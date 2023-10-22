Оздоев сделал дубль в игре с «Атромитосом». Хавбек не забивал за ПАОК до этого дня

Теги ПАОК Атромитос высшая лига Греция Магомед Оздоев Футбол

Магомед Оздоев впервые забил за ПАОК.

Полузащитник отметился дублем в игре с «Атромитосом» в 8-м туре чемпионата Греции. Он отличился на 43-й и 51-й минутах.

Россиянин проводит за команду 12-й матч. До этого дня результативных действий у него не было.

Подробно со статистикой Оздоева, летом перешедшего в ПАОК из «Фатих Карагюмрюк», можно ознакомиться здесь.

«Оздоев усилил бы любой клуб РПЛ, но ему было неинтересно возвращаться в Россию». Борис Игнатьев о переходе хавбека в ПАОК

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fil_spb
Хорошее соседство с новостью о дубле Головина.
Кстати, непонятно игнорирование Оздоева в сборной. Абсолютно никакущего Фомина вызывают, а Магомеда нет.
+20
0
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kilo_gilo
Ответ fil_spb
Хорошее соседство с новостью о дубле Головина. Кстати, непонятно игнорирование Оздоева в сборной. Абсолютно никакущего Фомина вызывают, а Магомеда нет.
Карпин вроде игроков старше 30 старается не трогать, за исключением вратарей и Кузяева)
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
savik-A.M.
Ответ kilo_gilo
Карпин вроде игроков старше 30 старается не трогать, за исключением вратарей и Кузяева)
Кузяев не старше 30-ти , старше это когда уже 31 )))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тюменец
Браво! Так держать!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий