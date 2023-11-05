Лидер Армии национального освобождения назвал ошибкой похищение отца вингера «Ливерпуля» Диаса: «Луис – символ Колумбии»

В Армии национального освобождения назвали ошибкой похищение Луиса Диаса.

Напомним, родителей вингера « » и сборной Колумбии Луиса Диаса похитили в Колумбии. Мать игрока удалось спасти, отец по-прежнему находится в руках преступников.

Позже стало известно, что за похищением стоит Армия национального освобождения (ELN) – колумбийская леворадикальная организация, вторая по численности вооруженная повстанческая группировка в Колумбии.

Один из лидеров ELN Элиэсер Эрлинто Чаморро Акоста, он же Антонио Гарсия, назвал похищение отца Диаса ошибкой.

«Похищение отца Диаса было ошибкой. Луис – символ Колумбии, и мы чувствуем это в ELN. Процесс освобождение отца Диаса ускоряется.

Мы надеемся, что оперативная ситуация на местах разрешится, именно на нее ориентируются командиры, чтобы ускорить освобождение», – сообщил Гарсия.

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