Юран о перестроениях ЦСКА: «Они что, перешли в 4 защитника? Что поменялось, стало больше футболистов или меньше? «Пари НН» заставлял их проводить панические атаки, они не понимали, что делать»

Теги ЦСКА Кирилл Набабкин премьер-лига Россия Сергей Юран тактика Пари НН Матч ТВ Иван Обляков Виллиан да Силва Роша Футбол

Сергей Юран рассказал, как изменение расстановки ЦСКА повлияло на исход матча.

«Пари НН» уступил ЦСКА в 14-м туре Мир РПЛ (2:3). После 1-го тайма нижегородцы вели со счетом 2:1.

После матча полузащитник ЦСКА Иван Обляков заявил, что переломить ход игры помогло изменение расстановки: «Игра так складывалась, что нужно было добавлять игрока в атаку, защитника убирать. Перестраивались на четыре защитника, это сработало, забили два гола».

– Чего не хватило «Пари НН», чтобы удержать преимущество до конца матча?

– Сложно сразу после игры анализировать. Такие три мяча дурацкие. Что первый, что два других. Разберем, чего не хватило.

– Трошечкин сказал, что не успели среагировать на изменения в расстановке ЦСКА. Насколько можно было оперативно под это подстроиться?

– Под что? Они что, перешли в четыре защитника?

– Перешли. Набабкин играл в центре защиты с Рошей.

– Что поменялось? Стало больше футболистов? Или меньше? Такая же доставка была во фланг и на большого нападающего.

– Что понравилось в игре «Пари НН»?

– Самоотдача, желание было у парней. Играли и впереди неплохо, хотели выиграть, оно и давалось. Разберем эти моменты. Было видно, что ЦСКА не понимал, что делать, когда было 2:1. Они ускоряли, переходили на простой футбол. Мы их заставляли панические атаки проводить.

– Было много споров в случае с первым голом, что мяч ушел. Как вы видели эпизод?

– ВАР проверил.

– Футболисты ЦСКА возмущались.

– У них и спрашивайте. Я сказал: ВАР проверил.

– Перед матчем вы сказали, что хочется, чтобы «Пари НН» преодолел проблему гостевых матчей. Сегодня, несмотря на поражение, можно сказать, что по настрою эта проблема преодолевается?

– В других матчах вы видели, что настроя не было? Сегодня не получилось, ничего, идем дальше, – сказал главный тренер «Пари НН».

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45 комментариев

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Леван Мкртчян
В заголовке должно было быть " Юран о панических атаках"
+55
-3
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Streetbor
Юран в плане ответов ещё более неприятный, чем Карпин. Прям одной породы🤦‍♂️
+54
-7
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Vagner01
Что там вар проверил? Чистый аут без вопросов! Что же ты ноешь когда в ваши вопота после проверок пенки ставят? И дисквы получаешь? ВАР же проверил!
+42
-1
+41
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Rudenzik
ЦСКА проводил панические атаки, а также забил 3 панических гола, да и вообще победа тоже паническая
+25
0
+25
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ТрактоПоктер
Пари НН заставлял их проводить панические атаки, а в ответ демонстрировал панические защиты....
+16
-1
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Ganibale
Ответ Streetbor
Юран в плане ответов ещё более неприятный, чем Карпин. Прям одной породы🤦‍♂️
Порода Барсиков
+14
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Кокич
Ответ Streetbor
Юран в плане ответов ещё более неприятный, чем Карпин. Прям одной породы🤦‍♂️
Мостовой, Канчельскис, Юран, Карпин...
В конце 60-х родилось много мастеров ершистого ответа.
+9
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Bodhi
Ответ Rudenzik
ЦСКА проводил панические атаки, а также забил 3 панических гола, да и вообще победа тоже паническая
Перефразируя Газзаева: "Пари НН действовал красиво, изящно, комбинационно, а ЦСКА забил три гола в панических атаках и случайно выиграл". 😏
+7
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riverman1980
Один из лучших тренеров РПЛ не заметил, как соперник перешел на игру в 4 защитника 🤦‍♂️
+6
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Светлана Агейкина
После этой игры Юран подрастерял по имиджу борца с судьями.
+5
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Юрий Король
Сильно сказано - ПАНИЧЕСКИЕ АТАКИ!!!
+4
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Aleksey Yashin
Когда спорные судейские решения в пользу Нижнего, Юран более красноречиво готов разговаривать о судьях. А тут ВАР проверил, и всё. Это другое, как говорится)
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Водяра
Ответ Кокич
Мостовой, Канчельскис, Юран, Карпин... В конце 60-х родилось много мастеров ершистого ответа.
Где Станислав в этом списке?
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VladimirMezin1
Ответ Streetbor
Юран в плане ответов ещё более неприятный, чем Карпин. Прям одной породы🤦‍♂️
Только Юран не строит себя супер пупер, и народ его не особо любит в отличие от Карпина. Во стандарты то
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Alexey Key
Ответ Streetbor
Юран в плане ответов ещё более неприятный, чем Карпин. Прям одной породы🤦‍♂️
Пиьсмо 14 вместе подписали, что с них взять.
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Леонид Матросов
Барсон поплыл. Насчет панических атак в футболе накинул. Теперь для Моста новая головоломка, это понятие.
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warhorse
Психические атаки ))) Как в "Чапаеве"
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Pertinax Gandi
Панические атаки? То есть ЦСКА выиграл с испугу?
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Горькие слёзы Моуриньо
Ответ Streetbor
Юран в плане ответов ещё более неприятный, чем Карпин. Прям одной породы🤦‍♂️
Карпин хитрый, а Юран простой как топор, свой, бесхитростный.
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Любитель побеждать
Как прекрасно наблюдать как у барсика подгарает. Барсик, так ушел мяч в аут или нет?) А то с Александровым тоже вар проверил, но там был хук, да?)
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Vagner01
Ответ VladimirMezin1
Если в его пользу решение, зачем провоцировать судей
Тогда и не плач когда не в твою! Не провоцируй судей!
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Vagner01
Ответ Max Zhomkov
по повторам однозначно нельзя сказать была ли проекция мяча полностью за линией или нет. Напоминаю , что мяч выходит из игры только когда проекция мяча полностью за линией
Все там прекрасно видно! Мяч вышел! Я представляю забей мы такой мяч! Сейчас бы слюней и соплей было бы море!
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Ковид 07.10.52
Панические атаки...хорошо тренера с Паниковским не сравнил.
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wild_pokemon
Нет не надо слов, не надо паники
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Александр Ветров
Ответ Злобный Конь
ЦСКА отскочил и это,к сожалению, продлит полномочия т.н. тренера Федотова-Дружко....
У тебя мания преследования. Федотов выкручивается как может с таким количеством травмированных. И это даёт не самый плохой результат.
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