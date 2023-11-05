Луис Диас попросил освободить похищенного отца после гола в АПЛ.

Родителей 26-летнего вингера « » и сборной Колумбии похитили в Колумбии. Мать игрока удалось спасти, отец по-прежнему находится в руках преступников.

забил гол на 95-й минуте и спас «красных» от поражения в матче 11-го тура АПЛ против « » (1:1).

После гола Диас задрал игровую футболку и показал под ней майку с надписью Libertad para papa («свобода для папы»).

Фото: East News/JUSTIN TALLIS / AFP

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Похищены родители Луиса Диаса. Пока спасли только маму

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