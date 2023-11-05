Юран о 2:3 с ЦСКА: «Там что, инопланетяне? Чего пугаться? На ничью наиграли, индивидуальные ошибки сыграли свою роль»
Сергей Юран прокомментировал поражение «Пари НН» в матче с ЦСКА.
В матче 14-го тура Мир РПЛ нижегородцы уступили на выезде (2:3), ведя в счете после первого тайма.
– Сыграли как планировали, все получалось. Индивидуальные ошибки сыграли свою роль. Давили в целом, не доиграли, не доконтролировали. Были моменты, когда переходили на простой футбол. Хочется большего, на ничью наиграли.
– Казалось, что «Пари НН» испугался в какой‑то момент.
– Там что, инопланетяне? Чего пугаться? Погода неплохая была. Там были незапланированные замены [Матео] Стаматова и [Никиты] Каккоева. Никого не боялись.
– Дело в индивидуальных ошибках ваших игроков, а не в сильной игре полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева?
– Нельзя давать разбежаться игроку. Не хватило плотности в начале, потом цепная реакция. Игрок разгонял. Нужно было плотнее доиграть, чтобы не развернули на другой фланг, – сказал главный тренер «Пари НН».
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