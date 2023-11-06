Промес про 1:1 с «Локо»: «Такой ничьей можно гордиться. «Спартак» в меньшинстве показал характер, в предыдущих матчах этого не хватало. Я вернулся, хочу вести партнеров за собой»

Квинси Промес прокомментировал ничью в дерби с «Локомотивом».

Матч 14-го тура Мир завершился со счетом 1:1. Промес отдал голевую передачу на Антона Зиньковского, открывшего счет на 53-й минуте.

«Смешанные чувства. Огорчает, что мы так рано остались в меньшинстве. Но при этом сделали все, что могли. Повели в счете 1:0. Так что обидно, что не выиграли, но ведь и не проиграли. Сегодня мы заслужили такой результат. Я рад, что заработали очко. Будем продолжать в этом ключе: рано оставшись вдесятером, мы проявили характер и дух, играли с огнем в глазах. В паре предыдущих матчей нам этого не хватало. Увидев это сегодня, я был рад. Но и легкое разочарование тоже есть.

После перерыва мы должны были внести изменения в игру с учетом удаления . После выхода Мозеса мы продолжали создавать много моментов, в защите тоже действовали хорошо. Мозес здорово вошел в игру. Хочется продолжить такой футбол в следующем туре.

В перерыве было горячо, потому что все были расстроены из-за красной карточки. Жестко поговорили. Нужно было сохранять позитив, ведь счет оставался 0:0. И потом мы классно вышли вперед. Так что я просто старался мотивировать команду. Убедить, что еще не все потеряно. Удаление еще не значит, что ты проиграл. Горжусь тем, как мы провели второй тайм.

У меня получился хороший пас на Зиньковского, ему нужно было пробить в касание. И ему удался классный удар. Этот момент очень помог команде. К сожалению, победу не одержали, но, как я уже сказал, такой ничьей можно гордиться.

Когда остаешься вдесятером, то просто обязан проявлять характер. И мы даже в такой ситуации создавали много моментов. А что было бы, продолжи мы играть в полном составе. Вот этот позитив из второго тайма нужно сохранить. Будем над этим работать.

В концовке я старался попасть в ворота, но получилось чуть левее. А еще не был уверен, что не попал в офсайд. Конечно, нужно было забивать. Но самое главное, я полностью здоров, а голы скоро придут.

Я верю, что даже если тебе сложно победить, то ты должен сделать все, чтобы не проиграть. Особенно это актуально в меньшинстве. И я старался донести этот опыт до команды. Дать понять ребятам, что мы сильны даже вдесятером. Мы показали характер и дух, по которым я скучал в прошлых матчах. Я вернулся, хочу вести партнеров за собой. Биться и не сдаваться никогда. В этом плане ничья 1:1 меня радует», – сказал атакующий полузащитник « ».

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