Месси о матче с Нидерландами на ЧМ-2022: «Некоторые игроки вели себя нечестно, особенно в серии пенальти. Аргентину хотели выставить злодеем в этой истории»
Лионель Месси вспомнил о конфликте со сборной Нидерландов.
Сборная Аргентины одержала победу над Нидерландами в 1/4 финала ЧМ-2022 (2:2, пен. 4:3). В ходе матча между футболистами возникали стычки, после него игроки и тренеры критиковали поведение соперников.
– Одним из ключевых матчей в вашем пути является четвертьфинал против Нидерландов, с несколькими «горячими» моментами до, во время и после матча... Какое впечатление у тебя осталось?
– За несколько дней до этого они начали делать заявления и немного задевать нас, в частности тренер [Луи ван Гал] и игрок, который присутствовал на пресс-конференции за день до матча (Мемфис Депай – Sports.ru). А потом был четвертьфинал чемпионата мира, важный матч между Аргентиной и Нидерландами.
В игре было несколько странных ситуаций, когда некоторые игроки вели себя нечестно, особенно во время серии пенальти. После этого матча Аргентину хотели выставить злодеем в этой истории, но в тот вечер произошло много событий...
В эти напряженные моменты каждый реагирует по-своему, но соперничество должно оставаться на поле, – сказал нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины.
Лионель Месси: «Ван Гал пускает пыль в глаза, что играет в хороший футбол, а потом начинает закидывать на самых высоких игроков»
Ван Гал о Месси: «Я его не критиковал. Сказал, что на ЧМ-2014 мы выключили его из игры, но аргентинская пресса истолковала все неверно»
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
спортса. Не на ровном месте бычиться все начали, чисто мужские эмоции на болтовню перед игрой, а дальше уже пошло-поехало. Я всегда за адекватность и уважение, но смешно, когда порицают такое, особенно хейтерки-отличницы)
Неважно, за кого вы болеете, но истинные любители футбола должны получить настоящий кайф.
Аке и Гвардиолу досталось
Матч конечно был огненный, Арги доминировали в экстра- тайме и победили заслуженно.
То что сказал "Чего уставился, дурачок" это вообще-то дисква пожизненная.
Единственная рубка была от Паредеса, который чуть не убил Акке. Ну так и она через несколько секунд произошла после его "незамеченного" грубого фола на Месси. Это была месть. Так что там насчет поведения? Арги отморозки, а Вергорст, Акке, Тимбер со своими постоянными грубостями - белые и пушистые?
На самом деле, судья упустил матч и сделал его битвой, может быть намеренно.
https://x.com/theeuropeanlad/status/1719276041921806609?s=46
Если это считаете жесткой мужской борьбой - то вы правил футбола даже не знаете. А я еще на вас время тратила.