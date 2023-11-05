«Спортинг» готов продать Инасиу «Реалу» за 45+15 млн евро. «МЮ» – главный конкурент, но защитник хочет в «Мадрид»

Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Португалия Спортинг Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы деньги Гонсалу Инасиу Футбол

«Спортинг» готов продать защитника Гонсалу Инасиу в «Реал».

По данным As, португальский клуб согласен продать игрока мадридцам за 45 млн евро и еще 15 млн в виде бонусов.

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» – главный конкурент «Реала» в борьбе за футболиста. Но защитник предпочитает перейти в «Реал».

Контракт Гонсалу Инасиу со «Спортингом» действует до лета 2027 года. Отступные защитника составляют 60 млн евро.

Со статистикой португальца можно ознакомиться здесь.

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37 комментариев

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MVL
Да ну какой Реал вообще, когда можно с самим Тен Хагом поработать и сидеть на скамейке под Эвансом?!
+44
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+41
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Дядя ТУРА
мю не конкурент Реалу. тут даже не стоит Манчестеру пыжится
+29
-6
+23
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Тохир Анваров
Никто в здравом уме не выберет нынешний МЮ
+20
-1
+19
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Green grass
Ответ Born is the King
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Тех, кого Реал готов отпустить за приличную сумму, игроков уставших от больших побед и которые хотят чуть больше заработать на закате карьеры
+14
-2
+12
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Виталий Ан
Ответ Born is the King
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Кого хочет?))
+8
0
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MstAndreev
«МЮ» – главный конкурент, но защитник умеет гуглить)
+8
-1
+7
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F|||R
Ответ rigobersong
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А можно выбрать негрейроселону и дергать рычаги в официальных матчах и тем и другим.)
+8
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Homelender_666
⚠️ Фабрицио Романо: Между «Реалом» и «Спортингом» не было переговоров по Гонсалу Инасио.

Эти слухи, вероятно, возникли потому, что скауты по поиску талантов «Реала» следят за Инасио.

У представителей «Реала» достаточно информации об Инасио, были поездки в Португалию, но нет никакой гарантии, что трансфер состоится в январе.
+4
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Born to be Winner
данный момент МЮ не конкурент Реалу ну никак
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F|||R
Ответ rigobersong
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Попробовал твой алгоритм и выдало - а ведь не просто так после введения ВАР Барса стала завсегдатаем ЛЕ?)
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Royal Watcher
Норм подписание было бы…
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Bayly Saparmedov
Почему на спортсе, если новость про Реал и Барселону, откуда-то появляются особенно одаренные люди
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GibsonFlyingV
Ответ Born is the King
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Интересная интерпретация. Когда Реал ЗАХОТЕЛ, он забрал из МЮ пиковых Криштиану и Ван Нистелроя, а в МЮ уже сплавил некондицию в виде Варана и Каземиро, хотя последний все еще хорош
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F|||R
Ответ Born is the King
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Кого хочет, это Варана, который стал привозить через матч и 30-летнего Каземиро?)
+2
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ Homelender_666
⚠️ Фабрицио Романо: Между «Реалом» и «Спортингом» не было переговоров по Гонсалу Инасио. Эти слухи, вероятно, возникли потому, что скауты по поиску талантов «Реала» следят за Инасио. У представителей «Реала» достаточно информации об Инасио, были поездки в Португалию, но нет никакой гарантии, что трансфер состоится в январе.
Понятно, что это фейк новость была. Тонны этой лапши будут постоянно на уши валиться.
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Иванов Сергей
Ответ Born is the King
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Интересно кого они забрали ?
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Raindrop Drop Top
Он же белый, какое ему мчк 🤣
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Ashan Sorokin
«Спортинг» готов продать Инасиу «Реалу» за 45+15 млн евро. «МЮ» – главный конкурент, но защитник смотрит их матчи в АПЛ
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rigobersong
Ответ corazón blanco
Мадрид не собирается никого приобретать в зимнее трансферное окно, так что раньше следующего лета никаких сподвижек в этом направлении не будет. Юнайтед не конкурент Мадриду на данном временном отрезке, если только предложат гораздо больше зарплату.
Поясни без своего лицемерия, а чисто по факту, что ты видишь на этом скриншоте?:))

https://imageup.ru/img113/4606175/screenshot_20231105-125837_chrome.jpg.html
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ivanDz
Кто в своем усе сейчас в мю поедет
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Если игрок хочет в Реал, значит Реал фаворит
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Ola BP
Надо в январе продать Магуайра за 30, а летом купить его обратно за 50!
Экономия!
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Demyan Grachev
пора старпёрам рюдигерам и алабам на выход
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rigobersong
Ответ corazón blanco
Мадрид не собирается никого приобретать в зимнее трансферное окно, так что раньше следующего лета никаких сподвижек в этом направлении не будет. Юнайтед не конкурент Мадриду на данном временном отрезке, если только предложат гораздо больше зарплату.
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Руслан1313
В МЮ уже никто не хочет и в ближайшую 5-летку врядли кто-то захочет
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