Магомед Оздоев: «Москва – один из лучших городов мира, если не лучший»
Магомед Оздоев назвал Москву одним из лучших городов мира.
– Вам было комфортно в Стамбуле?
– Очень хорошо и комфортно. Стамбул – прекрасный город. Там есть все, что тебе нужно для жизни. Единственная проблема – трафик.
– Жесткий?
– Очень жесткий. Улочки, переулки в городе узкие. Когда все выезжают на большую автостраду, все движение останавливается.
– Пробки хуже, чем в Москве?
– Москва – это, по мне, один из лучших городов мира, если не лучший. В Москве есть все. Автобусы, общественный транспорт там не стоят в пробках, а едут по выделенной полосе.
Ты можешь сесть на желтое такси или прыгнуть в метро и доехать до любой точки. А в Стамбуле метро не везде. Общественный транспорт вместе со всеми стоит в пробках. В плане инфраструктуры Москва – совсем другое, – сказал хавбек ПАОК, выступавший ранее за турецкий «Фатих Карагюмрюк».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Вот москвичи! Захотелось супчика в 3 часа ночи - нажал пару кнопок на телефоне - и всё, запустилась целая империя, один готовит, другой передаёт. И как только курьер приезжает, москвич: ты что, реально в 3 часа ночи приехал? Я вообще по приколу суп заказал, приедет да-да, нет-нет. Эй, ты куда в 3 часа ночи собрался, ложись хоть до утра!
Не, москвичи говорят: А ГДЕ ГРЕНКИ К СУПУ???
)))
Хотя формально это и не города часто, а собранные в одном уезде поселки.
Население около 2 млн.
Уезды, в общем-то промышленные. Но красивые и зеленые. Часто с широкими улицами. Не перегружены трафиком.
В самом городе есть всё, что нужно для жителя. А если вдруг чего-то нет - в сорока минутах езды на авто, или того меньше, на скоростном поезде, у таких уездов есть мегаполисы. В случае с Куньшанем, таким мегаполисом является Шанхай.
А про метро даже говорить не хочу. В Москве каждый день практически открывают новую станцию. А мы тут радуемся открытию станции раз в 8 лет.
Зато уже имеющиеся постоянно закрываются на ремонт. Стабильно раз в 5 лет.
Конечно, сравнивать нужно туризм с туризмом, быт с бытом, но метро (да и в целом транспортная сеть), сервис, цифровизация объективно лучше в Москве
Психика не выдерживает