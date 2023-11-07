Почеттино о ВАР и 4:1 с «Тоттенхэмом»: «Мы заслужили победу. Мы живем в эпоху технологий – это нужно принять»

Теги Челси премьер-лига Англия судьи Тоттенхэм Маурисио Почеттино видеоповторы Футбол

Маурисио Почеттино оценил победу над «Тоттенхэмом» (4:1) в АПЛ.

«Это футбол. Мы одержали заслуженную победу. Мы живем в эпоху технологий – это нужно принять (по ходу игры было отменено 4 гола – прим. Sports.ru). На поле происходит множество вещей – приходится проверять.

Вспомните матч «Тоттенхэма» и «Ливерпуля», который «шпоры» выиграли на последней минуте. Думаю, мы заслужили победу. «Тоттенхэм» играет превосходно, но сегодня, думаю, мы были лучше», – сказал главный тренер «Челси».

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