, решающий твою судьбу в команде. Абаскаль — гений!
Абаскаль дал понять кто в доме хозяин, Соболеву надо это принять и играть по-людски и не бузить на тренера за его решения..конечно, в старте без него будет тяжело, но на концовку свежим он будет очень полезен...
+15
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Дядя ТУРА
Ответ Оригинальный Ник
Как они его сольют на скамейке запасных?
а что тренера сливают только игрой? атмосферу в команде нарушить легко. подбить ещё пару человек. Глушаков не даст соврать
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Zlodimir
Теперь за спиной у рыжего на лавке будет токсичная аджика и кислый дельфин 🔥 🐬
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Ответ Ринат Якупов
Абаскаль сливает себя.
состав правильный, все те кого хейтили за плохую игру на лавке, не хватает Соболева только, но эта мера правильная, должен знать своё место...
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Оригинальный Ник
Ответ Дядя ТУРА
тут не нужно быть вангой, чтоб понимать - Соболев и Аджика сольют абаскаля скоро. в январе у Спартака будет черчесов или раньше
Как они его сольют на скамейке запасных?
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Петрович
Мне вот больше интересно: когда Денисов в запасе останется?
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Three Days Grace
Ответ Дядя ТУРА
тут не нужно быть вангой, чтоб понимать - Соболев и Аджика сольют абаскаля скоро. в январе у Спартака будет черчесов или раньше
да кто они такие, чтобы сливать? он сам себя сливает. Сам отказался от нового форварда, сам лучших игроков оставляет на скамейке, сам тасует состав сам ставит Денисова в каждом матче и тд
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Фут.Боль
Поговаривают, что теперь, покупая тур в отпуск, Соболев обязательно переспрашивает есть ли завтраки.
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Pok_Toholo
Ответ Zlodimir
Теперь за спиной у рыжего на лавке будет токсичная аджика и кислый дельфин 🔥 🐬
и подсохший литвин
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Wiley Fox
Клоуны максименка и денисов в основе могут и вдвоём похоронить любой клуб
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akakiysob10
Тут думать нечего Джикия очень посредредственный футболист. Пусть играет на за Владикавказ, там ему место. Не достоин он носить капитанскую Спартака.
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Зубы Дзюбы
Ответ Дядя ТУРА
тут не нужно быть вангой, чтоб понимать - Соболев и Аджика сольют абаскаля скоро. в январе у Спартака будет черчесов или раньше
Ну других то причин быть недовольным тренером Спартака нет. Игра чемпионская же...
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myacsess
Ответ </c/>
состав правильный, лёгкий и техничный, на концовку выйдет Соболев под возможный навал...тут тренер всё расставил правильно!
Ну незнаю, по мачту с конями мы мучались в атаке. Банально не понимали что делать в последней фазе. А у нн оборона то покрепче будет , это не Мухины всякие. Одно радует центр поля наконец Литвин с Пруцевым
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Строган Колянов
Ответ Оригинальный Ник
Как они его сольют на скамейке запасных?
возможно, на скамейке это сделать даже проще
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SuperCombain
Ответ Строган Колянов
при неоднозначном отношении к нему, как к тренеру, мы же понимаем, что он не дурак? значит, для чего-то ему это нужно. Не стоит исключать версию с желанием уйти досрочно, но не по своей инициативе, дабы получить неустойку
Я уже давно думаю о том, что он только за неустойкой и гонится, иного объяснения его действий просто нет
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SuperCombain
Добровольно отказаться от двух нападающих, остаться с одним Соболевым, поссориться с ним и оставить его в запасе на матч, решающий твою судьбу в команде. Абаскаль — гений!
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arspurs9
Без Соболева уже играли и справлялись. Куда больше проблем - Денисов в старте
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Пользователь Huawei
А кто сказал, что Соболь в запасе из-за конфликта, а не, скажем, по результатам тренировочного процесса?
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Rinat Gazimzyanov
В Спартаке традиция что игроки управляют командой. Решают какой им нужен тренер. Традиция началась с Аленичева.
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SuperCombain
Ответ </c/>
Абаскаль дал понять кто в доме хозяин, Соболеву надо это принять и играть по-людски и не бузить на тренера за его решения..конечно, в старте без него будет тяжело, но на концовку свежим он будет очень полезен...
Этот «хозяин» едва из Спартака в прошлом матче не вылетел, если бы не Медина.
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RUSfan SpartakOV
Он остался в запасе,потому что так видит Главный тренер стартовый состав,исходя из соперников...При чём тут конфликт и какой конфликт?!
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Odin Odin
Ответ Wiley Fox
Клоуны максименка и денисов в основе могут и вдвоём похоронить любой клуб
Максименка вообще не вратарь(
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unreality
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Абаскаль дал понять кто в доме хозяин, Соболеву надо это принять и играть по-людски и не бузить на тренера за его решения..конечно, в старте без него будет тяжело, но на концовку свежим он будет очень полезен...
Скорее всего, он не исправится )
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haymaker
Ответ Пользователь Huawei
А кто сказал, что Соболь в запасе из-за конфликта, а не, скажем, по результатам тренировочного процесса?
Если говорить по делу, много кликов не соберёшь
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SGS55
Ответ </c/>
состав правильный, лёгкий и техничный, на концовку выйдет Соболев под возможный навал...тут тренер всё расставил правильно!
...состав правильный... ... под возможный навал...
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Сам то понял, что написал? Что правильного в составе, который может допустить "возможный навал"? Считаешь у Абаскаля план - проигрывать к концу и героически сравнять ?
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ПравдоРуб
Ответ Дядя ТУРА
тут не нужно быть вангой, чтоб понимать - Соболев и Аджика сольют абаскаля скоро. в январе у Спартака будет черчесов или раньше
Так Черчесов если придёт, он с них три шкуры снимет, там не пазгуляешься особо. Не пойму зачем сливать рыжего
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SGS55
Ответ Ринат Якупов
Это не спасёт Абаскаля. Дело не только в Соболеве.
Я бы сказал - совсем не в Соболеве...
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Ответ Alestern
Нельзя спорить с тренером… в советское время вообще бы вылетел из команды.
жаль, что современные футболисты этот принцип забыли...
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Pok_Toholo
Ответ melikovmv@yandex.ru
Гнать всех ВСЕХ из Спартака, вместе с Лукойлом!
И потом заявляйтесь в чемпионат московской области в ЛФЛ)
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myacsess
значит будем мучаться в атаке как с конями , только у нн ещё и оборона получше. А Денисов из под которого как близнецы забили дубли крайние защитники соперников в последних двух матчах в старте . Прелестно
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Ринат Якупов
Абаскаль сливает себя.
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Евгений. с
Ответ SuperCombain
Добровольно отказаться от двух нападающих, остаться с одним Соболевым, поссориться с ним и оставить его в запасе на матч, решающий твою судьбу в команде. Абаскаль — гений!
это точно 👍👍
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Дмитрий Агалаков
Думаю, что Соболев сегодня появится на поле. Матчи с Нижним для Спартака складываются непросто. К тому же Юран всегда запредельно мотивирует игроков против Спартака. Поэтому усиливать атаку нужно будет Соболевым.
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Роман Комаров
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этим составом сливать не будут, играют лучшие за последние матчи, а Соболева поставили на место справедливо...
лучшие, а как же хлусевич?
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Ответ Дядя ТУРА
тут не нужно быть вангой, чтоб понимать - Соболев и Аджика сольют абаскаля скоро. в январе у Спартака будет черчесов или раньше
не исключено что их сольют чтобы воздух не портили, Соболев лишь инструмент давления на тренера, все беды от капитана...
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Роман Комаров
ну хоть нет зобы, Мозеса и джигита, а вот хлусевич...
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Ernest Imamov
по крайней мере стартовая полузащита наконец-то имхо лучшая
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Пользователь Huawei
Ответ haymaker
Если говорить по делу, много кликов не соберёшь
Не стремлюсь к этому. Просто интересно откуда такая информация. Такое впечатление, что все кому не лень находятся внутри команды.
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Остап Бендер Сгибальщик
сегодня вся Россия за Нижний Новгород,че уж там)))
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Dragon10
Главное, чтобы руководство не чудило и чётко обозначило поддержку главного тренера. Результат придёт не тогда, когда в угоду дельфинам будет играть джикея, а когда тренер сам сможет определять состав. Тогда и можно спрашивать с него
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Максим Сандрыкин
Это тактика... выйдет на 65 мин. и забьет 2 гола
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HRYNDEL
Ответ Wiley Fox
Соболев и жжикия смогут на лавке обсудить дела их говнеца в медиалиге
Пусть сами туда играть идут!!!
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maximus388
Если есть в заявке, значит никакого там раздутого конфликта нет или он исчерпан. При необходимости или по заранее подготовленному плану выйдет на замену и усилит, особенно на фоне уставших игроков. Игнатов точно не доиграет.

Матч сегодня важный для Спартака вообще и Абаскаля в частности, НН проходимый соперник, в случае победы можно обойти все остальные московские клубы.
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Alestern
Нельзя спорить с тренером… в советское время вообще бы вылетел из команды.
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