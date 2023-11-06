Гол Винисиуса отменен из-за офсайда Хоселу в матче «Реал» – «Райо»

Гол Винисиуса Жуниора отменен из-за офсайда Хоселу в мадридском дерби.

Вингер сборной Бразилии забил гол на 66-й минуте после передачи испанского форварда.

Однако главный судья матча отменил взятие ворот, так как , пасовавший на , находился в офйсайде.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча « » – « » (0:0, второй тайм).

Изображение: кадр из трансляции

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