Зампред Госдумы Жуков о матче «Спартака» и «Локо»: «Ничья со знаком «плюс». Без Джикии и Бабича пришлось выстраивать новую линию обороны – ребята справились»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Александр Жуков Георгий Джикия Срджан Бабич Олег Рябчук Спорт-Экспресс Даниил Хлусевич Футбол

Александр Жуков поделился впечатлениями от матча «Спартака» и «Локомотива» (1:1).

«Учитывая, что после удаления Хлусевича «Спартак» играл в меньшинстве, это ничья со знаком «плюс». Без Джикии и Бабича пришлось выстраивать новую линию обороны – это дополнительные трудности.

Но мне кажется, что ребята вчера справились. В целом «Спартак» играет неровно, неплохие матчи перемежаются с откровенно провальными. Но мне понравилось, с какой отдачей красно-белые действовали с «Локомотивом», все очень сильно старались.

От Рябчука ожидали большего, все-таки он был лучшим футболистом Молдавии три года подряд. Нельзя сказать, что он проявлял себя на поле как надежный защитник. Хотя, опять же, в матче с «Локо» он мне понравился», – сказал заместитель председателя Госдумы и болельщик «Спартака».

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4 комментария

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Bartez1986
ну да, до этого матча Джикия то сплошь в основе был
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wenk
Такая линия - что аж только при её виде, игроки Локомотива мазали в небо...
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dedulya-80
Хорошо, если бы не очередной привоз Дуарте.
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-2
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