Оздоев об отношении к себе в Европе: «Предвзятости не чувствовал. Даже в Шотландии или Финляндии на выездах не было никаких проблем»

Теги ПАОК высшая лига Греция Магомед Оздоев Политика Чемпионат.com Футбол

Хавбек греческого ПАОК Магомед Оздоев рассказал об отношении к себе в Европе.

«Предвзятости не чувствовал ни в Турции [в «Фатих Карагюмрюк»], ни здесь. Даже в Шотландии или Финляндии на выездах не было никаких проблем.

В Финляндии, как я понял, аэропорт совмещен с автовокзалом. Так там стояли автобусы с табличками «Санкт-Петербург»: люди приходили, садились», — сказал Оздоев.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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21 комментарий

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los merengues
Стоило слезть с иглы федеральных сми и оказывается, что русофобия не такая уж и русофобия.
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Vićtor Diaź
Да у обычных граждан никакой предвзятости и нет. Для этого нужно поездить по миру, потой же Европе, чтобы это понять. Абсолютно везде хорошо к русским относятся будь то Эстония (там вообще большинство на русском говорит, будь то Хорватия). Про Азию вообще молчу. Ощущение, что там вообще нет дела до Украины)))
Русофобия присутствует только на уровне правительств. Поэтому вполне естественно, если из 10 человек вы встретите 9 адекватных и 1 зомбированного пропагандой.
Также и у нас. Адекватные люди все всё понимают, а вот те, кто сидят в своих сёлах и дальше области не выезжают, считают Обаму и Байдена дьяволами во плоти.
На этот счёт очень смешно сказал стендапер Орлов «я заметил, что ненависть к Америке прямо пропорционально уровню дохода. Чем меньше у тебя бабок, тем ты сильнее ненавидишь Америку».
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Amsterdam
А долго будут эти вопросы о предвзятости? Уже лет 9 спрашивают журналисты. Или непонятно до сих пор, что западную враждебность некоторые наши соотечественники сами себе придумали, что бы оправдать некоторые свои действия.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Amsterdam
А долго будут эти вопросы о предвзятости? Уже лет 9 спрашивают журналисты. Или непонятно до сих пор, что западную враждебность некоторые наши соотечественники сами себе придумали, что бы оправдать некоторые свои действия.
А почему футболистам в выдаче виз тогда отказывают? Это что, не предвзятость? Что это?
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Гамарджоба Генацвале
Ответ adamx
это был определенный период - когда кто-то из политиков психанул и дал рекомендации, от которых потом отмазываться пришлось :-)
Так Мухину немцы не дали визу на лечение, самый свежий пример.
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Плевал я
Ответ los merengues
Стоило слезть с иглы федеральных сми и оказывается, что русофобия не такая уж и русофобия.
Ага, отказ мухину в немецкой визе это игла российской пропаганды? 😂
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Edgars Skaubits
Ответ Плевал я
А ты видел байдена или обаму?)) Не вижу логики, говоришь про обычных людей 9к1, а байден с обамой обычные люди что ли? Между прочим оба этих "обычных человека" несколько раз "порвали в клочья российскую экономику")) потому что они такие же "обычные" люди, как и обычные жители России, так получается
Российскую экономику в клочья порвали точно Байден с Обамой, а не ворье в Кремле?
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Плевал я
Ответ Vićtor Diaź
Да у обычных граждан никакой предвзятости и нет. Для этого нужно поездить по миру, потой же Европе, чтобы это понять. Абсолютно везде хорошо к русским относятся будь то Эстония (там вообще большинство на русском говорит, будь то Хорватия). Про Азию вообще молчу. Ощущение, что там вообще нет дела до Украины))) Русофобия присутствует только на уровне правительств. Поэтому вполне естественно, если из 10 человек вы встретите 9 адекватных и 1 зомбированного пропагандой. Также и у нас. Адекватные люди все всё понимают, а вот те, кто сидят в своих сёлах и дальше области не выезжают, считают Обаму и Байдена дьяволами во плоти. На этот счёт очень смешно сказал стендапер Орлов «я заметил, что ненависть к Америке прямо пропорционально уровню дохода. Чем меньше у тебя бабок, тем ты сильнее ненавидишь Америку».
А ты видел байдена или обаму?)) Не вижу логики, говоришь про обычных людей 9к1, а байден с обамой обычные люди что ли? Между прочим оба этих "обычных человека" несколько раз "порвали в клочья российскую экономику")) потому что они такие же "обычные" люди, как и обычные жители России, так получается
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Filipp Gorski
Ответ Vićtor Diaź
Да у обычных граждан никакой предвзятости и нет. Для этого нужно поездить по миру, потой же Европе, чтобы это понять. Абсолютно везде хорошо к русским относятся будь то Эстония (там вообще большинство на русском говорит, будь то Хорватия). Про Азию вообще молчу. Ощущение, что там вообще нет дела до Украины))) Русофобия присутствует только на уровне правительств. Поэтому вполне естественно, если из 10 человек вы встретите 9 адекватных и 1 зомбированного пропагандой. Также и у нас. Адекватные люди все всё понимают, а вот те, кто сидят в своих сёлах и дальше области не выезжают, считают Обаму и Байдена дьяволами во плоти. На этот счёт очень смешно сказал стендапер Орлов «я заметил, что ненависть к Америке прямо пропорционально уровню дохода. Чем меньше у тебя бабок, тем ты сильнее ненавидишь Америку».
Золотые слова
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adamx
Ответ Гамарджоба Генацвале
Пользователь(Дмитрий Орлов) хорошо написал про эту ситуацию: "В данном случае речь не просто о медицине, а о СПОРТИВНОЙ медицине. Узкопрофильное направление, которое актуально не для всех. Залечить кресты могут и у нас, но восстанавливаться будет не полгода, а дольше. А клубу нужно, чтобы игрок вернулся как можно быстрее. А есть в мире клиники, которые именно специализируются на подобных операциях. Это нормально, что они есть не в каждой стране."
У нас есть институт спортивной медицины в москве. И более того - там делают эти операции.
Сейчас я почитал про акинфеева - не знаю - фейк или нет.
Но вот уже много лет прошло - до сих пор колено после матчей опухает и вместо тренировок он просто восстанавливается и следит за питанием, чтобы к следующему матчу колено пришло в норму.
А операция была в Германии.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ adamx
Вообще я считаю, что нужно у нас делать операции. Я не понимаю - почему футболисты не лечатся у нас. У нас дороже что ли? Как вариант - допускаю, что это ограничения страховки. И тогда этот вопрос к страховым компаниям...
Пользователь(Дмитрий Орлов) хорошо написал про эту ситуацию:
"В данном случае речь не просто о медицине, а о СПОРТИВНОЙ медицине. Узкопрофильное направление, которое актуально не для всех.
Залечить кресты могут и у нас, но восстанавливаться будет не полгода, а дольше. А клубу нужно, чтобы игрок вернулся как можно быстрее.
А есть в мире клиники, которые именно специализируются на подобных операциях. Это нормально, что они есть не в каждой стране."
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adamx
Ответ Гамарджоба Генацвале
Так Мухину немцы не дали визу на лечение, самый свежий пример.
Вообще я считаю, что нужно у нас делать операции. Я не понимаю - почему футболисты не лечатся у нас. У нас дороже что ли?
Как вариант - допускаю, что это ограничения страховки. И тогда этот вопрос к страховым компаниям...
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adamx
Ответ Гамарджоба Генацвале
Так Мухину немцы не дали визу на лечение, самый свежий пример.
Это именно со стороны политиков такое наблюдается...
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adamx
Ответ Гамарджоба Генацвале
Так Мухину немцы не дали визу на лечение, самый свежий пример.
Подтверждаю. Есть такое.
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adamx
Ответ Гамарджоба Генацвале
А почему футболистам в выдаче виз тогда отказывают? Это что, не предвзятость? Что это?
Но вообще эта тема есть, я считаю. Просто она под ковром лежит
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adamx
Ответ Amsterdam
А долго будут эти вопросы о предвзятости? Уже лет 9 спрашивают журналисты. Или непонятно до сих пор, что западную враждебность некоторые наши соотечественники сами себе придумали, что бы оправдать некоторые свои действия.
на уровне обычных людей ее практически нет. Особенно по отношению к тем, у кого есть деньги. Деньги важнее национальности. И это нормально.
Но вот у нас например , если есть выбор - брать на работу русского или иностранца - возьмут русского, если у иностранца нет явных преимуществ. Думаю так же и в европе. Это предвзятость. Но это нормальная предвзятость.
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adamx
Ответ los merengues
Стоило слезть с иглы федеральных сми и оказывается, что русофобия не такая уж и русофобия.
Не совсем. Были довольно странные рекомендации ЕС об отъеме личных вещей, но по определенным причинам финляндия дала заднюю и сказал, что не будет им следовать. А следом и ес сказали ,что они не то имели ввиду...
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Анастасия Прудникова
Ну и отлично.
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Мансур Абдрахимов
все боятся подходить.думают что ты террорист
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