Оливер отменил 4 гола за в матче «Тоттенхэм» – «Челси»: Сона, Кайседо и Дайера – из-за офсайда, Стерлинга – из-за игры рукой

Теги Челси премьер-лига Англия судьи Тоттенхэм Сон Хын Мин Майкл Оливер Рахим Стерлинг видеоповторы Мойсес Кайседо Николас Джексон Футбол

Судья Майкл Оливер не засчитал три гола в 1-м тайме матча «Тоттенхэм» – «Челси».

На 13-й минуте игры 11-го тура АПЛ полузащитник «шпор» Сон Хын Мин забил «синим» в результате контратаки. Рефери, проконсультировавшись с видеоассистентом, решил не засчитывать гол из-за офсайда.

Изображение: кадр из трансляции Sky Sports

На 23-й минуте аналогичное решение было принято в отношении гола вингера «Челси» Рахима Стерлинга. Мяч отскочил ему в руку после первого удара по воротам хозяев.

Изображение: кадр из трансляции Sky Sports

Наконец, на 27-й минуте точно из-за пределов штрафной пробил хавбек «синих» Мойсес Кайседо. Взятие ворот было отменено из-за офсайда у Николаса Джексона, стоявшего перед вратарем.

Изображение: кадр из трансляции Viaplay

Во втором тайме Оливер отменил еще один гол – на 78-й минуте забил защитник Эрик Дайер, но он был в положении вне игры.

Изображение: кадр из трансляции

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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27 комментариев

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Трент Резнор
Культура отмены, епт
+25
-2
+23
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luu
Всё по делу так то
+23
-3
+20
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corazón blanco
Уже четыре гола отменил)
+15
-2
+13
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日本人
Оливер на ТМ поставил просто
+9
0
+9
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Roja
по голам вопросов нет
но как они трактуют эпизоды по красным - загадка
+9
-1
+8
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volvo
На фоне островных судей, наши прямо топ. За 30 минут игры - 15 смотрят вар
+14
-7
+7
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Ксения Ершова
За всю историю существования Тоттенхэма судьи не отменяли голы соперников
А тут за 11 тур уже 3 🤣
+8
-1
+7
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WhitePeacock
Ответ volvo
На фоне островных судей, наши прямо топ. За 30 минут игры - 15 смотрят вар
Безбородов не смотрел,к нему есть вопросы,а к Оливеру их нет
+5
-2
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Max Zhomkov
команды решили зарубиться по полной )) у первому тайму можно 15 минут добавлять
+2
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Serge Vendino
Явно стоит добавить, что в эпизоде с голом Кайседо просматривали офсайд и два возможных пенальти. Гол отменили, но за эпизод за 5 секунд до него Оливер назначил пеналь и удалил Ромеро. Жаль, что отменили красивый гол, но Челси все равно забил в этой атаке по сути.
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Serge Vendino
Ответ Любитель пожрать
Судья просто сломал игру. Какое удаление? За что? В последнее время судьи в АПЛ просто мешают болельщикам получать удовольствие от футбола. :(
По современной трактовке это красная, уже сколько таких удалений было. Можно спорить о правильности такого подхода, но к Оливеру вопросов нет.
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Александр Калачев
Ответ Roja
по голам вопросов нет но как они трактуют эпизоды по красным - загадка
А они сами не понимают, думаю кто-то на ВАР вспомнил, что за похожий фол удалили Джонса из Ливерпуля и решил, что это тоже КК
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Direct free kick
Ответ Железный Манк
Пассивный офсайд Джексона - это бредятина. Высосали из пальца фол. Ооочень сильно он на момент повлиял, да🤦‍♂️
Хоть теперь вон ливерпульских закончится, если у них есть остатки приличия
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Сардoр Ikramov
Ответ Serge Vendino
По современной трактовке это красная, уже сколько таких удалений было. Можно спорить о правильности такого подхода, но к Оливеру вопросов нет.
надо было смотреть арсенал- сити.там ковачич две красные заслужил.судил оливер
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Razrubsis
Пускай лучше так, чем засчитывать несправедливые голы.
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Люди Как люди
Гол Джексона где?
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Джек Токтошакунов
не знал что у Кайседо хороший удар, думал как у Макелеле. все решения Оливера по делу.
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Nik Yeremich
а вообще побольше бы таких матчей, а то порой смотришь дно донное
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Андрей Andrey
а что так можно было? 🤣🤣
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