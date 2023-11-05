Магомед Оздоев забил 3-й гол в 3 последних матчах за ПАОК.

31-летний российский хавбек забил четвертый гол своей команды в матче 10-го тура Суперлиги Греции « » – (2:4).

Ранее Магомед сделал дубль в игре с «Атромитосом» (2:0).

Это 16-й матч экс-игрока «Зенита» за греческий клуб во всех турнирах. Его статистика – здесь.

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