Оливер удалил Ромеро за фол на Энцо в штрафной «Тоттенхэма» и дал желтую Удоджи за прыжок в ноги Стерлингу. «Шпоры» потеряли 2 игроков из-за травм

Теги Челси премьер-лига Англия травмы дисквалификации судьи Тоттенхэм Майкл Оливер видеоповторы Джеймс Мэддисон Кристиан Ромеро Микки ван де Вен Коул Палмер Здоровье Дестини Удоджи Футбол

«Тоттенхэм» мог остаться вдевятером в первом тайме матча с «Челси».

На 18-й минуте игры 11-го тура АПЛ защитник Дестини Удоджи прыгнул двумя ногами вперед, пытаясь выбить мяч у вингера Рахима Стерлинга. В мяч он попал, но также зацепил левую ногу соперника.

Изображение: кадр из трансляции Sky Sports

Главный судья Майкл Оливер показал игроку сборной Италии желтую карточку. Момент также был изучен видеоассистентом.

На 27-й минуте «Челси» удалось забить «Тоттенхэму» благодаря дальнему удару хавбека Мойсеса Кайседо. Из-за нахождения Николаса Джексона в офсайде взятие ворот засчитано не было, но, ознакомившись с видеоповтором, Оливер зафиксировал, что за несколько мгновений до гола защитник «шпор» Кристиан Ромеро, выбивая мяч, попал в щиток хавбеку «синих» Энцо Фернандесу.

Изображение: кадр из трансляции Sky Sports

Ромеро получил красную карточку. Полузащитник Коул Палмер реализовал одиннадцатиметровый.

Также следует отметить, что до конца тайма из-за травм не смогли доиграть футболисты «шпор» Микки ван де Вен и Джеймс Мэддисон.

Отметим, что по ходу первого тайма, к которому в итоге было добавлено 12 минут, судья также отменил три гола.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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81 комментарий

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King_X
Все верно
Ромеро охренел в этом матче, грязный костолом
+83
-11
+72
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corazón blanco
Возможно принцип двойного наказания здесь был и не уместен. Все-таки Ромеро сыграл изначально в мяч, а уже потом попал в ногу игроку Челси. Но Ромеро по-хорошему должны были удалить еще раньше в этом матче. Очень грязный защитник.
+72
-10
+62
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Ubik-city
Пока этот матч тянет на триллер сезона в АПЛ.
+32
0
+32
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SWAGG
Ответ corazón blanco
Возможно принцип двойного наказания здесь был и не уместен. Все-таки Ромеро сыграл изначально в мяч, а уже потом попал в ногу игроку Челси. Но Ромеро по-хорошему должны были удалить еще раньше в этом матче. Очень грязный защитник.
и ему без разницы кого калечить, чуть партнёра по сборной энцо в больницу не отправил
+25
-2
+23
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DonaldBrashear 2.0
вот именно так Ромеро, Паредеса и других, должны были удалять в составе Аргентины на ЧМ-22 чуть ли не в каждом матче, грубияны они жуткие, всегда так играют, но там их судьи тащили.
+65
-47
+18
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Obdob
Карточки справедливые, но у Челси должны быть на желтых Стерлинг - за симуляцию и Джеймс - за локоть.
+21
-5
+16
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Дориан Грей
как же радостно, что такие игроки как Ромеро получают свое. возможно, в этом эпизоде могла бы быть и жёлтая, но в совокупности, красная заслуженная
+15
-2
+13
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sega megabitovich
Ответ Obdob
Карточки справедливые, но у Челси должны быть на желтых Стерлинг - за симуляцию и Джеймс - за локоть.
я редко смотрю матчи АПЛ, но создается ощущение, что у Стерлинга абонемент на прыжки, после которых ему не показывают карточку🤷‍♂️
+13
-1
+12
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Bayern Munich
Не удивлён удалению Ромеро, очень грязный игрок
+12
-1
+11
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Hans Castorp
Ответ King_X
Все верно Ромеро охренел в этом матче, грязный костолом
Он как и все футболисты сборной Аргентины не может отойти от стандартов судейства на ЧМ , где им так можно было делать без каких либо последствий ))
+22
-13
+9
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Sn00pyyy
Ответ sega megabitovich
я редко смотрю матчи АПЛ, но создается ощущение, что у Стерлинга абонемент на прыжки, после которых ему не показывают карточку🤷‍♂️
Ходит с судьями в один бассейн может
+10
-1
+9
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Ксения Ершова
Удожи еще с Ливерпулем должны были удалять
Цвет кожи видимо решает
+10
-3
+7
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djkdkrb
Ответ corazón blanco
Возможно принцип двойного наказания здесь был и не уместен. Все-таки Ромеро сыграл изначально в мяч, а уже потом попал в ногу игроку Челси. Но Ромеро по-хорошему должны были удалить еще раньше в этом матче. Очень грязный защитник.
Нет никакого принципа двойного наказания
+12
-6
+6
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G_Batigol
Ответ DonaldBrashear 2.0
вот именно так Ромеро, Паредеса и других, должны были удалять в составе Аргентины на ЧМ-22 чуть ли не в каждом матче, грубияны они жуткие, всегда так играют, но там их судьи тащили.
у фанов Роналду до сих пор горить пуkaH хотя уже прошло год
+14
-8
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Adrenaline Z
английские судьи одни из худших судей в европе, это факт.
+7
-1
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Железный Манк
Очень "люблю" и "уважаю" английских судей, но считаю в обоих моментах решения приняты правильные. Ромеро пошел в подкат, угрожающий здоровью игрока, а Удоджи просто повезло не врезаться в оппонента, иначе тоже ушел бы смотреть футбик в раздевалку
+7
-3
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Sn00pyyy
Ответ Blast
Вот фиферы жалуются, что в ЕА ФС нереалистичный прессинг и невозможно что-то успеть сделать с мячом, боты накрывают... Так этот матч показывает, что всё реалистично) Бегают, как бешеные, Тоттенхем держит высокую линию обороны и прессингует вплоть до вратаря даже в 10-ром)
В этом их «фишка». Команда играет так всегда. И это вызывает уважение к тренеру ТТХ.
+4
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TiGra
Удаления не было, а в остальном хорошее судейство в сложнейшей игре
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Алексей Елистратов
Ответ King_X
Все верно Ромеро охренел в этом матче, грязный костолом
Дефолтный Ромеро. За Аталанту он еще грязнее играл, в разы.
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starikhotabich
Ответ Михаил Родченков
вы можете злорадствовать сколько угодно, писать про карму сколько угодно. но Оливер убил игру, это факт. двойное наказание - бред, свистит он тоже по большей части в одну сторону. вместо яркого футбола мы будем смотреть унылый автобус - высший класс, Оливер!
Про карму Вы сами подметили очень точно!!! А так да, я лично как болельщик Ливерпуля злорадствую. Надеюсь, Челси забьет. Буду согласен если на последних секундах. Автогол Тотенхема тоже устроит.
+3
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Блуждающий странник
Ответ зак
посмотри игры сб. Аргентины на ЧМ
Я смотрел все матчи ЧМ и не только Аргентины. Назови матч, в какой конкретно игре аргентинец сделал такой же подкат?
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Михо
Бей своих чтоб чужие боялись
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Astan4o
Ромеро очень грязный, он всю карьеру играет на грани фола/травмы соперника.
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deadjoker
Ответ Sn00pyyy
Потеря Мэддисона для ТТХ - это хуже, чем красная и пенальти…
Так там и Ван де вен второй центральный походу заднюю порвал. Т.е. разом без центра обороны, без плеймейкера и в 10м. Интересно умеет ли новый ттх в автобус. Конспекты маура бы очень пригодились.
+2
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arspurs9
Хотя сыграй он так на ЧМ, никто бы и слова не сказал)
+6
-4
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