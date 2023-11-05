Юран о 2:3 с ЦСКА: «Там что, инопланетяне? Чего пугаться? На ничью наиграли, индивидуальные ошибки сыграли свою роль»

Сергей Юран прокомментировал поражение «Пари НН» в матче с ЦСКА.

В матче 14-го тура Мир нижегородцы уступили на выезде (2:3), ведя в счете после первого тайма.

– Сыграли как планировали, все получалось. Индивидуальные ошибки сыграли свою роль. Давили в целом, не доиграли, не доконтролировали. Были моменты, когда переходили на простой футбол. Хочется большего, на ничью наиграли.

– Казалось, что «Пари НН» испугался в какой‑то момент.

– Там что, инопланетяне? Чего пугаться? Погода неплохая была. Там были незапланированные замены [ ] Стаматова и [Никиты] . Никого не боялись.

– Дело в индивидуальных ошибках ваших игроков, а не в сильной игре полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева?

– Нельзя давать разбежаться игроку. Не хватило плотности в начале, потом цепная реакция. Игрок разгонял. Нужно было плотнее доиграть, чтобы не развернули на другой фланг, – сказал главный тренер « ».

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