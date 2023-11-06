Гаврилов о матче «Спартака» и «Локо»: «Пенсия на футбольном поле. Пусть учатся играть»

Юрий Гаврилов назвал «пенсионным» футбол «Спартака» и «Локомотива».

Красно-белые сегодня сыграли вничью с « » (1:1) в 14-м туре Мир и занимают 5-е место в таблице, набрав 21 очко. У команды 1 победа в 7 последних матчах при 4 поражениях и 2 ничьих.

«Ну, как вам сказать, рад, что посмотрел на «Спартак» на стадионе впервые за долгое время.

Но он меня разочаровывает, пенсия на футбольном поле. «Локомотив» – тоже, играли в большинстве и ничего не могли сделать.

Но это уже проблемы этих клубов. Пусть учатся играть», – сказал экс-игрок «Спартака» .

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