Оздоев об отношении к себе в Европе: «Предвзятости не чувствовал. Даже в Шотландии или Финляндии на выездах не было никаких проблем»
Хавбек греческого ПАОК Магомед Оздоев рассказал об отношении к себе в Европе.
«Предвзятости не чувствовал ни в Турции [в «Фатих Карагюмрюк»], ни здесь. Даже в Шотландии или Финляндии на выездах не было никаких проблем.
В Финляндии, как я понял, аэропорт совмещен с автовокзалом. Так там стояли автобусы с табличками «Санкт-Петербург»: люди приходили, садились», — сказал Оздоев.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Русофобия присутствует только на уровне правительств. Поэтому вполне естественно, если из 10 человек вы встретите 9 адекватных и 1 зомбированного пропагандой.
Также и у нас. Адекватные люди все всё понимают, а вот те, кто сидят в своих сёлах и дальше области не выезжают, считают Обаму и Байдена дьяволами во плоти.
На этот счёт очень смешно сказал стендапер Орлов «я заметил, что ненависть к Америке прямо пропорционально уровню дохода. Чем меньше у тебя бабок, тем ты сильнее ненавидишь Америку».
Сейчас я почитал про акинфеева - не знаю - фейк или нет.
Но вот уже много лет прошло - до сих пор колено после матчей опухает и вместо тренировок он просто восстанавливается и следит за питанием, чтобы к следующему матчу колено пришло в норму.
А операция была в Германии.
"В данном случае речь не просто о медицине, а о СПОРТИВНОЙ медицине. Узкопрофильное направление, которое актуально не для всех.
Залечить кресты могут и у нас, но восстанавливаться будет не полгода, а дольше. А клубу нужно, чтобы игрок вернулся как можно быстрее.
А есть в мире клиники, которые именно специализируются на подобных операциях. Это нормально, что они есть не в каждой стране."
Как вариант - допускаю, что это ограничения страховки. И тогда этот вопрос к страховым компаниям...
Но вот у нас например , если есть выбор - брать на работу русского или иностранца - возьмут русского, если у иностранца нет явных преимуществ. Думаю так же и в европе. Это предвзятость. Но это нормальная предвзятость.