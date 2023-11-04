Оздоев об отношении к себе в Европе: «Предвзятости не чувствовал. Даже в Шотландии или Финляндии на выездах не было никаких проблем»

Хавбек греческого ПАОК Магомед Оздоев рассказал об отношении к себе в Европе.

«Предвзятости не чувствовал ни в Турции [в «Фатих Карагюмрюк»], ни здесь. Даже в Шотландии или Финляндии на выездах не было никаких проблем.

В Финляндии, как я понял, аэропорт совмещен с автовокзалом. Так там стояли автобусы с табличками «Санкт-Петербург»: люди приходили, садились», — сказал .

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!