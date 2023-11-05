Федотов о 3:2 с «Пари НН»: «Плотная, жесткая, местами грубая игра, соперник срывал атаки. ЦСКА проявил характер, мастерство»

Владимир Федотов высказался о волевой победе ЦСКА над «Пари НН» (3:2).

– Эмоции хорошие, положительные. Мы как команда проявили характер, мастерство, непростой матч.

Казалось бы, мы владели преимуществом, создавали полумоменты, некоторые были очень опасны. Чего опасались, то произошло. После фланговой атаки пропустили гол. Быстро отыгрались, опять потеряли концентрацию на угловом, пропустили.

Соперник плотно, жестко обороняется, самоотверженно, дисциплинированно, тактически грамотно. Нам удалось (выиграть). Немного поменяли схему, это сработало. Свежая кровь, это дало свои плоды, мы забили два гола.

У Мойзеса и Заболотного четвертые карточки. Завтра восстановимся, по ходу пьесы будем двигаться дальше, думать, как из этой ситуации выходить.

Победы окрыляют, они позитивно работают на восстановление. У нас есть достаточный запас времени, чтобы эмоции и функционал привести к нужному знаменателю и быть хладнокровными в игре в Воронеже/

– После замен ЦСКА перешел на схему с четырьмя защитниками. Почему такие решения и будут ли они в будущем?

– Вспомним первый тайм. Активные включения и меняют игру. Важно сохранять баланс.

Мы исходили из того, что они привыкли к нашему развитию атак. Нужно было поменять лица в каждом из флангов. В этот момент нашли лазейки и забили два гола.

– Что говорили в раздевалке? Аут. Разобрались в эпизоде с пропущенным голом?

– Понимали, что команда немного забивает. До этого матча на выезде был забит один гол. Ребята были хорошо настроены. Мы доминировали, искали лазейки, не хватало паса с фланга и разящего удара. Но мы создавали свои моменты.

После фланговой передачи дали игроку пробить. То, чего остерегались, произошло. Было время прийти в себя. Здесь нужно не терять мяч, помогать друг другу, вовремя вернуться в игру. Забили нелегкие голы.

Нужно отметить плотную, жесткую и местами грубую игру. Соперники срывали атаки, нам не хватало темпа и скорости.

– За год ни одного поражения в домашних матчах. С чем связана разница в игре между игрой в гостях и дома?

– Надо обрастать мясом, становиться сильнее, в том числе психологически. Это не мы придумали, это придумала сама жизнь. Нужно избавляться от боязни выездных матчей, – сказал главный тренер ЦСКА Федотов после матча 14-го тура Мир .

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!