Трошечкин о 2:3 с ЦСКА: «У нас человек с переломом сидит в раздевалке – не знаю, что можно сказать про нашу грубость. Жесткая игра была у обеих команд»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия травмы Александр Трошечкин Пари НН Матч ТВ Спорт-Экспресс Здоровье Матео Стаматов Футбол

Александр Трошечкин заявил, что один из игроков «Пари НН» получил перелом.

«Пари НН» уступил ЦСКА в 14-м туре Мир РПЛ (2:3).

Тренер ЦСКА Владимир Федотов заявил после матча, что игра была «плотная, жесткая, местами грубая».

«Мне кажется, мы не играли грубо в конце. У нас человек в раздевалке с переломом сидит. Кто? Узнаете потом. Не знаю, что можно сказать про нашу грубость. Была грубая игра со стороны двух команд, – сказал полузащитник «Пари НН».

По информации «Спорт-Экспресса», защитник нижегородцев Матео Стаматов, замененный на 28-й минуте из-за повреждения, покинул стадион на костылях.

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10 комментариев

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Vagner01
Вы дуболомы весь матч Аббоса старались сломать и не только его! А теперь ноете! Какой тренер такая и команда!
+18
-2
+16
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Leonid73
Посмотри как в конце игры Стоцкий прыгнул на спину Файзулаеву и коленом воткнулся ему в лопатку. И ничего, - хотя без вопросов должен был получить вторую желтую. И вообще всю игру вы его гнобили, и это не кажется.
+12
0
+12
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а ты смешной
Ответ adamx
походу юлдошеву челюсть сломали
Юран
+7
0
+7
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denimo21
Ответ adamx
походу юлдошеву челюсть сломали
Мячом. Когда в свои забивал
+4
0
+4
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adamx
походу юлдошеву челюсть сломали
+3
0
+3
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User01
Ответ Leonid73
Посмотри как в конце игры Стоцкий прыгнул на спину Файзулаеву и коленом воткнулся ему в лопатку. И ничего, - хотя без вопросов должен был получить вторую желтую. И вообще всю игру вы его гнобили, и это не кажется.
Как минимум каждый третий фол НН был на Файзулаеве, если не сломают то рано или поздно кто-то из соперников сорвётся и откровенно его ударит , уж очень малой техничный и шустрый.
+2
0
+2
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Lyelik
-у нас человек в раздевалке сидит с переломом.
-кто?
-Вася уткин.
+3
-3
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Честный контроль
Только не говорите что перелом у Барсика
0
0
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Павел Курочкин
Ответ Lyelik
-у нас человек в раздевалке сидит с переломом. -кто? -Вася уткин.
Не). Сам Юран с переломом мозга
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hammers
Ответ Lyelik
-у нас человек в раздевалке сидит с переломом. -кто? -Вася уткин.
чет сразу вспомнился фильм "День выборов" где Уся Ваткин ходил со сломанным носом)))))))))))
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