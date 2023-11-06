Оливер удалил Ромеро за фол на Энцо в штрафной «Тоттенхэма» и дал желтую Удоджи за прыжок в ноги Стерлингу. «Шпоры» потеряли 2 игроков из-за травм

«Тоттенхэм» мог остаться вдевятером в первом тайме матча с «Челси».

На 18-й минуте игры 11-го тура защитник прыгнул двумя ногами вперед, пытаясь выбить мяч у вингера Рахима Стерлинга. В мяч он попал, но также зацепил левую ногу соперника.

Изображение: кадр из трансляции Sky Sports

Главный судья показал игроку сборной Италии желтую карточку. Момент также был изучен видеоассистентом.

На 27-й минуте « » удалось забить « » благодаря дальнему удару хавбека Мойсеса Кайседо. Из-за нахождения Николаса Джексона в офсайде взятие ворот засчитано не было, но, ознакомившись с видеоповтором, Оливер зафиксировал, что за несколько мгновений до гола защитник «шпор» Кристиан Ромеро, выбивая мяч, попал в щиток хавбеку «синих» Энцо Фернандесу.

Изображение: кадр из трансляции Sky Sports

Ромеро получил красную карточку. Полузащитник Коул Палмер реализовал одиннадцатиметровый.

Также следует отметить, что до конца тайма из-за травм не смогли доиграть футболисты «шпор» Микки ван де Вен и Джеймс Мэддисон.

Отметим, что по ходу первого тайма, к которому в итоге было добавлено 12 минут, судья также отменил три гола.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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