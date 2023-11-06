Гаврилов о матче «Спартака» и «Локо»: «Пенсия на футбольном поле. Пусть учатся играть»
Юрий Гаврилов назвал «пенсионным» футбол «Спартака» и «Локомотива».
Красно-белые сегодня сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1) в 14-м туре Мир РПЛ и занимают 5-е место в таблице, набрав 21 очко. У команды 1 победа в 7 последних матчах при 4 поражениях и 2 ничьих.
«Ну, как вам сказать, рад, что посмотрел на «Спартак» на стадионе впервые за долгое время.
Но он меня разочаровывает, пенсия на футбольном поле. «Локомотив» – тоже, играли в большинстве и ничего не могли сделать.
Но это уже проблемы этих клубов. Пусть учатся играть», – сказал экс-игрок «Спартака» Гаврилов.
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Абаскаль продолжает воспитывать Соболева. Это разумно делать с «Локомотивом»?
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
выходишь из метро - мяч у тебя в ногах))
здоровья лучшему диспетчеру, какого я видел!!!
любят спартак скупать не очень умных игроков, вот и довели себя до уровня амкара с арсеналом.
Пы.Сы. Те кто не видел "игры" Гаврилова-представьте симбиоз Баранова и Ковтуна...)))