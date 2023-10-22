Соболев остался в запасе «Спартака» на матч с «Пари НН» на фоне конфликта с Абаскалем
Александр Соболев остался в запасе на матч 12-го тура Мир РПЛ с «Пари НН».
Ранее сообщалось, что Гильермо Абаскаль отстранил Соболева от тренировок до возвращения из сборной и оштрафовал за карточку перед дерби с ЦСКА и игнорирование командных завтраков.
Утверждалось также, что у Александра и Гильермо конфликт – тренер недоволен отношением игрока к тренировкам, а форвард – ролью на поле и положением Георгия Джикии в команде.
Была информация, что Абаскаль отстранил Соболева после ссоры – форвард «Спартака» эмоционально ответил на претензии, высказанные в «оскорбительной манере».
Стоит отметить, что в запасе остался также вингер Тео Бонгонда.
Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Дуарте, Бабич, Зиньковский, Игнатов, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Денисов, Медина, Промес (к).
Матч пройдет в Москве сегодня. Начало – в 14:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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Сам то понял, что написал? Что правильного в составе, который может допустить "возможный навал"? Считаешь у Абаскаля план - проигрывать к концу и героически сравнять ?
Матч сегодня важный для Спартака вообще и Абаскаля в частности, НН проходимый соперник, в случае победы можно обойти все остальные московские клубы.