Гаврилов о матче «Спартака» и «Локо»: «Пенсия на футбольном поле. Пусть учатся играть»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Юрий Гаврилов Матч ТВ Футбол

Юрий Гаврилов назвал «пенсионным» футбол «Спартака» и «Локомотива».

Красно-белые сегодня сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1) в 14-м туре Мир РПЛ и занимают 5-е место в таблице, набрав 21 очко. У команды 1 победа в 7 последних матчах при 4 поражениях и 2 ничьих.

«Ну, как вам сказать, рад, что посмотрел на «Спартак» на стадионе впервые за долгое время.

Но он меня разочаровывает, пенсия на футбольном поле. «Локомотив» – тоже, играли в большинстве и ничего не могли сделать.

Но это уже проблемы этих клубов. Пусть учатся играть», – сказал экс-игрок «Спартака» Гаврилов.

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19 комментариев

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dedushka
ваще неважно, что василич сказал, главное - очухался после инсульта.
выходишь из метро - мяч у тебя в ногах))
здоровья лучшему диспетчеру, какого я видел!!!
+32
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Spaten
Ответ dedushka
ваще неважно, что василич сказал, главное - очухался после инсульта. выходишь из метро - мяч у тебя в ногах)) здоровья лучшему диспетчеру, какого я видел!!!
Не знаешь что делать - отдай мяч Гаврилову!
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Peter Parker
Ответ dedushka
ваще неважно, что василич сказал, главное - очухался после инсульта. выходишь из метро - мяч у тебя в ногах)) здоровья лучшему диспетчеру, какого я видел!!!
Из уважения к здоровью заслуженного ветерана Абаскаль не стал выпускать ни Денисова ни Селихова
+6
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Древний спартач
Ну вот , Юрий Гаврилов и опустил глуповатых диванных болельщиков , которые вчера сопли от радости по щекам размазывали и прыгали от счастья после ничьи с Локо , даже в меньшинстве . Прыгаем - скачем , а некоторые уходят в отрыв . но нам всё равно , будем скакать и дальше . Удивительно , что места в составе Соболеву не нашлось , но зато мы видели Игнатова , Мозеса и Бонгонду . Воспитанием надо заниматься за пределами стадиона , но тренер должен думать о команде и о результате . Не верю , что Соболь не помог бы в этой игре . мне по """ на эти завтраки . обеды и ужины - соболь был одним из лучших в Спартаке в этом круге , по крайней мере , не хуже присутствовавших на поле . Главное , какую пользу игрок приносит на футбольном поле , а не за столом на завтраке ! Да и тренер должен находить подход к каждому игроку - тренер , если Абаскаль не в курсе , ещё и педагог на бровке и за пределами стадиона . Если ты найдёшь общий язык даже с самым говнистым футболистом , то можешь считать себя хотя бы хорошим человеком и педагогом . Найти компромисс нелегко , но его надо искать , чтобы не страдала команда . Да , Соболь не "подарок" , но и дельфинов можно укротить .
+6
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Данко Лазович
Ответ </c/>
здоровья Юрий Васильевич! на счёт матча, команда не сдалась и билась за результат не смотря на удаление, позитивный момент!
второй матч удаление защитника за какие-то глупые фолы. очень позитивно)
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Сибирский литовец
Ответ Мақсат Алдаш
Не то что когда я в Днепре играл, добавил гаврила
не знаешь , что сказать - отдай мяч Гаврилову
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Данко Лазович
Ответ VooDoo
Ну фол то не глупый, глупая потеря перед фолом.
да глупейший. куда ты летишь, последним защитником?..
любят спартак скупать не очень умных игроков, вот и довели себя до уровня амкара с арсеналом.
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Kapitelman Abram
О!...Это говорит...)))
Пы.Сы. Те кто не видел "игры" Гаврилова-представьте симбиоз Баранова и Ковтуна...)))
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Алар
Поздно, уже не научатся!
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здоровья Юрий Васильевич! на счёт матча, команда не сдалась и билась за результат не смотря на удаление, позитивный момент!
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Bartez1986
как тут не вспомнить легендарное видео на Ютубе)
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Vladislav II
По фактам
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Konstantin Zorin
Всё правильно сказал. Здоровья!
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Данко Лазович
смысл на пенсии чему-то учиться? у жикии и компании уже период дожития)))
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VooDoo
Ответ Данко Лазович
второй матч удаление защитника за какие-то глупые фолы. очень позитивно)
Ну фол то не глупый, глупая потеря перед фолом.
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Виталик Украинский
Ответ Данко Лазович
второй матч удаление защитника за какие-то глупые фолы. очень позитивно)
Видимо, или Спартак стал экономить на чаепитии, или судей заставляют учить правила.
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Ответ Древний спартач
Ну вот , Юрий Гаврилов и опустил глуповатых диванных болельщиков , которые вчера сопли от радости по щекам размазывали и прыгали от счастья после ничьи с Локо , даже в меньшинстве . Прыгаем - скачем , а некоторые уходят в отрыв . но нам всё равно , будем скакать и дальше . Удивительно , что места в составе Соболеву не нашлось , но зато мы видели Игнатова , Мозеса и Бонгонду . Воспитанием надо заниматься за пределами стадиона , но тренер должен думать о команде и о результате . Не верю , что Соболь не помог бы в этой игре . мне по """ на эти завтраки . обеды и ужины - соболь был одним из лучших в Спартаке в этом круге , по крайней мере , не хуже присутствовавших на поле . Главное , какую пользу игрок приносит на футбольном поле , а не за столом на завтраке ! Да и тренер должен находить подход к каждому игроку - тренер , если Абаскаль не в курсе , ещё и педагог на бровке и за пределами стадиона . Если ты найдёшь общий язык даже с самым говнистым футболистом , то можешь считать себя хотя бы хорошим человеком и педагогом . Найти компромисс нелегко , но его надо искать , чтобы не страдала команда . Да , Соболь не "подарок" , но и дельфинов можно укротить .
Гавриловых сейчас в составе нет, поэтому такое мнение, как говорится что имеем...
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Виталик Украинский
Ответ Древний спартач
Ну вот , Юрий Гаврилов и опустил глуповатых диванных болельщиков , которые вчера сопли от радости по щекам размазывали и прыгали от счастья после ничьи с Локо , даже в меньшинстве . Прыгаем - скачем , а некоторые уходят в отрыв . но нам всё равно , будем скакать и дальше . Удивительно , что места в составе Соболеву не нашлось , но зато мы видели Игнатова , Мозеса и Бонгонду . Воспитанием надо заниматься за пределами стадиона , но тренер должен думать о команде и о результате . Не верю , что Соболь не помог бы в этой игре . мне по """ на эти завтраки . обеды и ужины - соболь был одним из лучших в Спартаке в этом круге , по крайней мере , не хуже присутствовавших на поле . Главное , какую пользу игрок приносит на футбольном поле , а не за столом на завтраке ! Да и тренер должен находить подход к каждому игроку - тренер , если Абаскаль не в курсе , ещё и педагог на бровке и за пределами стадиона . Если ты найдёшь общий язык даже с самым говнистым футболистом , то можешь считать себя хотя бы хорошим человеком и педагогом . Найти компромисс нелегко , но его надо искать , чтобы не страдала команда . Да , Соболь не "подарок" , но и дельфинов можно укротить .
Соболь мог бы помочь команде, нырком в штрафной соперника, как в предыдущей кубковой игре. И КБ хомячки визжали бы от радости. Но такой примитивный футбол не устраивает ГТ, он позорит его репутацию.
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