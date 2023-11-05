«Спортинг» готов продать Инасиу «Реалу» за 45+15 млн евро. «МЮ» – главный конкурент, но защитник хочет в «Мадрид»

«Спортинг» готов продать защитника Гонсалу Инасиу в «Реал».

По данным As, португальский клуб согласен продать игрока мадридцам за 45 млн евро и еще 15 млн в виде бонусов.

Отмечается, что « » – главный конкурент « » в борьбе за футболиста. Но защитник предпочитает перейти в «Реал».

Контракт Гонсалу Инасиу со « » действует до лета 2027 года. Отступные защитника составляют 60 млн евро.

Со статистикой португальца можно ознакомиться здесь.

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