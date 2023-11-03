Магомед Оздоев: «Легионеры должны учить русский. Надо ввести правило, как в Германии, в обязательном порядке. Знание языка – уважение к культуре страны»

Магомед Оздоев уверен, что в чужой стране необходимо учить местный язык.

– Кузяев в вовсю учит французский.

– – молодец, пусть учит французский. Знание языка – это уважение к культуре той страны, в которой находишься. Невозможно вечно ходить с переводчиком.

Я всегда такого же мнения придерживался по отношению к футболистам, которые приезжают в Россию. Считаю, они должны учить русский. Многие говорят: «А зачем? Он же мне не понадобится в дальнейшей жизни». Но ты же приехал в Россию играть – учи.

Я так же могу сказать: «Зачем мне инглиш, если я буду жить у себя дома и никуда из России не выеду?»

Когда играл в Турции, подучивал некоторые слова, выражения.

– Кого из легионеров в языковом плане поставите в пример?

– очень хорошо говорит по-русски. Еще Ману .

– Вот это неожиданно.

– Как для иностранца Ману неплохо выучил русский. А больше примеров мне на ум не приходит.

– Когда собирается такая банда бразильцев, как в «Зените», им и смысла нет учить русский?

– Почему нет? Смысл есть всегда. Ты же играешь в этой стране.

Я считаю, надо ввести правило, как в Германии: работаешь у нас – учишь немецкий. В обязательном порядке.

Ольга Юрьевна Смородская в «Локомотиве» внедряла немецкую дисциплину: нанимала преподавателей для иностранцев, чтобы учили язык, – сказал полузащитник ПАОК.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!