Лидер Армии национального освобождения назвал ошибкой похищение отца вингера «Ливерпуля» Диаса: «Луис – символ Колумбии»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия происшествия Сборная Колумбии по футболу Политика Луис Диас Футбол

В Армии национального освобождения назвали ошибкой похищение Луиса Диаса.

Напомним, родителей вингера «Ливерпуля» и сборной Колумбии Луиса Диаса похитили в Колумбии. Мать игрока удалось спасти, отец по-прежнему находится в руках преступников. 

Позже стало известно, что за похищением стоит Армия национального освобождения (ELN) – колумбийская леворадикальная организация, вторая по численности вооруженная повстанческая группировка в Колумбии.

Один из лидеров ELN Элиэсер Эрлинто Чаморро Акоста, он же Антонио Гарсия, назвал похищение отца Диаса ошибкой.

«Похищение отца Диаса было ошибкой. Луис – символ Колумбии, и мы чувствуем это в ELN. Процесс освобождение отца Диаса ускоряется. 

Мы надеемся, что оперативная ситуация на местах разрешится, именно на нее ориентируются командиры, чтобы ускорить освобождение», – сообщил Гарсия.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bevooch
>Похищение отца Луиса было ошибкой
Похищать же любых других отцов - вполне норм.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mohnatiy
Похищение ЛЮБОГО человека - ошибка, разве нет?
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Montenegro Serbian
Не то чтобы я верил в предначертанность судьб тех или иных стран, но ей-богу, заморозь меня в криокамере на 100 лет, разбуди спустя эти 100 лет и спроси что происходит в Колумбии и я скажу: наркокартели, вооружённые армии повстанцев противостоящие государству, похищения, наркотрафик.
Убираешь Пабло Эскобара и картели типа Кали и тут как на гидре вырастают новые.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Столбов
Может он про Суареса думает, неважно что он уругваец, они там не шибко в таких мелочах разбираются.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Montenegro Serbian
Ответ Mohnatiy
Похищение ЛЮБОГО человека - ошибка, разве нет?
Так это по закону. А по меркам незаконной вооруженной группировки взависимости от её целей, похищение людей не ошибка, а метод "работы".
Но некоторых типа трогать и похищать "западло" (но красиво завуалированно в слово "ошибка")
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
оле - топ юрген - клоп
Ответ Mohnatiy
Похищение ЛЮБОГО человека - ошибка, разве нет?
В чем заключается ошибка, если похитить Гитлера?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий