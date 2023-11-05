Лидер Армии национального освобождения назвал ошибкой похищение отца вингера «Ливерпуля» Диаса: «Луис – символ Колумбии»
В Армии национального освобождения назвали ошибкой похищение Луиса Диаса.
Напомним, родителей вингера «Ливерпуля» и сборной Колумбии Луиса Диаса похитили в Колумбии. Мать игрока удалось спасти, отец по-прежнему находится в руках преступников.
Позже стало известно, что за похищением стоит Армия национального освобождения (ELN) – колумбийская леворадикальная организация, вторая по численности вооруженная повстанческая группировка в Колумбии.
Один из лидеров ELN Элиэсер Эрлинто Чаморро Акоста, он же Антонио Гарсия, назвал похищение отца Диаса ошибкой.
«Похищение отца Диаса было ошибкой. Луис – символ Колумбии, и мы чувствуем это в ELN. Процесс освобождение отца Диаса ускоряется.
Мы надеемся, что оперативная ситуация на местах разрешится, именно на нее ориентируются командиры, чтобы ускорить освобождение», – сообщил Гарсия.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Похищать же любых других отцов - вполне норм.
Убираешь Пабло Эскобара и картели типа Кали и тут как на гидре вырастают новые.
Но некоторых типа трогать и похищать "западло" (но красиво завуалированно в слово "ошибка")