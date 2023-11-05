Оздоев забил 3-й гол в 3 последних матчах за ПАОК. Сегодня – «Олимпиакосу»

Теги премьер-лига Россия Олимпиакос ПАОК высшая лига Греция Магомед Оздоев Футбол

Магомед Оздоев забил 3-й гол в 3 последних матчах за ПАОК.

31-летний российский хавбек забил четвертый гол своей команды в матче 10-го тура Суперлиги Греции «Олимпиакос» – ПАОК (2:4).

Ранее Магомед сделал дубль в игре с «Атромитосом» (2:0).

Это 16-й матч экс-игрока «Зенита» за греческий клуб во всех турнирах. Его статистика – здесь.

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4 комментария

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Трент Резнор
Вот за кого всегда радостно. Красава, Магомед.
+10
0
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Сергей Орлов
Ответ Трент Резнор
Вот за кого всегда радостно. Красава, Магомед.
Согласен. Не испугался, поехал. И играет хорошо. Молоток.
+6
0
+6
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MustangGT
Молодец, Мага! Удачи!
+2
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Трент Резнор
Ответ Сергей Орлов
Согласен. Не испугался, поехал. И играет хорошо. Молоток.
Играл всегда на уровне, в скандалах замечен не был. Ну и да, мог бы здесь рубить бабки, но поехал в другую лигу и отлично себя показывает.
0
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