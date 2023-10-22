Оздоев сделал дубль в игре с «Атромитосом». Хавбек не забивал за ПАОК до этого дня

Магомед Оздоев впервые забил за ПАОК.

Полузащитник отметился дублем в игре с « » в 8-м туре чемпионата Греции. Он отличился на 43-й и 51-й минутах.

Россиянин проводит за команду 12-й матч. До этого дня результативных действий у него не было.

Подробно со статистикой Оздоева, летом перешедшего в ПАОК из «Фатих Карагюмрюк», можно ознакомиться здесь.

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