«Реал» хочет подписать Инасиу в январе, опередив «МЮ» и «Ливерпуль». Отступные защитника «Спортинга» – 60 млн евро

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль высшая лига Португалия Спортинг премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Эдер Милитао Гонсалу Инасиу Футбол

«Реал» хочет подписать защитника «Спортинга» Гонсалу Инасиу в январе.

По информации As, «Реал» хочет подписать Инасиу в ближайшее трансферное окно, чтобы опередить конкурентов – «Ливерпуль» и «МЮ». Напомним, ранее мерсисайдцев назвали фаворитами в борьбе за 22-летнего португальца.

Кроме того, «сливочные» намерены усилить линию обороны в связи с нехваткой глубины состава, возникшей из-за травмы Эдера Милитао. В «Реале» считают, что подписание Инасиу отвечает новой трансферной политике клуба по привлечению молодых игроков.

Контракт Гонсалу Инасиу со «Спортингом» действует до лета 2027 года. Отступные защитника составляют 60 млн евро.

Со статистикой португальца можно ознакомиться здесь.

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22 комментария

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ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
Милитари травмирован, Рюдигер и Алаба не молодые так что трансфер очеь кстати
+22
-3
+19
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Dottore
Хороший защитник был бы весьма кстати! А учитывая его возраст, то тем более вписывается в концепцию по омоложению состава!
+21
-2
+19
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corazón blanco
Неплохой вариант, тем более если Ливерпуль интересуется, значит игрок стоящий. Проверено на Тчуамени и Беллингеме)
+14
-3
+11
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ВРвпопа оапоапо
Ответ hompos
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Забыли у комментатора спортс.ру homposа спросить. Ваше мнение очень важно.
+4
-1
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Roman Roma
Ответ Panurge From hell
а 30-летний Рюдигер,который постепенно адаптируются к схеме с 4 защитниками окончательно сядет на скамейку,когда Милитао появится?Жалко его.Года 3 ещё бы точно хорошо отыграл.
Милитао после крестов каким вернётся, вот главный вопрос
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Артём Поддубный
отличное решение, ещё летом нужно было это делать.
+1
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Причёска Бэйла
Ответ Demyan Grachev
Наконец-то! ещё бы вместо престарелого хоселуя напа толкового купили,прям праздник был бы!!
Хоселу покупался как игрок замены. Вместо Родриго надо толкового нападающего.
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ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
Ответ hompos
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С чего такие выводы?
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Roman Roma
Ответ Panurge From hell
Пепе после крестов вышел ещё на более высокий уровень.Во-вторых,вроде у Эдера всё не прям кошмарно,он уже тренеруется и в марте сможет играть
надеюсь на это очень сильно, но всё же тревожно немного. кресты все-таки
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Panurge From hell
Ответ Roman Roma
Милитао после крестов каким вернётся, вот главный вопрос
Пепе после крестов вышел ещё на более высокий уровень.Во-вторых,вроде у Эдера всё не прям кошмарно,он уже тренеруется и в марте сможет играть
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Panurge From hell
Ответ Dottore
Хороший защитник был бы весьма кстати! А учитывая его возраст, то тем более вписывается в концепцию по омоложению состава!
а 30-летний Рюдигер,который постепенно адаптируются к схеме с 4 защитниками окончательно сядет на скамейку,когда Милитао появится?Жалко его.Года 3 ещё бы точно хорошо отыграл.
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f0rmoceft
Перспективный защитник, хорошо играет под давлением, плюс отличный пас, выбор позиции...
Ну и рост не 180 см, как у Алабы и Начо.
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Рустам Гарипов
уффф, опять с реалом конкурировать ливерпулю, эту битву не выиграть
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Syog1010
Странно что не Антониу Силва, его кто-то забрал уже?
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Акыл Сатыбалдиев
Защитники обычно хорошо вживаются в Реале, вот с атакующей линией проблематичнее😪😪😪
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Panurge From hell
Вроде у Эдера не так всё серьёзно,если можно так сказать про такую ужасную травму.Он уже набирает форму на тренировках.Во-вторых,Пепе после крестов не упал уровнем
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Demyan Grachev
Наконец-то! ещё бы вместо престарелого хоселуя напа толкового купили,прям праздник был бы!!
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Иванов Сергей
60 млн за 22 летнего ноунейма с ума сойти 🤦‍♂️
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