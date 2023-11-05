Зарема Салихова: «Не понимаю, почему Соболев не играет. У Пруцева и Зиньковского один минус – это трансферы Каттани, и они делают результат «Спартаку», нравится это или нет»
Зарема Салихова похвалила двух игроков «Спартака» после дерби с «Локомотивом».
Красно-белые сегодня сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1) в 14-м туре Мир РПЛ и занимают 5-е место в таблице, набрав 21 очко. У команды 1 победа в 7 последних матчах при 4 поражениях и 2 ничьих.
«Не понимаю, почему не играет Соболев. Ровно как и не понимала, почему Пруцева столько времени мариновали на лавке.
Данил в очередной раз доказал, что он и Зиньковский – игроки старта. У них один минус – это трансферы Каттани, и они делают результат «Спартаку», нравится это или нет», – сказала Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
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