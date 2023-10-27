«Ливерпуль» – фаворит в борьбе за Инасиу. «МЮ» отказался от защитника сборной Португалии
«Ливерпуль» называют фаворитом в борьбе за защитника сборной Португалии.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп хочет, чтобы клуб усилил линию обороны следующим летом, и Гонсалу Инасиу из «Спортинга» – приоритетный вариант.
За игрой 22-летнего футболиста уже несколько месяцев следят скауты ряда клубов АПЛ.
Инсайдер Фабрицио Романо ранее сообщал, что, кроме «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» рассматривают подписание Инасиу.
Однако «МЮ» отказался от трансфера, и «Ливерпуль» теперь считается фаворитом, информирует Sport Bild со ссылкой на Football Insider.
Гонсалу – левша. Он недавно продлил контракт до 2027 года, но в соглашении есть отступные – около 49 миллионов евро.
Подробная статистика выступлений игрока доступна здесь.
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