«Ливерпулю» интересны Инасиу из «Спортинга», Силва из «Бенфики» и Инкапиэ из «Байера». Шансы на трансфер летом выше, чем в январе (Caught Offside)

Теги Байер Ливерпуль высшая лига Португалия Бенфика Спортинг бундеслига Германия возможные трансферы Пьеро Инкапиэ Гонсалу Инасиу Антониу Силва Футбол

«Ливерпуль» интересуется выступающими в Португалии защитниками.

По сведениям Caught Offside, представители «красных» следят за Антониу Силвой из «Бенфики» и Гонсалу Инасиу из «Спортинга».

Еще один футболист, привлекший внимание мерсисайдцев, – это Пьеро Инкапиэ, выступающий за «Байер».

Отмечается, что «Ливерпуль» будет исходить из того, в каком состоянии зимой будут его центральные защитники, и того, будут ли вышеуказанные футболисты доступны посреди сезона. Вероятность приобретения кого-то из них летом выше, чем в январе.

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13 комментариев

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SWAGG
думают возьмут Инасиу потому что он левша и прописаны отступные(€60М), да и по совокупности навыков лучший варик
+9
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+9
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Tahir Turk
Инкапие топ, надо брать в любом случае
+4
0
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Bunyod Turgunov
Лучше заберите Игнашевича на тренерский штаб, он выведет на другой уровень Гомес, Матип и Конате
+5
-1
+4
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Ахмед Расулов
Ответ Nick Scott
Силве 39 лет
Это не тот Силва, а с Бенфики 18-19 л молодой
+3
0
+3
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Ахмед Расулов
Все три варианта очень хорошие , Инасиу хорош , Силва молод , а вот Инкапиэ пока , что первый сезон и надо дальше смотреть
+1
0
+1
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Дмитрий Клоков
Ответ Ахмед Расулов
Все три варианта очень хорошие , Инасиу хорош , Силва молод , а вот Инкапиэ пока , что первый сезон и надо дальше смотреть
В смысле Инкапиэ первый сезон ?)
+1
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Aleksandr YNWA
Инасиу, Инкапие хороший вариант🔥
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Aleksandr Efremov
Мне кажется эту новость можно репитить из года в год, не заморачиваясь о других новостях про Ливерпуль, потому что эта проблема всегда актуатльна.
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Nick Scott
Ответ Ахмед Расулов
Все три варианта очень хорошие , Инасиу хорош , Силва молод , а вот Инкапиэ пока , что первый сезон и надо дальше смотреть
Силве 39 лет
+2
-2
0
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Nick Scott
Ответ Ахмед Расулов
Это не тот Силва, а с Бенфики 18-19 л молодой
Так бы и сказали что Антонио Силва
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Ахмед Расулов
Ответ Nick Scott
Силве 39 лет
Я про него вообще не слышал 👀
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Александр Лукашенко
Ответ Nick Scott
Силве 39 лет
Это не Тьяго Силва.Речь идёт о молодом португальском защитнике.
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