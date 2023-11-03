Магомед Оздоев: «Москва – один из лучших городов мира, если не лучший»

Магомед Оздоев назвал Москву одним из лучших городов мира.

– Вам было комфортно в Стамбуле?

– Очень хорошо и комфортно. Стамбул – прекрасный город. Там есть все, что тебе нужно для жизни. Единственная проблема – трафик.

– Жесткий?

– Очень жесткий. Улочки, переулки в городе узкие. Когда все выезжают на большую автостраду, все движение останавливается.

– Пробки хуже, чем в Москве?

– Москва – это, по мне, один из лучших городов мира, если не лучший. В Москве есть все. Автобусы, общественный транспорт там не стоят в пробках, а едут по выделенной полосе.

Ты можешь сесть на желтое такси или прыгнуть в метро и доехать до любой точки. А в Стамбуле метро не везде. Общественный транспорт вместе со всеми стоит в пробках. В плане инфраструктуры Москва – совсем другое, – сказал хавбек ПАОК, выступавший ранее за турецкий «Фатих Карагюмрюк».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!