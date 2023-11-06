«Абаскаль не понимает русских людей, у него другое отношение к ним. Российскому тренеру было бы проще с Соболевым». Первый тренер Александра о «Спартаке»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Роман Зобнин Александр Соболев Данил Пруцев Руслан Литвинов Гильермо Абаскаль Футбол

Первый тренер Соболева считает, что Гильермо Абаскаль не понимает игрока.

По мнению Александра Горбунова, «Спартаку» не хватало Александра Соболева в дерби с «Локомотивом» (1:1).

– Конечно, Соболева не хватило «Спартаку» для победы. Не знаю, почему так произошло. Воспитывают его или тренер думает, что Александр перегорел после отмененного пенальти. Состав «Спартака» вообще сложно обсуждать.

– Думаете, есть конфликт между Соболевым и Абаскалем?

– Не знаю, но отношение к нему не очень хорошее. Может, Абаскалю не нравится Соболев чисто по-человечески. Российскому тренеру было бы проще разобраться с Соболевым, чем Абаскалю.

Вспомните, когда Зобнин последний раз играл, сколько Литвинов сидел и не играл. Сейчас Пруцев с Литвиновым начали выходить, и они лучшие. Хоть и говорят, что Абаскаль относится ко всем одинаково, но к русским у него другое отношение. Он не понимает русских людей, – сказал Горбунов.

Абаскаль продолжает воспитывать Соболева. Это разумно делать с «Локомотивом»?

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40 комментариев

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Peter Parker
Вспомните, когда Зобнин последний раз играл
@
Вспомнил, при Каррере вроде. Ну и немного у Абаскаля. Да и даже тогда, как бегал с опущенной вниз головой, так и бегает. Назад плохо возвращается, удар так и не натренировал. Или Абаскаль еще и удары должен тридцатилетним футболистам ставить?
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Богдан Хабриев
Как надоела эта шарманка про особое понимание
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вот это бредни, я конечно не эксперт, но по Соболеву я не понял почему он не получил игрового времени в дерби, но не исключено что причина была в игре в меньшинстве и не исключаю, что в ближайших турах своё игровое время он будет получать как и раньше....
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alexmixer9
Ответ DVS1
Да и не надо никакого особого понимания, Абаскаль в принципе не понимает, как выстраивать отношения игроками, любыми, поэтому отовсюду и выпинывался на 2й сезон и как видно, на ошибках не учится. А тренер, это не только схемки на планшете и теория, но и еще и практика в выстраивании отношения с командой, без игроков ты никто, но рыжий решил в царька поиграть и снова кончит плохо, только уже никуда не возьмут
С чсвшными лимитчиками так и надо, жаль что рыжего сольют в итоге, и в состав вернётся и дельфин и хинкаль, и колесо в Спартаке даст новый оборот
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Spartakus1984
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вот это бредни, я конечно не эксперт, но по Соболеву я не понял почему он не получил игрового времени в дерби, но не исключено что причина была в игре в меньшинстве и не исключаю, что в ближайших турах своё игровое время он будет получать как и раньше....
Скорее всего так и было,план был выпустить его на второй тайм но удаление спутало карты.
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Док163
А кто такой Соболев , что бы тренер под него подстраиваться? Что они вообще о себе там возомнили! Звёзды блин! Тренер делает так, как должен. И как считает правильным. Ему отвечать за результат. А не слушать капризы мёртвых, лишнего возомнивших о себе типа звёзд.
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last_guard
Я вот русский и тоже не понимаю Соболева. Слишком он о себе много думает и с дисциплиной у него проблемы. Много карточек получает, из-за которых потом матчи пропускает и подводит команду. Это и до Абаскаля было и после него будет. Похоже, что в руководстве все понимают и заняли сторону тренера, и это правильно. Ни Соболев, ни Джикия, ни Промес, ни Абаскаль - никто не является неприкосновенным.
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DVS1
Ответ alexmixer9
С чсвшными лимитчиками так и надо, жаль что рыжего сольют в итоге, и в состав вернётся и дельфин и хинкаль, и колесо в Спартаке даст новый оборот
Вот хинкаля как раз в составе и я видеть очень не хочу, как и рыжего в виде тренера.
Но вот какие вопросы именно к Соболеву по самоотдаче и результату на поле? Психозы да, надо лечить, но игрок он сильный и крайне полезный
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Ответ Док163
А кто такой Соболев , что бы тренер под него подстраиваться? Что они вообще о себе там возомнили! Звёзды блин! Тренер делает так, как должен. И как считает правильным. Ему отвечать за результат. А не слушать капризы мёртвых, лишнего возомнивших о себе типа звёзд.
Соболев крайне полезный игрок когда занимается только футболом и в хорошей форме...
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alexmixer9
Ответ DVS1
Вот хинкаля как раз в составе и я видеть очень не хочу, как и рыжего в виде тренера. Но вот какие вопросы именно к Соболеву по самоотдаче и результату на поле? Психозы да, надо лечить, но игрок он сильный и крайне полезный
В психозах как раз и дело, и по всей видимости психозы у него не только на поле, он по влиянию на игру не какой нибудь условный Винисиус что бы психозы его терпеть
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Виктор Кульков
Ответ Геннадий
Ты чего разошёлся ? ПНХ отсюда !
Разошел здесь только ты. Невоспитанный людишка
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Геннадий
Ответ Виктор Кульков
опять соболев🤣🤣🤣все ноют.что тренер не до тренер.зато игроки супер супер , за свои косяки ни кто несмотрет .проще на тренера свалить.все как обычно виноваты все но ни как не русские.
Ты чего разошёлся ? ПНХ отсюда !
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Виктор Кульков
Ответ Геннадий
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хохол дед твой
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Виктор Кульков
Ответ Геннадий
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Ты кто такой есть ??? Чтоб учить меня писать. Я пишу так как хочу. Дорасти до моих годочком.
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Геннадий
Ответ Виктор Кульков
он же русский 🤣🤣ведь паспартистам дорога.
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Виктор Кульков
Ответ #SharkTeam
Чем Соболев заслужил чтобы с ним возились?
он же русский 🤣🤣ведь паспартистам дорога.
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Геннадий
Ответ Виктор Кульков
он же Соболев и его фан движения кричат Саша супер нап а тренер ни кто.
"Ни кто" пишется слитно - "никто" . Откуда вы берётесь , егэшники ?
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Ответ Spartakus1984
Скорее всего так и было,план был выпустить его на второй тайм но удаление спутало карты.
он разминался вместе с Мозесом, Мозес заменил Медину, а Соболев так и не вышел...
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Новый тренер ФК Спартак
просто Соболев стал мешком с чсв
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Максим Столбов
Абаскаль правильно делает, что не ставит в состав Соболева, Джикию, Зобнина они уже списанные игроки. Как бы не хаяли того же Дзюбу он очень профессионально относится к футболу и ещё делает разницу на поле. У Глушакова тоже самое было. Надо молодежи доверять, да и Чернов вместо Бабича вполне добротно сыграл с Локо
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Spartakus1984
Но с Тедеску,Виторией и Ваноли все было нормально у Соболева.Черчесов может вообще бы сослал его в дубль за тупое поведение.
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sergspartak
А может Пруцев с Литвиновым потому и лучшие, что посидели на лавке и подумали, я прекрасно помню как Литвинов и Пруцев порой плохо играли. У Соболева 1 гол в 7 матчах, пусть сидит теперь. Павлюченко выпусти в его нынешнем возрасте - пользы больше.
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Вячеслав Припузов
На каждого игрока по тренеру не напасешься, Спартак интернациональная команда, работать нужно за такие деньги, уровень взаимодействия должен достигаться на поле на языке футбола
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Konstantin Zorin
С Соболевым никому просто не будет, но тренер должен с парнем работать, а не тупо сажать на лавку. В тренерском штабе есть психолог и куча других помощников типа Реброва.
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#SharkTeam
Чем Соболев заслужил чтобы с ним возились?
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