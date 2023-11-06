Зампред Госдумы Жуков о матче «Спартака» и «Локо»: «Ничья со знаком «плюс». Без Джикии и Бабича пришлось выстраивать новую линию обороны – ребята справились»

Александр Жуков поделился впечатлениями от матча «Спартака» и «Локомотива» (1:1).

«Учитывая, что после удаления «Спартак» играл в меньшинстве, это ничья со знаком «плюс». Без Джикии и пришлось выстраивать новую линию обороны – это дополнительные трудности.

Но мне кажется, что ребята вчера справились. В целом «Спартак» играет неровно, неплохие матчи перемежаются с откровенно провальными. Но мне понравилось, с какой отдачей красно-белые действовали с «Локомотивом», все очень сильно старались.

От Рябчука ожидали большего, все-таки он был лучшим футболистом Молдавии три года подряд. Нельзя сказать, что он проявлял себя на поле как надежный защитник. Хотя, опять же, в матче с « » он мне понравился», – сказал заместитель председателя Госдумы и болельщик « ».

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