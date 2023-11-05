Оздоев забил 3-й гол в 3 последних матчах за ПАОК. Сегодня – «Олимпиакосу»
Магомед Оздоев забил 3-й гол в 3 последних матчах за ПАОК.
31-летний российский хавбек забил четвертый гол своей команды в матче 10-го тура Суперлиги Греции «Олимпиакос» – ПАОК (2:4).
Ранее Магомед сделал дубль в игре с «Атромитосом» (2:0).
Это 16-й матч экс-игрока «Зенита» за греческий клуб во всех турнирах. Его статистика – здесь.
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