Оливер удалил Ромеро за фол на Энцо в штрафной «Тоттенхэма» и дал желтую Удоджи за прыжок в ноги Стерлингу. «Шпоры» потеряли 2 игроков из-за травм
«Тоттенхэм» мог остаться вдевятером в первом тайме матча с «Челси».
На 18-й минуте игры 11-го тура АПЛ защитник Дестини Удоджи прыгнул двумя ногами вперед, пытаясь выбить мяч у вингера Рахима Стерлинга. В мяч он попал, но также зацепил левую ногу соперника.
Изображение: кадр из трансляции Sky Sports
Главный судья Майкл Оливер показал игроку сборной Италии желтую карточку. Момент также был изучен видеоассистентом.
На 27-й минуте «Челси» удалось забить «Тоттенхэму» благодаря дальнему удару хавбека Мойсеса Кайседо. Из-за нахождения Николаса Джексона в офсайде взятие ворот засчитано не было, но, ознакомившись с видеоповтором, Оливер зафиксировал, что за несколько мгновений до гола защитник «шпор» Кристиан Ромеро, выбивая мяч, попал в щиток хавбеку «синих» Энцо Фернандесу.
Изображение: кадр из трансляции Sky Sports
Ромеро получил красную карточку. Полузащитник Коул Палмер реализовал одиннадцатиметровый.
Также следует отметить, что до конца тайма из-за травм не смогли доиграть футболисты «шпор» Микки ван де Вен и Джеймс Мэддисон.
Отметим, что по ходу первого тайма, к которому в итоге было добавлено 12 минут, судья также отменил три гола.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
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