«Спортинг» готов продать Инасиу «Реалу» за 45+15 млн евро. «МЮ» – главный конкурент, но защитник хочет в «Мадрид»
«Спортинг» готов продать защитника Гонсалу Инасиу в «Реал».
По данным As, португальский клуб согласен продать игрока мадридцам за 45 млн евро и еще 15 млн в виде бонусов.
Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» – главный конкурент «Реала» в борьбе за футболиста. Но защитник предпочитает перейти в «Реал».
Контракт Гонсалу Инасиу со «Спортингом» действует до лета 2027 года. Отступные защитника составляют 60 млн евро.
Со статистикой португальца можно ознакомиться здесь.
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Эти слухи, вероятно, возникли потому, что скауты по поиску талантов «Реала» следят за Инасио.
У представителей «Реала» достаточно информации об Инасио, были поездки в Португалию, но нет никакой гарантии, что трансфер состоится в январе.
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