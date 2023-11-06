Гол Винисиуса отменен из-за офсайда Хоселу в матче «Реал» – «Райо»
Гол Винисиуса Жуниора отменен из-за офсайда Хоселу в мадридском дерби.
Вингер сборной Бразилии забил гол на 66-й минуте после передачи испанского форварда.
Однако главный судья матча Хуан Мартинес Мунуэра отменил взятие ворот, так как Хоселу, пасовавший на Винисиуса, находился в офйсайде.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал Мадрид» – «Райо Вальекано» (0:0, второй тайм).
Изображение: кадр из трансляции
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