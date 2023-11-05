Трошечкин о 2:3 с ЦСКА: «У нас человек с переломом сидит в раздевалке – не знаю, что можно сказать про нашу грубость. Жесткая игра была у обеих команд»
Александр Трошечкин заявил, что один из игроков «Пари НН» получил перелом.
«Пари НН» уступил ЦСКА в 14-м туре Мир РПЛ (2:3).
Тренер ЦСКА Владимир Федотов заявил после матча, что игра была «плотная, жесткая, местами грубая».
«Мне кажется, мы не играли грубо в конце. У нас человек в раздевалке с переломом сидит. Кто? Узнаете потом. Не знаю, что можно сказать про нашу грубость. Была грубая игра со стороны двух команд, – сказал полузащитник «Пари НН».
По информации «Спорт-Экспресса», защитник нижегородцев Матео Стаматов, замененный на 28-й минуте из-за повреждения, покинул стадион на костылях.
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