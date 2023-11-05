Зарема Салихова: «Не понимаю, почему Соболев не играет. У Пруцева и Зиньковского один минус – это трансферы Каттани, и они делают результат «Спартаку», нравится это или нет»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Антон Зиньковский Александр Соболев Данил Пруцев Зарема Салихова Лука Каттани Футбол

Зарема Салихова похвалила двух игроков «Спартака» после дерби с «Локомотивом».

Красно-белые сегодня сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1) в 14-м туре Мир РПЛ и занимают 5-е место в таблице, набрав 21 очко. У команды 1 победа в 7 последних матчах при 4 поражениях и 2 ничьих.

«Не понимаю, почему не играет Соболев. Ровно как и не понимала, почему Пруцева столько времени мариновали на лавке.

Данил в очередной раз доказал, что он и Зиньковский – игроки старта. У них один минус – это трансферы Каттани, и они делают результат «Спартаку», нравится это или нет», – сказала Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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24 комментария

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utsh44psmr
Соболев сначала завтраки пропускал, а теперь и на обеды не ходит
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Михаил Хромаков
А не Каттани ли купил Мартинса, который сейчас сидит под Пруцевым?
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ХавиГави_Паратрупер
Дрессировщица дельфинов негодуэ👹
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Peter Parker
Хорошо быть Заремой, схема проста - чужие успехи присваиваешь, от неудач дистанцируешься. Как много потерял мировой футбол, что такой ценный специалист с опытом в три неделе работы в отделе аудита и премирования, сидит без дела.
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Виталик Украинский
Вина Зенита/Газпрома осталась не раскрытой.
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Konstantin Zorin
Не похвасталась, зря день прожила.
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Фут.Боль
Ответ Михаил Хромаков
А не Каттани ли купил Мартинса, который сейчас сидит под Пруцевым?
Вот когда Мартинс сыграет хорошо, тогда она и скажет об этом!
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Ответ Михаил Хромаков
А не Каттани ли купил Мартинса, который сейчас сидит под Пруцевым?
Пруцев умный игрок с техникой и пасом, поэтому при игре на контроле он куда полезнее Мартинса...
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Доктор Верховцев
А вот продули бы КБ, так ещё неделю бы не показывалась.
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Groznyi2024
Наконец-то экспертница с аналитикой
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Andrey Yaroslavtsev
Как интересно...
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Виктор Кульков
соболь Соболев Соболев.🤣🤣🤣все видят как он играет ужасно.но все требуют чтоб он играл.фан-клуб Соболева щас набегут и минусы поставят.
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dreamstep
Соболь походу возмущаться стал слишком много, что приходится Квинси ложной девяткой играть, хотя видно что нужен центрфорвард Спартаку.
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jdrk
Ого, оказывается все трое из КС перешли
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Виталик Украинский
Что вы прицепились к Соболеву? Он на сегодня отпросился: распродает имущество своего медиа футбольного клуба.
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Блиняш
так это же очевидно, что план на игру и состав был подобран под другие задачи. Не те где нужен был габаритный нападающий.
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Илья Богданов
Ответ Михаил Хромаков
А не Каттани ли купил Мартинса, который сейчас сидит под Пруцевым?
К тому же не Каттани ли привел того же Абаскаля
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Максим Прокофьев
Ответ Михаил Хромаков
А не Каттани ли купил Мартинса, который сейчас сидит под Пруцевым?
Так и Мартинс хороший игрок, что мешает им двоим играть а Литвинову сидеть на лавке, если он так быстро устает и не держит темп?
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Spartacus Pro
Ответ </c/>
Пруцев умный игрок с техникой и пасом, поэтому при игре на контроле он куда полезнее Мартинса...
Мартинс и Пруцев абсолютно разные. Я бы Пруцева, Литвинова и Мартинса вместе выпускал на поле с первых минут.
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Катя СПб
Ответ Виталик Украинский
Вина Зенита/Газпрома осталась не раскрытой.
Вы не умеете читать между строк
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юра георгиевский
Ответ Доктор Верховцев
А вот продули бы КБ, так ещё неделю бы не показывалась.
Ушла полностью в свои, кухонные дела.
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