Наумов про 1:1 со «Спартаком»: «Локо» потерял два очка, надо было дожимать. Нельзя так транжирить моменты, атаковать позиционно так и не научились»

Теги Спартак Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Николай Наумов Квинси Промес Антон Миранчук Дмитрий Рыбчинский Михаил Галактионов Максим Ненахов Илья Самошников Спорт-Экспресс Даниил Хлусевич Данил Пруцев Александр Сильянов Сергей Пиняев Евгений Морозов Лукас Фассон Футбол

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал ничью со «Спартаком».

Московское дерби в 14-м туре Мир РПЛ завершилось со счетом 1:1.

– Оправдало ли это дерби ваши ожидания?

– Второй тайм мне понравился. Интересная концовка. Мое резюме: «Локомотив» потерял два очка. Хозяева должны были дожимать красно-белых. Но...

– Ключевой момент матча?

– 37-я минута. Удаление Хлусевича. Дзюба показал свой класс. Как он головой скинул на ход Миранчуку! Это большой мастер. «Локо» получил численное преимущество.

– Однако железнодорожникам пришлось отыгрываться.

– Да. Увы, пропустили контратаку. Не сразу пришли в себя. Вновь здорово сыграл Дзюба, забил, исполнил. А в концовке подопечные Галактионова были поближе к победе. Но нельзя же так транжирить моменты! Как не попал Рыбчинский?! Ума не приложу.

– Считаете, дело только в реализации?

– Не только. Надо копать глубже. «Локо» так и не научился позиционно атаковать. Ну и проблемы в обороне, к сожалению, никуда не делись. В концовке Квинси с Пруцевым двумя передачами отрезали пятерых! Ну где это видано? Хорошо, что Промес не попал в дальний угол, а момент-то был отличный.

– К кому у вас наибольшие претензии?

– Плох Ненахов. Не знаю, почему играет он, а не, скажем, Сильянов. Ненахов неграмотно действует позиционно, неоправданно много фолит. Да и к другим игрокам обороны есть вопросы. Никто не может начать атаку. Ни Фассон, ни Морозов не способны отдать первый пас. Самошников совсем не убедил!

– Нужно было выпустить Пиняева с первых минут?

– Галактионов бросил в бой Сергея, когда надо было спасать положение при 0:1. С первых минут ставка была сделана на Самошникова. Но она, что называется, совсем не сыграла. Ну что поделать... Это ошибки молодого тренерского штаба. Галактионову еще надо пройти определенный путь, – сказал Наумов.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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6 комментариев

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Амаль Мустафаев
Если ничего не поменять, то с таким составом и тренером мы крепко закрепимся в середине турнирной таблицы и призовые места только будут воспоминанием из прошлого. Это не игра, это мучение, всё очень плохо. Удивляет что после матча все такие радостные, как будто так и должно быть, они даже не переживают за результат. Пару игр всего за сезон были цельные, как будто сыграли вничью в большинстве с грандом мирового футбола, а не со Спартаком.... Без желания нет НИКАКОГО смысла вообще выходить на футбольное поле....
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Алексей Маликов
Обе команды играли не очень. Комментирование матча на троих в ущерб показа самому матчу - вообще жуть. Отсутствие Соболева, который мог соорудить верховую борьбу - кошмар. Вопрос по матчу только один - когда кончится терпение у менеджмента "Спартака".
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Do Cent
А чего же не дожали? Дожималка сломалась?
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Пользователь Huawei
Вот в этом и отличается отношение бывших к команде. Спартак бы в подобной ситуации в пух и прах разнесли. Да и не только бывших, практически всех,особо "экспертов" с тв.
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