Магомед Оздоев: «Легионеры должны учить русский. Надо ввести правило, как в Германии, в обязательном порядке. Знание языка – уважение к культуре страны»
Магомед Оздоев уверен, что в чужой стране необходимо учить местный язык.
– Кузяев в Гавре вовсю учит французский.
– Далер – молодец, пусть учит французский. Знание языка – это уважение к культуре той страны, в которой находишься. Невозможно вечно ходить с переводчиком.
Я всегда такого же мнения придерживался по отношению к футболистам, которые приезжают в Россию. Считаю, они должны учить русский. Многие говорят: «А зачем? Он же мне не понадобится в дальнейшей жизни». Но ты же приехал в Россию играть – учи.
Я так же могу сказать: «Зачем мне инглиш, если я буду жить у себя дома и никуда из России не выеду?»
Когда играл в Турции, подучивал некоторые слова, выражения.
– Кого из легионеров РПЛ в языковом плане поставите в пример?
– Гильерме очень хорошо говорит по-русски. Еще Ману Фернандеш.
– Вот это неожиданно.
– Как для иностранца Ману неплохо выучил русский. А больше примеров мне на ум не приходит.
– Когда собирается такая банда бразильцев, как в «Зените», им и смысла нет учить русский?
– Почему нет? Смысл есть всегда. Ты же играешь в этой стране.
Я считаю, надо ввести правило, как в Германии: работаешь у нас – учишь немецкий. В обязательном порядке.
Ольга Юрьевна Смородская в «Локомотиве» внедряла немецкую дисциплину: нанимала преподавателей для иностранцев, чтобы учили язык, – сказал полузащитник ПАОК.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
а) не нужно ВЫучивать, а нужно учить
б) и тем более не говорить мне это.
Умный и любознательный человек, в любой не своей стране средне-долгосрочного пребывания, всегда найдёт, что почерпнуть для расширения кругозора из языков.
Но поверьте мне, немецкий даже до уровня В1 можно выучить за 3-4 месяца, если заниматься и общаться ежеденевно, я его выучил в школе без больших усилий. Но русский, хинди, японский, китайский и прочие - это вообще не про лень, а про то, что это сложно даже для понимания структуры
Но какие-то базовые вещи, конечно лучше знать. Обязаловка должна быть для тех, кто принимает гражданство РФ. А из таких вроде только Гильерме и Ари русский знают. Ну и Марио Фернандес тоже почти в совершенстве владеет, как тут армейцы всем впаривали годами, правда пруфов как не было так и нет ))
Смородина не имеет трёхфазной смены цвета, только двухфазную.
Научился, как сказать официанту в Турции, что кальян горчит, поел перед этим интервью греческий салат и Магомеда понесло.
Так что Оздоев со своим "правильным" мнением, сначала пусть сдаст турецкий или греческий хотя бы на уровень А1, которые в разы проще.
Это не есть знание языка, тем более в этом нет уважения к стране говорить на ломанном русском, английском, турецком.