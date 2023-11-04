Месси о матче с Нидерландами на ЧМ-2022: «Некоторые игроки вели себя нечестно, особенно в серии пенальти. Аргентину хотели выставить злодеем в этой истории»

Лионель Месси вспомнил о конфликте со сборной Нидерландов.

одержала победу над Нидерландами в 1/4 финала (2:2, пен. 4:3). В ходе матча между футболистами возникали стычки, после него игроки и тренеры критиковали поведение соперников.

– Одним из ключевых матчей в вашем пути является четвертьфинал против Нидерландов, с несколькими «горячими» моментами до, во время и после матча... Какое впечатление у тебя осталось?

– За несколько дней до этого они начали делать заявления и немного задевать нас, в частности тренер [Луи ван Гал] и игрок, который присутствовал на пресс-конференции за день до матча ( – Sports.ru). А потом был четвертьфинал чемпионата мира, важный матч между Аргентиной и Нидерландами.

В игре было несколько странных ситуаций, когда некоторые игроки вели себя нечестно, особенно во время серии пенальти. После этого матча Аргентину хотели выставить злодеем в этой истории, но в тот вечер произошло много событий...

В эти напряженные моменты каждый реагирует по-своему, но соперничество должно оставаться на поле, – сказал нападающий « » и сборной Аргентины.

Лионель Месси: «Ван Гал пускает пыль в глаза, что играет в хороший футбол, а потом начинает закидывать на самых высоких игроков»

Ван Гал о Месси: «Я его не критиковал. Сказал, что на ЧМ-2014 мы выключили его из игры, но аргентинская пресса истолковала все неверно»

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