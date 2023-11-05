Вингер «Ливерпуля» Диас, забив на 95-й в АПЛ, показал футболку с призывом освободить похищенного отца
Луис Диас попросил освободить похищенного отца после гола в АПЛ.
Родителей 26-летнего вингера «Ливерпуля» и сборной Колумбии похитили в Колумбии. Мать игрока удалось спасти, отец по-прежнему находится в руках преступников.
Луис Диас забил гол на 95-й минуте и спас «красных» от поражения в матче 11-го тура АПЛ против «Лутона» (1:1).
После гола Диас задрал игровую футболку и показал под ней майку с надписью Libertad para papa («свобода для папы»).
Фото: East News/JUSTIN TALLIS / AFP
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
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