Гол Винисиуса отменен из-за офсайда Хоселу в матче «Реал» – «Райо»

Теги Реал Мадрид Ла Лига судьи Райо Вальекано Хоселу Хуан Мартинес Мунуэра Винисиус Жуниор Футбол

Гол Винисиуса Жуниора отменен из-за офсайда Хоселу в мадридском дерби.

Вингер сборной Бразилии забил гол на 66-й минуте после передачи испанского форварда.

Однако главный судья матча Хуан Мартинес Мунуэра отменил взятие ворот, так как Хоселу, пасовавший на Винисиуса, находился в офйсайде.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал Мадрид» – «Райо Вальекано» (0:0, второй тайм).

Изображение: кадр из трансляции

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
corazón blanco
Ну так там вообще вопросов никаких нет, Хоселу был в офсайде, обычно раньше выносили в отдельную новость только спорные моменты, тут же все по справедливости.
+17
-4
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nike of FW
невероятно, реалу засчитали справедливый офсайд!!! мир никогда не будет как раньше. "Возвращаемся в Мадрид с сомнениями "(с)
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Igor Shalamov
Винисиус, Родриго и Хоселу просто бесполезны
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JENNINGS
Чистый офсайд - гол отменён верно. Без вопросов верное решение арбитра
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
xDe xDe
Ответ corazón blanco
Ну так там вообще вопросов никаких нет, Хоселу был в офсайде, обычно раньше выносили в отдельную новость только спорные моменты, тут же все по справедливости.
Тоже не понимаю, зачем вообще таким эпизодам целую новость посвящать. Очевидный ведь момент, обычный офсайд, тут ни у кого нет претензий.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Анвар Масимов
считаю это проявлением расизма
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий