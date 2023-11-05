Юран о перестроениях ЦСКА: «Они что, перешли в 4 защитника? Что поменялось, стало больше футболистов или меньше? «Пари НН» заставлял их проводить панические атаки, они не понимали, что делать»
Сергей Юран рассказал, как изменение расстановки ЦСКА повлияло на исход матча.
«Пари НН» уступил ЦСКА в 14-м туре Мир РПЛ (2:3). После 1-го тайма нижегородцы вели со счетом 2:1.
После матча полузащитник ЦСКА Иван Обляков заявил, что переломить ход игры помогло изменение расстановки: «Игра так складывалась, что нужно было добавлять игрока в атаку, защитника убирать. Перестраивались на четыре защитника, это сработало, забили два гола».
– Чего не хватило «Пари НН», чтобы удержать преимущество до конца матча?
– Сложно сразу после игры анализировать. Такие три мяча дурацкие. Что первый, что два других. Разберем, чего не хватило.
– Трошечкин сказал, что не успели среагировать на изменения в расстановке ЦСКА. Насколько можно было оперативно под это подстроиться?
– Под что? Они что, перешли в четыре защитника?
– Перешли. Набабкин играл в центре защиты с Рошей.
– Что поменялось? Стало больше футболистов? Или меньше? Такая же доставка была во фланг и на большого нападающего.
– Что понравилось в игре «Пари НН»?
– Самоотдача, желание было у парней. Играли и впереди неплохо, хотели выиграть, оно и давалось. Разберем эти моменты. Было видно, что ЦСКА не понимал, что делать, когда было 2:1. Они ускоряли, переходили на простой футбол. Мы их заставляли панические атаки проводить.
– Было много споров в случае с первым голом, что мяч ушел. Как вы видели эпизод?
– ВАР проверил.
– Футболисты ЦСКА возмущались.
– У них и спрашивайте. Я сказал: ВАР проверил.
– Перед матчем вы сказали, что хочется, чтобы «Пари НН» преодолел проблему гостевых матчей. Сегодня, несмотря на поражение, можно сказать, что по настрою эта проблема преодолевается?
– В других матчах вы видели, что настроя не было? Сегодня не получилось, ничего, идем дальше, – сказал главный тренер «Пари НН».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
В конце 60-х родилось много мастеров ершистого ответа.