«Реал» хочет подписать Инасиу в январе, опередив «МЮ» и «Ливерпуль». Отступные защитника «Спортинга» – 60 млн евро
«Реал» хочет подписать защитника «Спортинга» Гонсалу Инасиу в январе.
По информации As, «Реал» хочет подписать Инасиу в ближайшее трансферное окно, чтобы опередить конкурентов – «Ливерпуль» и «МЮ». Напомним, ранее мерсисайдцев назвали фаворитами в борьбе за 22-летнего португальца.
Кроме того, «сливочные» намерены усилить линию обороны в связи с нехваткой глубины состава, возникшей из-за травмы Эдера Милитао. В «Реале» считают, что подписание Инасиу отвечает новой трансферной политике клуба по привлечению молодых игроков.
Контракт Гонсалу Инасиу со «Спортингом» действует до лета 2027 года. Отступные защитника составляют 60 млн евро.
Со статистикой португальца можно ознакомиться здесь.
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