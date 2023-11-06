Наумов про 1:1 со «Спартаком»: «Локо» потерял два очка, надо было дожимать. Нельзя так транжирить моменты, атаковать позиционно так и не научились»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал ничью со «Спартаком».

Московское дерби в 14-м туре Мир завершилось со счетом 1:1.

– Оправдало ли это дерби ваши ожидания?

– Второй тайм мне понравился. Интересная концовка. Мое резюме: « » потерял два очка. Хозяева должны были дожимать красно-белых. Но...

– Ключевой момент матча?

– 37-я минута. Удаление Хлусевича. показал свой класс. Как он головой скинул на ход ! Это большой мастер. «Локо» получил численное преимущество.

– Однако железнодорожникам пришлось отыгрываться.

– Да. Увы, пропустили контратаку. Не сразу пришли в себя. Вновь здорово сыграл Дзюба, забил, исполнил. А в концовке подопечные Галактионова были поближе к победе. Но нельзя же так транжирить моменты! Как не попал Рыбчинский?! Ума не приложу.

– Считаете, дело только в реализации?

– Не только. Надо копать глубже. «Локо» так и не научился позиционно атаковать. Ну и проблемы в обороне, к сожалению, никуда не делись. В концовке с Пруцевым двумя передачами отрезали пятерых! Ну где это видано? Хорошо, что Промес не попал в дальний угол, а момент-то был отличный.

– К кому у вас наибольшие претензии?

– Плох Ненахов. Не знаю, почему играет он, а не, скажем, Сильянов. Ненахов неграмотно действует позиционно, неоправданно много фолит. Да и к другим игрокам обороны есть вопросы. Никто не может начать атаку. Ни Фассон, ни Морозов не способны отдать первый пас. Самошников совсем не убедил!

– Нужно было выпустить Пиняева с первых минут?

– Галактионов бросил в бой Сергея, когда надо было спасать положение при 0:1. С первых минут ставка была сделана на Самошникова. Но она, что называется, совсем не сыграла. Ну что поделать... Это ошибки молодого тренерского штаба. Галактионову еще надо пройти определенный путь, – сказал Наумов.

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