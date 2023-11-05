Лионель Месси: «Майами – потрясающий город с прекрасным климатом. Я могу разделить с женой и детьми моменты, которых мне не хватало раньше, нам здесь хорошо»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу светская хроника Интер Майами Футбол

Лионель Месси высказался о переходе в «Интер Майами».

– Рассматривал ли ты другие варианты, прежде чем перейти в «Интер Майами»?

– У меня было много предложений, честно говоря, очень разных. От «Барсы», других европейских клубов, из Саудовской Аравии...

Но в конечном счете мы решили приехать в Майами, и мы рады этому решению, потому что нам здесь хорошо.

Мы с моей семьей наслаждаемся повседневной жизнью больше, чем раньше. Мы можем делать многое вместе, я могу разделить со своей женой и детьми, моменты, которых мне не хватало раньше.

Майами – потрясающий город с прекрасным климатом. Кроме того, ко мне присоединились друзья, бывшие партнеры по команде [Жорди Альба и Серхио Бускетс]. Так что все хорошо!

– Как ты оцениваешь уровень МЛС, поиграв долгое время в Испании, а затем во Франции?

– Это ориентированный на физику чемпионат, в котором много молодых талантов. За последние годы МЛС значительно выросла и имеет хороший потенциал для дальнейшего роста.

Я сыграл мало матчей в чемпионате, потому что мы играли в Кубке лиги, в котором участвовали мексиканские команды, но еще и потому, что получил травму. Я действительно хочу начать чемпионат с нуля в следующем сезоне и наслаждаться им, – сказал нападающий «Интер Майами».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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17 комментариев

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Sanan1908
В любых новостях про Месси или Роналду, сразу приходят хейтеры и начинают перечислять их титулов , достижение. И начинается срач. Людям явно делать нечего.
+4
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Red Line
прошел футбол и начал снова на расслабоне)
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0
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