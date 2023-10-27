«Ливерпуль» – фаворит в борьбе за Инасиу. «МЮ» отказался от защитника сборной Португалии

«Ливерпуль» называют фаворитом в борьбе за защитника сборной Португалии.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп хочет, чтобы клуб усилил линию обороны следующим летом, и из « » – приоритетный вариант.

За игрой 22-летнего футболиста уже несколько месяцев следят скауты ряда клубов АПЛ.

Инсайдер Фабрицио Романо ранее сообщал, что, кроме « », « » и « » рассматривают подписание Инасиу.

Однако «МЮ» отказался от трансфера, и «Ливерпуль» теперь считается фаворитом, информирует Sport Bild со ссылкой на Football Insider.

Гонсалу – левша. Он недавно продлил контракт до 2027 года, но в соглашении есть отступные – около 49 миллионов евро.

Подробная статистика выступлений игрока доступна здесь.

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