Оздоев сделал дубль в игре с «Атромитосом». Хавбек не забивал за ПАОК до этого дня
Магомед Оздоев впервые забил за ПАОК.
Полузащитник отметился дублем в игре с «Атромитосом» в 8-м туре чемпионата Греции. Он отличился на 43-й и 51-й минутах.
Россиянин проводит за команду 12-й матч. До этого дня результативных действий у него не было.
Подробно со статистикой Оздоева, летом перешедшего в ПАОК из «Фатих Карагюмрюк», можно ознакомиться здесь.
«Оздоев усилил бы любой клуб РПЛ, но ему было неинтересно возвращаться в Россию». Борис Игнатьев о переходе хавбека в ПАОК
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Кстати, непонятно игнорирование Оздоева в сборной. Абсолютно никакущего Фомина вызывают, а Магомеда нет.