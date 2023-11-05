Зарема Салихова: «Не понимаю, почему Соболев не играет. У Пруцева и Зиньковского один минус – это трансферы Каттани, и они делают результат «Спартаку», нравится это или нет»

Зарема Салихова похвалила двух игроков «Спартака» после дерби с «Локомотивом».

Красно-белые сегодня сыграли вничью с « » (1:1) в 14-м туре Мир и занимают 5-е место в таблице, набрав 21 очко. У команды 1 победа в 7 последних матчах при 4 поражениях и 2 ничьих.

«Не понимаю, почему не играет . Ровно как и не понимала, почему столько времени мариновали на лавке.

Данил в очередной раз доказал, что он и Зиньковский – игроки старта. У них один минус – это трансферы Каттани, и они делают результат « », нравится это или нет», – сказала Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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