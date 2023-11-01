«Реал» хочет подписать Инасиу в январе, опередив «МЮ» и «Ливерпуль». Отступные защитника «Спортинга» – 60 млн евро

«Реал» хочет подписать защитника «Спортинга» Гонсалу Инасиу в январе.

По информации As, «Реал» хочет подписать Инасиу в ближайшее трансферное окно, чтобы опередить конкурентов – « » и « ». Напомним, ранее мерсисайдцев назвали фаворитами в борьбе за 22-летнего португальца.

Кроме того, «сливочные» намерены усилить линию обороны в связи с нехваткой глубины состава, возникшей из-за травмы . В « » считают, что подписание Инасиу отвечает новой трансферной политике клуба по привлечению молодых игроков.

Контракт Гонсалу Инасиу со « » действует до лета 2027 года. Отступные защитника составляют 60 млн евро.

Со статистикой португальца можно ознакомиться здесь.

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