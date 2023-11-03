Магомед Оздоев: «Москва – один из лучших городов мира, если не лучший»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Турция ПАОК высшая лига Греция Магомед Оздоев Фатих Карагюмрюк Футбол

Магомед Оздоев назвал Москву одним из лучших городов мира.

– Вам было комфортно в Стамбуле?

– Очень хорошо и комфортно. Стамбул – прекрасный город. Там есть все, что тебе нужно для жизни. Единственная проблема – трафик.

– Жесткий?

– Очень жесткий. Улочки, переулки в городе узкие. Когда все выезжают на большую автостраду, все движение останавливается.

– Пробки хуже, чем в Москве?

– Москва – это, по мне, один из лучших городов мира, если не лучший. В Москве есть все. Автобусы, общественный транспорт там не стоят в пробках, а едут по выделенной полосе.

Ты можешь сесть на желтое такси или прыгнуть в метро и доехать до любой точки. А в Стамбуле метро не везде. Общественный транспорт вместе со всеми стоит в пробках. В плане инфраструктуры Москва – совсем другое, – сказал хавбек ПАОК, выступавший ранее за турецкий «Фатих Карагюмрюк».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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39 комментариев

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gusilebedi
Ну это по факту так
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jdrk
Я сам коренной петербуржец, но, факт, Москва один из лучших городов!
+39
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ЦСКА1960
Конечно лучший, если только одна статья бюджета города Москвы на благоустройство больше аналогичных расходов всех остальных городов страны вместе взятых.
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JENNINGS
Буквально недавно видел видео стенд-ап Сергея Орлова.
Вот москвичи! Захотелось супчика в 3 часа ночи - нажал пару кнопок на телефоне - и всё, запустилась целая империя, один готовит, другой передаёт. И как только курьер приезжает, москвич: ты что, реально в 3 часа ночи приехал? Я вообще по приколу суп заказал, приедет да-да, нет-нет. Эй, ты куда в 3 часа ночи собрался, ложись хоть до утра!
Не, москвичи говорят: А ГДЕ ГРЕНКИ К СУПУ???
)))
+14
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Мельников Михаил
А мне очень нравятся города в Китае, типа Куньшаня.
Хотя формально это и не города часто, а собранные в одном уезде поселки.
Население около 2 млн.
Уезды, в общем-то промышленные. Но красивые и зеленые. Часто с широкими улицами. Не перегружены трафиком.
В самом городе есть всё, что нужно для жителя. А если вдруг чего-то нет - в сорока минутах езды на авто, или того меньше, на скоростном поезде, у таких уездов есть мегаполисы. В случае с Куньшанем, таким мегаполисом является Шанхай.
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Vićtor Diaź
Ответ jdrk
Я сам коренной петербуржец, но, факт, Москва один из лучших городов!
Искренне люблю СПб, как коренной петербуржец, но не могу не признать, что при Собянине Москва - с отрывом лучший город России, а СПб при Беглове становится хуже и хуже. Как будто специально гробят наш замечательный город. Одна уборка снега и вывоз мусора чего стоят. Ну а про то, что ранее запланированные постройки зеленых насаждений в виде парков отменяются и на их месте возводятся «судебные кварталы», это уже вообще за гранью…
А про метро даже говорить не хочу. В Москве каждый день практически открывают новую станцию. А мы тут радуемся открытию станции раз в 8 лет.
Зато уже имеющиеся постоянно закрываются на ремонт. Стабильно раз в 5 лет.
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Demyan Grachev
Ответ Mohnatiy
Потому и озлобленные, что пробки всех бесят 🤷🏻‍♂️
съезди в условный Геленджик и попробуй кого нибудь подрезать)) там тебе быстро подшаманят интерфейс по минимальной причине
+7
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АРТУР АЛИЕВ
Сейчас Оздоеаа подпишет мэрия Москвы
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JENNINGS
По факту.
Конечно, сравнивать нужно туризм с туризмом, быт с бытом, но метро (да и в целом транспортная сеть), сервис, цифровизация объективно лучше в Москве
+5
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Rhett Butler
Да, Москва прекрасна!
+8
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rigobersong
Ответ seppblatter@mail.ru
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Варламова насмотрелся?:)🤣🤣🤣 Человек даже к парикмахеру нормальному сходить не может:))
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Тимур Кабиров
Ответ Пашка Донофф
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Темп жизни бешеный
Психика не выдерживает
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Luidgy Kutilyo
Ответ Пашка Донофф
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Так это не москвичи озлобленные)))
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Easy Tiger
Ответ Vićtor Diaź
Искренне люблю СПб, как коренной петербуржец, но не могу не признать, что при Собянине Москва - с отрывом лучший город России, а СПб при Беглове становится хуже и хуже. Как будто специально гробят наш замечательный город. Одна уборка снега и вывоз мусора чего стоят. Ну а про то, что ранее запланированные постройки зеленых насаждений в виде парков отменяются и на их месте возводятся «судебные кварталы», это уже вообще за гранью… А про метро даже говорить не хочу. В Москве каждый день практически открывают новую станцию. А мы тут радуемся открытию станции раз в 8 лет. Зато уже имеющиеся постоянно закрываются на ремонт. Стабильно раз в 5 лет.
Отмечу, приехав в Петербург после полуторалетнего перерыва тенденцию в лучшую сторону. Появились урны, город стал заметно чище. С дружеским приветом и пожеланием всего наилучшего из Москвы
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milya ololo
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Ответ seppblatter@mail.ru
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не смотри недоютуберов пожалуйста. смотри нормальный контент. а то смешно выглядишь когда умничаешь))
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Олег Акимов
Ответ JENNINGS
По факту. Конечно, сравнивать нужно туризм с туризмом, быт с бытом, но метро (да и в целом транспортная сеть), сервис, цифровизация объективно лучше в Москве
Таких пробок как в Москве я нигде не видел. Поэтому про транспортную сеть спорно. Качество воздуха и шум тоже не добавляют плюсов городу. Но в целом согласен, один из лучших городов.
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Mohnatiy
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Сейчас Оздоеаа подпишет мэрия Москвы
ФК "Москва", к сожалению, уже давно в небесной лиге...
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
расскажите ему про метробус
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Mukunku 64
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Сейчас Оздоеаа подпишет мэрия Москвы
Советником Бордюрыча по спорту
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Mohnatiy
Ответ Пашка Донофф
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Потому и озлобленные, что пробки всех бесят 🤷🏻‍♂️
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Бдрондален
Ответ gusilebedi
Ну это по факту так
Собянин покусал?
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Бдрондален
Какого мира, что он несëт... Москва не лучшая даже в Европе.
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Пашка Донофф
Ответ atomio
пАдальск норм?) ну только если там с закрытыми глазами ходить 🤢
Сразу видно что про Подольск ты не в курсе. Ну разве что бордюры меньше перекладывают чем в Москве
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Верховный Лорд
Ответ Пашка Донофф
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Что за бред? Самые обыкновенные на свете люди, не хуже и не лучше) или по твоему москвичи обязаны всегда улыбаться?)
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KKA
Ответ jdrk
Я сам коренной петербуржец, но, факт, Москва один из лучших городов!
Трудно не согласиться)
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