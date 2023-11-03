Президент Колумбии сообщил, что отца Диаса так и не освободили: «Время идет, и ситуация становится очень опасной»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия происшествия Сборная Колумбии по футболу Политика Луис Диас Футбол

Президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что отца Луиса Диаса не освободили.

Ранее обещание отпустить мужчину на волю дал представитель Армии национального освобождения (ELN).

«То, что это дело рук ELN, означает, что именно она несет ответственность за жизнь отца Луиса Диаса.

Она совершила акт, противоречащий мирному процессу. Я должен выразить свое глубочайшее неприятие не только похищения отца Луиса, но и того, что его так и не освободили.

Лидеры ELN изъявили желание освободить его как можно скорее. Но время идет, и ситуация, в которой находится господин Диас, становится очень опасной», – сказал глава государства.

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