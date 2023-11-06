«Абаскаль не понимает русских людей, у него другое отношение к ним. Российскому тренеру было бы проще с Соболевым». Первый тренер Александра о «Спартаке»

Первый тренер Соболева считает, что Гильермо Абаскаль не понимает игрока.

По мнению Александра Горбунова, «Спартаку» не хватало Александра Соболева в дерби с «Локомотивом» (1:1).

– Конечно, Соболева не хватило «Спартаку» для победы. Не знаю, почему так произошло. Воспитывают его или тренер думает, что Александр перегорел после отмененного пенальти. Состав « » вообще сложно обсуждать.

– Думаете, есть конфликт между Соболевым и ?

– Не знаю, но отношение к нему не очень хорошее. Может, Абаскалю не нравится Соболев чисто по-человечески. Российскому тренеру было бы проще разобраться с Соболевым, чем Абаскалю.

Вспомните, когда последний раз играл, сколько сидел и не играл. Сейчас Пруцев с Литвиновым начали выходить, и они лучшие. Хоть и говорят, что Абаскаль относится ко всем одинаково, но к русским у него другое отношение. Он не понимает русских людей, – сказал Горбунов.

Абаскаль продолжает воспитывать Соболева. Это разумно делать с «Локомотивом»?

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