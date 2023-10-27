«Ливерпуль» – фаворит в борьбе за Инасиу. «МЮ» отказался от защитника сборной Португалии

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Сборная Португалии по футболу высшая лига Португалия Спортинг Ньюкасл премьер-лига Англия Юрген Клопп возможные трансферы Гонсалу Инасиу Фабрицио Романо Футбол

«Ливерпуль» называют фаворитом в борьбе за защитника сборной Португалии.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп хочет, чтобы клуб усилил линию обороны следующим летом, и Гонсалу Инасиу из «Спортинга» – приоритетный вариант.

За игрой 22-летнего футболиста уже несколько месяцев следят скауты ряда клубов АПЛ.

Инсайдер Фабрицио Романо ранее сообщал, что, кроме «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» рассматривают подписание Инасиу.

Однако «МЮ» отказался от трансфера, и «Ливерпуль» теперь считается фаворитом, информирует Sport Bild со ссылкой на Football Insider.

Гонсалу – левша. Он недавно продлил контракт до 2027 года, но в соглашении есть отступные – около 49 миллионов евро.

Подробная статистика выступлений игрока доступна здесь.

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24 комментария

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Рита Ктинидина
Ответ Ман Сити
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Особенно Нуньес, который лидер всей АПЛ по голевым действиям на 90 минут. Нуньес > норвежского губошлёпа)
+28
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Утя Ваткин
Челси вошёл в чат.
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Anionlook
Берём
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Пожилой Гомункул
сколько миллиардов заплатит за него Боули? Дамы и Господа, ваши ставки
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Денис Давыдов
прошлым летом ещё надо было брать, но следующим летом уйдет Матип, тут уже горит, что называется)
молодой топ цз за 49 лямов уже не деньги)
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mantihor_e
этот парень - следующий Рубен Диаш, скриньте. У Ливерпуля нет ни одного ЦЗ левши, надо спокойно выплатить отступные и забрать его. Матип летом, скорее всего, уйдет свободным, Гомес - универсал, но не вышел на новый уровень за столько лет, Конате ломается периодически, а Ван Дейку уже 32, нужна новая кровь в обороне
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ta-tosha
Ответ Денис Давыдов
что за бред, ни за одного из них не были фаворитами, может изначально за Лавиа ток, но там видимо не так уж сильно и хотели брать. за Джуда изначально вышли из борьбы, понимая что далеко там не фавориты.
Кто то жалеет сейчас, что их не купили? тут ИМХО сам Бог уберёг от этих диких трат на ничто
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BiVG
Лучше Антонио Силву
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Nostromo
Что мне ближе в душе - ищут варианты,но Конате не оплот.,.Да имеется, да старается. И в сборной на подстраховке..
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deadjoker
Ответ Утя Ваткин
Челси вошёл в чат.
22, старый уже :))
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vals1702
зимой брать
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Vicente Rodríguez
Ответ ta-tosha
Фейк, что бы набить цену для МЮ :)))) Летом на Энфилд приедет Бастони, скриньте
Было бы шикарно
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Денис Давыдов
Ответ ta-tosha
Фейк, что бы набить цену для МЮ :)))) Летом на Энфилд приедет Бастони, скриньте
по мне так с итальянцами пока ваще не стоит торопиться, а то ситуация с Тонали пугает)
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Under
Ответ ta-tosha
Фейк, что бы набить цену для МЮ :)))) Летом на Энфилд приедет Бастони, скриньте
вам слово "отступные" о чем-нибудь говорит?
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deadjoker
Ответ ta-tosha
Фейк, что бы набить цену для МЮ :)))) Летом на Энфилд приедет Бастони, скриньте
Туристом если только :) ливерпуль столько не заплатит
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Юрий Балышев
Ответ ta-tosha
Дело в том, что Вирдж на исходе и задача будет купить нового лидера обороны на годы вперёд. Инасио норм, но не того калибра, а Бастони- самое оно
Де Лиги, во тема, итальянцы уже давно, ничего не показывают за пределами своего чемпионата.
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Шукрулло Исоходжаев
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