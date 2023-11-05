Юран о 2:3 с ЦСКА: «Там что, инопланетяне? Чего пугаться? На ничью наиграли, индивидуальные ошибки сыграли свою роль»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Сергей Юран Пари НН Матч ТВ Никита Каккоев Матео Стаматов Аббосбек Файзуллаев Футбол

Сергей Юран прокомментировал поражение «Пари НН» в матче с ЦСКА.

В матче 14-го тура Мир РПЛ нижегородцы уступили на выезде (2:3), ведя в счете после первого тайма.

– Сыграли как планировали, все получалось. Индивидуальные ошибки сыграли свою роль. Давили в целом, не доиграли, не доконтролировали. Были моменты, когда переходили на простой футбол. Хочется большего, на ничью наиграли.

– Казалось, что «Пари НН» испугался в какой‑то момент.

– Там что, инопланетяне? Чего пугаться? Погода неплохая была. Там были незапланированные замены [Матео] Стаматова и [Никиты] Каккоева. Никого не боялись.

– Дело в индивидуальных ошибках ваших игроков, а не в сильной игре полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева?

– Нельзя давать разбежаться игроку. Не хватило плотности в начале, потом цепная реакция. Игрок разгонял. Нужно было плотнее доиграть, чтобы не развернули на другой фланг, – сказал главный тренер «Пари НН».

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8 комментариев

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Анюточка Колыханова
Про судейство что-то скажет? он обычно после каждого матча ноет
+14
0
+14
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оДвеле
Ответ tommy_hell_trigger
«Это другое» ))
))) чистый аут перед лицом Юрана!! с победой ЦСКА! (болельщик Динамо)
+7
0
+7
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tommy_hell_trigger
Ответ Анюточка Колыханова
Про судейство что-то скажет? он обычно после каждого матча ноет
«Это другое» ))
+6
0
+6
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Alamarrr
Кого они там давили?😂
+1
0
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Роман Буянов
В какой вселенной ты на ничью наиграл?
Даже на 1 гол по-хорошему ты не наиграл
+1
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+1
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!Werwolf
Давили в целом? Что, простите, он точно тренер команды? Давили игроков соперника, а не по игре. Но Давила показал как надо давить.
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mig31
Барсик в своём амплуа...парадоксальный персонаж. Для меня загадка, как он добивается результата.
0
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