Промес про 1:1 с «Локо»: «Такой ничьей можно гордиться. «Спартак» в меньшинстве показал характер, в предыдущих матчах этого не хватало. Я вернулся, хочу вести партнеров за собой»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Квинси Промес Антон Зиньковский Даниил Хлусевич Футбол

Квинси Промес прокомментировал ничью в дерби с «Локомотивом».

Матч 14-го тура Мир РПЛ завершился со счетом 1:1. Промес отдал голевую передачу на Антона Зиньковского, открывшего счет на 53-й минуте.

«Смешанные чувства. Огорчает, что мы так рано остались в меньшинстве. Но при этом сделали все, что могли. Повели в счете 1:0. Так что обидно, что не выиграли, но ведь и не проиграли. Сегодня мы заслужили такой результат. Я рад, что заработали очко. Будем продолжать в этом ключе: рано оставшись вдесятером, мы проявили характер и дух, играли с огнем в глазах. В паре предыдущих матчей нам этого не хватало. Увидев это сегодня, я был рад. Но и легкое разочарование тоже есть.

После перерыва мы должны были внести изменения в игру с учетом удаления Хлусевича. После выхода Мозеса мы продолжали создавать много моментов, в защите тоже действовали хорошо. Мозес здорово вошел в игру. Хочется продолжить такой футбол в следующем туре.

В перерыве было горячо, потому что все были расстроены из-за красной карточки. Жестко поговорили. Нужно было сохранять позитив, ведь счет оставался 0:0. И потом мы классно вышли вперед. Так что я просто старался мотивировать команду. Убедить, что еще не все потеряно. Удаление еще не значит, что ты проиграл. Горжусь тем, как мы провели второй тайм.

У меня получился хороший пас на Зиньковского, ему нужно было пробить в касание. И ему удался классный удар. Этот момент очень помог команде. К сожалению, победу не одержали, но, как я уже сказал, такой ничьей можно гордиться.

Когда остаешься вдесятером, то просто обязан проявлять характер. И мы даже в такой ситуации создавали много моментов. А что было бы, продолжи мы играть в полном составе. Вот этот позитив из второго тайма нужно сохранить. Будем над этим работать. 

В концовке я старался попасть в ворота, но получилось чуть левее. А еще не был уверен, что не попал в офсайд. Конечно, нужно было забивать. Но самое главное, я полностью здоров, а голы скоро придут. 

Я верю, что даже если тебе сложно победить, то ты должен сделать все, чтобы не проиграть. Особенно это актуально в меньшинстве. И я старался донести этот опыт до команды. Дать понять ребятам, что мы сильны даже вдесятером. Мы показали характер и дух, по которым я скучал в прошлых матчах. Я вернулся, хочу вести партнеров за собой. Биться и не сдаваться никогда. В этом плане ничья 1:1 меня радует», – сказал атакующий полузащитник «Спартака».

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19 комментариев

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ARIK2
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после того как получил повязку перестал отличаться результативными действиями, увы, вчера должен был как настоящий лидер решать свой выход 1на1, но как и массу моментов до этого успешно упустил...наши результаты слабые напрямую зависят от результативности Промеса и Соболева, оба крайне мало забивают...
И?? Антоху на лавку?? Пурга какая
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Вячеслав Припузов
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это не отмазка, он главное не исполнил выход 1на1, лидер клуба тем и определяется, что в сложный момент для команды решает...
Все понятно...
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arspurs9
Ну что что, а характер в этой игре команда действительно показала
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Faust Doc
Вести за собой? Все пойдут фасовать???
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Artie Bukko
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после того как получил повязку перестал отличаться результативными действиями, увы, вчера должен был как настоящий лидер решать свой выход 1на1, но как и массу моментов до этого успешно упустил...наши результаты слабые напрямую зависят от результативности Промеса и Соболева, оба крайне мало забивают...
очень устал от ваших комментов, прошу сократить хотя бы количество
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Ответ Artie Bukko
очень устал от ваших комментов, прошу сократить хотя бы количество
ничего поделать не могу, предлагаю просто не читать...
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Artie Bukko
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ничего поделать не могу, предлагаю просто не читать...
так они под каждой новостью Спартака, сложно не читать
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Ответ Artie Bukko
так они под каждой новостью Спартака, сложно не читать
я переживаю за команду и пишу ответы на интересные комментарии либо оставляю сам, на что отвечают другие пользователи...понимаешь?
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Вячеслав Припузов
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настоящий капитан Соболев, вот кто будет рвать и если помнишь кубок с Динамо при 4-1 он был тогда капитаном и дважды забил, потом присел, вот кому кровь из носу нужна капитанская повязка, тогда он будет стараться! Промес пусть и лидер по уровню, но капитанская повязка ему не даёт себя раскрыть...вчера должен был решить в концовке, но снова не забил и гордиться в интервью ничьей, когда сам должен был принести победу и не принёс такое себе утешение...
Вышел после травмы на несвойственную ему позицию
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bevooch
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настоящий капитан Соболев, вот кто будет рвать и если помнишь кубок с Динамо при 4-1 он был тогда капитаном и дважды забил, потом присел, вот кому кровь из носу нужна капитанская повязка, тогда он будет стараться! Промес пусть и лидер по уровню, но капитанская повязка ему не даёт себя раскрыть...вчера должен был решить в концовке, но снова не забил и гордиться в интервью ничьей, когда сам должен был принести победу и не принёс такое себе утешение...
Саша, перелогинься плиз
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Ответ Вячеслав Припузов
Все понятно...
ничего не понятно, ты кинул отмазку что физически не готов, а тренер дал сыграть 90+ и момент у Промеса был что бы решить игру в нашу пользу и в очередной раз по сезону он этого не сделал...сейчас это не лидер, как бы к нему не относились...
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Ответ bevooch
Саша, перелогинься плиз
Дата регистрации 14 июля 2013

маловероятно, что я как то связан с Соболевым, мне нравится этот игрок и его выходки на поле пусть иногда бесят, но некоторые веселят особенно бенч в адрес Роши...
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