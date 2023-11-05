Вингер «Ливерпуля» Диас, забив на 95-й в АПЛ, показал футболку с призывом освободить похищенного отца

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия происшествия Сборная Колумбии по футболу Лутон Луис Диас Футбол

Луис Диас попросил освободить похищенного отца после гола в АПЛ.

Родителей 26-летнего вингера «Ливерпуля» и сборной Колумбии похитили в Колумбии. Мать игрока удалось спасти, отец по-прежнему находится в руках преступников.

Луис Диас забил гол на 95-й минуте и спас «красных» от поражения в матче 11-го тура АПЛ против «Лутона» (1:1).

После гола Диас задрал игровую футболку и показал под ней майку с надписью Libertad para papa («свобода для папы»).

Фото: East News/JUSTIN TALLIS / AFP

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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15 комментариев

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Плотников Семен
Сил ему в такое тяжелое время.
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Игорь Бубльгумов
Ответ Jeicob Harlon
освободите его отца пж
Ок
+28
0
+28
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Jeicob Harlon
освободите его отца пж
+23
-3
+20
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Kemal Gul
Офигеть, как-то пропустил новость про похищение. Даже не представляю, как тяжело ему играть сейчас, как в такой ситуации вообще о футболе думать
+8
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Spartakus1984
Человек конечно сейчас находится в стрессе, еще при этом забивает. Надеюсь освободят его отца.
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MigraTjk
Сил тебе мужик, какого это играь зная что твой отец похищен. Молюсь чтоб в следующей игре отец на стадионе присутствовал!.🙏🙏
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ман сити фейк
Ответ Kemal Gul
Офигеть, как-то пропустил новость про похищение. Даже не представляю, как тяжело ему играть сейчас, как в такой ситуации вообще о футболе думать
Это единственное чем может влиять на это Диас
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Трент 66
Ответ Ёшимин Бональдо
Комментарий удален пользователем
Какой нафиг отряд, его отец в руках у группировки, которая насчитывает 4000 чел.
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Ёшимин Бональдо
Комментарий удален пользователем
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Lindeman
Диасу сил и терпения. Надеюсь его отца в скором времени освободят
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waleri
Все будет хорошо, амиго! Молодчина!!!
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Бондарев Олег
Ответ Jovana Jovičić
То есть, у чувака похитили отца, а он, сидя в другой стране, майки показывает? Серьезно?
А должен что делать? взять автомат и в джунгли пойти, отвоевывать его у банды многотысячной в одиночку?
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