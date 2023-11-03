Магомед Оздоев: «Легионеры должны учить русский. Надо ввести правило, как в Германии, в обязательном порядке. Знание языка – уважение к культуре страны»

Теги премьер-лига Россия лига 1 Франция ПАОК высшая лига Греция Гавр Гильерме Мануэл Фернандеш Магомед Оздоев Ольга Смородская Далер Кузяев Чемпионат.com Футбол

Магомед Оздоев уверен, что в чужой стране необходимо учить местный язык.

– Кузяев в Гавре вовсю учит французский.

Далер – молодец, пусть учит французский. Знание языка – это уважение к культуре той страны, в которой находишься. Невозможно вечно ходить с переводчиком.

Я всегда такого же мнения придерживался по отношению к футболистам, которые приезжают в Россию. Считаю, они должны учить русский. Многие говорят: «А зачем? Он же мне не понадобится в дальнейшей жизни». Но ты же приехал в Россию играть – учи.

Я так же могу сказать: «Зачем мне инглиш, если я буду жить у себя дома и никуда из России не выеду?»

Когда играл в Турции, подучивал некоторые слова, выражения.

– Кого из легионеров РПЛ в языковом плане поставите в пример?

Гильерме очень хорошо говорит по-русски. Еще Ману Фернандеш.

– Вот это неожиданно.

– Как для иностранца Ману неплохо выучил русский. А больше примеров мне на ум не приходит.

– Когда собирается такая банда бразильцев, как в «Зените», им и смысла нет учить русский?

– Почему нет? Смысл есть всегда. Ты же играешь в этой стране.

Я считаю, надо ввести правило, как в Германии: работаешь у нас – учишь немецкий. В обязательном порядке.

Ольга Юрьевна Смородская в «Локомотиве» внедряла немецкую дисциплину: нанимала преподавателей для иностранцев, чтобы учили язык, – сказал полузащитник ПАОК.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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37 комментариев

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BaltikaSPb
Как я понял сам Оздоев выучил турецкий, теперь учит греческий ?
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Рашпель793
Ответ BaltikaSPb
Как я понял сам Оздоев выучил турецкий, теперь учит греческий ?
если прочитать дальше заголовка, то можно узнать, что подучивал слова и выражения на турецком.
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мутятя
Так и в России учат. Клаудиньо и Малком ни за что бы не получили российское гражданство, если бы не сдали экзамен по русскому языку.
+7
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Евгений Шазиев
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Ответ BaltikaSPb
Как я понял сам Оздоев выучил турецкий, теперь учит греческий ?
Неправильно понял. Его посыл в том, что
а) не нужно ВЫучивать, а нужно учить
б) и тем более не говорить мне это.

Умный и любознательный человек, в любой не своей стране средне-долгосрочного пребывания, всегда найдёт, что почерпнуть для расширения кругозора из языков.
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Красная стрела
За те бабки, что они рубят, без зазрения совести можно заставить и русский учить, и историю, и литературу.
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Великий Алонсо
А зачем бразилам из Зенита русский язык учить, если они в команде как правило 2-3 сезона и уезжают? Ни один бразилец надолго в Зените не задержался.
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Marcus-light
Ответ Висита Эльмурзаев
если действительно захотеть, то можно за год научить разговорный язык, просто лень людям, вон Гвардиола и Моуринью знаю много языков
Я не так просто упомянул структуры языков. К примеру, итальянский, французский, испанский (в тч каталан), португальский - это языки одной группы. Если вы с рождения говорите на одном из них, знать и понимать другой - лишь вопрос словаря. Английский - самый лёгкий язык в природе. Собственно, Моуриньо других языков не знает, так что не преувеличивайте. Вот немецкий, который знает Гвардиола - это да, труд, наверняка потребовавший много усилий.
Но поверьте мне, немецкий даже до уровня В1 можно выучить за 3-4 месяца, если заниматься и общаться ежеденевно, я его выучил в школе без больших усилий. Но русский, хинди, японский, китайский и прочие - это вообще не про лень, а про то, что это сложно даже для понимания структуры
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unnamed01
Ответ Marcus-light
Мне всегда очень нравятся такие теоретики. Выучить некоторые слова и выражения - это даже не близко "начать разговаривать". Чтобы начать даже коряво говорить на русском, надо минимум час в день в течение года тратить. Потому что он мало того, что богат словами, временами, склонениями, родами, так ещё и в устах русских - не имеет никакого порядка. Так что Оздоев со своим "правильным" мнением, сначала пусть сдаст турецкий или греческий хотя бы на уровень А1, которые в разы проще.
человек сезоны в Турции играл , а не 4-5 как многие у нас которые кроме, привет и спасибо сказать ничего не могут. глупое сравнение .
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-DF-
Ответ Великий Алонсо
А зачем бразилам из Зенита русский язык учить, если они в команде как правило 2-3 сезона и уезжают? Ни один бразилец надолго в Зените не задержался.
Дуглас Сантос смотрит на тебя с недоумением и обидой.
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Смари Муха
Ответ руслан рарк
Полный бред
Не считаю. Даже русским детям русский язык даётся не легко, а для иностранцев так это вообще кошмар.
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Мексиканская песня
Извиняйся за то, что не учишь русский язык!
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QWertY
Русская язык сложный вещь, особенно если ты иностранца
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Евгений Шазиев
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Ответ Marcus-light
Мне всегда очень нравятся такие теоретики. Выучить некоторые слова и выражения - это даже не близко "начать разговаривать". Чтобы начать даже коряво говорить на русском, надо минимум час в день в течение года тратить. Потому что он мало того, что богат словами, временами, склонениями, родами, так ещё и в устах русских - не имеет никакого порядка. Так что Оздоев со своим "правильным" мнением, сначала пусть сдаст турецкий или греческий хотя бы на уровень А1, которые в разы проще.
Фразы "начать разговаривать" в его интервью не было. Вмешались голоса в голове. А надо было просто почитать внимательно его вью.
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Рашпель793
Прям в обязательном порядке затея сомнительная. Слишком сложный язык, что леги поголовно его учили. Да и не каждый имеет способности к изучению языков.
Но какие-то базовые вещи, конечно лучше знать. Обязаловка должна быть для тех, кто принимает гражданство РФ. А из таких вроде только Гильерме и Ари русский знают. Ну и Марио Фернандес тоже почти в совершенстве владеет, как тут армейцы всем впаривали годами, правда пруфов как не было так и нет ))
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руслан рарк
Ответ Смари Муха
К сведению: русский язык это 2 язык по сложности во всем мире
какие языки 3 и 4 по сложности в мире?
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Евгений Шазиев
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Ответ BaltikaSPb
Классика: Бабуль, это у вас что? Смородина. А какая? Чëрная. А почему она красная??? А потому что ещё зелëная!
Это не классика и ничего не имеющее к логике русского языка, а бородатый анекдот, построенный не на русской лингвистике, а на юморе, который нарушает банальную ботаническую фактологию.

Смородина не имеет трёхфазной смены цвета, только двухфазную.
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rwren23
Ответ Красная стрела
За те бабки, что они рубят, без зазрения совести можно заставить и русский учить, и историю, и литературу.
Причем начать с пасппортистов
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Саша Пушкин
Ответ BaltikaSPb
Как я понял сам Оздоев выучил турецкий, теперь учит греческий ?
Нет, просто нам тут свистит на русском.
Научился, как сказать официанту в Турции, что кальян горчит, поел перед этим интервью греческий салат и Магомеда понесло.
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bestttttttofthebest
Всем дать в руки по букварю)
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Marcus-light
Мне всегда очень нравятся такие теоретики. Выучить некоторые слова и выражения - это даже не близко "начать разговаривать". Чтобы начать даже коряво говорить на русском, надо минимум час в день в течение года тратить. Потому что он мало того, что богат словами, временами, склонениями, родами, так ещё и в устах русских - не имеет никакого порядка.
Так что Оздоев со своим "правильным" мнением, сначала пусть сдаст турецкий или греческий хотя бы на уровень А1, которые в разы проще.
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Ярик01
Ответ Рашпель793
если прочитать дальше заголовка, то можно узнать, что подучивал слова и выражения на турецком.
Все футболисты-иностранцы знают слово спасибо, привет и т.д.
Это не есть знание языка, тем более в этом нет уважения к стране говорить на ломанном русском, английском, турецком.
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Фёдор Кузнецов
Нобоа сразу вспомнился, тоже по русски говорит , тренер Личка тоже
+3
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