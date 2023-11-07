Оливер отменил 4 гола за в матче «Тоттенхэм» – «Челси»: Сона, Кайседо и Дайера – из-за офсайда, Стерлинга – из-за игры рукой
Судья Майкл Оливер не засчитал три гола в 1-м тайме матча «Тоттенхэм» – «Челси».
На 13-й минуте игры 11-го тура АПЛ полузащитник «шпор» Сон Хын Мин забил «синим» в результате контратаки. Рефери, проконсультировавшись с видеоассистентом, решил не засчитывать гол из-за офсайда.
Изображение: кадр из трансляции Sky Sports
На 23-й минуте аналогичное решение было принято в отношении гола вингера «Челси» Рахима Стерлинга. Мяч отскочил ему в руку после первого удара по воротам хозяев.
Изображение: кадр из трансляции Sky Sports
Наконец, на 27-й минуте точно из-за пределов штрафной пробил хавбек «синих» Мойсес Кайседо. Взятие ворот было отменено из-за офсайда у Николаса Джексона, стоявшего перед вратарем.
Изображение: кадр из трансляции Viaplay
Во втором тайме Оливер отменил еще один гол – на 78-й минуте забил защитник Эрик Дайер, но он был в положении вне игры.
Изображение: кадр из трансляции
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
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но как они трактуют эпизоды по красным - загадка
А тут за 11 тур уже 3 🤣