«Ливерпулю» интересны Инасиу из «Спортинга», Силва из «Бенфики» и Инкапиэ из «Байера». Шансы на трансфер летом выше, чем в январе (Caught Offside)

«Ливерпуль» интересуется выступающими в Португалии защитниками.

По сведениям Caught Offside, представители «красных» следят за из «Бенфики» и из « ».

Еще один футболист, привлекший внимание мерсисайдцев, – это , выступающий за « ».

Отмечается, что « » будет исходить из того, в каком состоянии зимой будут его центральные защитники, и того, будут ли вышеуказанные футболисты доступны посреди сезона. Вероятность приобретения кого-то из них летом выше, чем в январе.

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