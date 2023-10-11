«Ливерпулю» интересны Инасиу из «Спортинга», Силва из «Бенфики» и Инкапиэ из «Байера». Шансы на трансфер летом выше, чем в январе (Caught Offside)
«Ливерпуль» интересуется выступающими в Португалии защитниками.
По сведениям Caught Offside, представители «красных» следят за Антониу Силвой из «Бенфики» и Гонсалу Инасиу из «Спортинга».
Еще один футболист, привлекший внимание мерсисайдцев, – это Пьеро Инкапиэ, выступающий за «Байер».
Отмечается, что «Ливерпуль» будет исходить из того, в каком состоянии зимой будут его центральные защитники, и того, будут ли вышеуказанные футболисты доступны посреди сезона. Вероятность приобретения кого-то из них летом выше, чем в январе.
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