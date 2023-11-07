Судья Майкл Оливер не засчитал три гола в 1-м тайме матча «Тоттенхэм» – «Челси».

На 13-й минуте игры 11-го тура АПЛ полузащитник «шпор» Сон Хын Мин забил «синим» в результате контратаки. Рефери, проконсультировавшись с видеоассистентом, решил не засчитывать гол из-за офсайда.

Изображение: кадр из трансляции Sky Sports

На 23-й минуте аналогичное решение было принято в отношении гола вингера « » . Мяч отскочил ему в руку после первого удара по воротам хозяев.

Изображение: кадр из трансляции Sky Sports

Наконец, на 27-й минуте точно из-за пределов штрафной пробил хавбек «синих» . Взятие ворот было отменено из-за офсайда у , стоявшего перед вратарем.

Изображение: кадр из трансляции Viaplay

Во втором тайме Оливер отменил еще один гол – на 78-й минуте забил защитник Эрик Дайер, но он был в положении вне игры.

Изображение: кадр из трансляции

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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