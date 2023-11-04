Месси о матче с Нидерландами на ЧМ-2022: «Некоторые игроки вели себя нечестно, особенно в серии пенальти. Аргентину хотели выставить злодеем в этой истории»

Теги сборная Нидерландов по футболу Луи ван Гал МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Мемфис Депай Интер Майами Футбол

Лионель Месси вспомнил о конфликте со сборной Нидерландов.

Сборная Аргентины одержала победу над Нидерландами в 1/4 финала ЧМ-2022 (2:2, пен. 4:3). В ходе матча между футболистами возникали стычки, после него игроки и тренеры критиковали поведение соперников. 

– Одним из ключевых матчей в вашем пути является четвертьфинал против Нидерландов, с несколькими «горячими» моментами до, во время и после матча... Какое впечатление у тебя осталось?

– За несколько дней до этого они начали делать заявления и немного задевать нас, в частности тренер [Луи ван Гал] и игрок, который присутствовал на пресс-конференции за день до матча (Мемфис Депай – Sports.ru). А потом был четвертьфинал чемпионата мира, важный матч между Аргентиной и Нидерландами.

В игре было несколько странных ситуаций, когда некоторые игроки вели себя нечестно, особенно во время серии пенальти. После этого матча Аргентину хотели выставить злодеем в этой истории, но в тот вечер произошло много событий...

В эти напряженные моменты каждый реагирует по-своему, но соперничество должно оставаться на поле, – сказал нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины. 

Лионель Месси: «Ван Гал пускает пыль в глаза, что играет в хороший футбол, а потом начинает закидывать на самых высоких игроков»

Ван Гал о Месси: «Я его не критиковал. Сказал, что на ЧМ-2014 мы выключили его из игры, но аргентинская пресса истолковала все неверно»

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56 комментариев

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Отец Абду
Почему спортс не опубликует интервью до конца?:) В конце абзаца он извиняется... За то, что вел себя плохо на поле в ходе разговора с Ван Галом и Вегхорстом...
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AnMe
Много раз пересматривал тот матч, больше, чем финал понравился (если не считать статус финала). Пока все накидывают Г на аргов, пытаясь выставить тут их плохими, я тащился с этих эмоций, конфликтов и искр на поле. Такие моменты - это лучшее дополнение к игре! За это обожаю южноамериканский футбол, где даже во время перерыва из-за замен/скинутого мяча/фолов не хочешь отлипать от экрана. Особенно смешно с этих «правильных» тюфяков
спортса. Не на ровном месте бычиться все начали, чисто мужские эмоции на болтовню перед игрой, а дальше уже пошло-поехало. Я всегда за адекватность и уважение, но смешно, когда порицают такое, особенно хейтерки-отличницы)
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Jaxongir Shodiev
Зайду через час почитать комменты
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Tseren031293
Гениальные передачи с голландцами и хорватами- были настоящими украшениями того плей-офф.
Неважно, за кого вы болеете, но истинные любители футбола должны получить настоящий кайф.
Аке и Гвардиолу досталось
Матч конечно был огненный, Арги доминировали в экстра- тайме и победили заслуженно.
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rej1sta
Ответ Ruscello
В матче , где его должны были удалить , он жалуется, что соперник вел себя не честно. Гениально. Лучшая оборона -атака.
За что его должны были удалить?)
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Александр Жук
Ответ Квадратное личико
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Все фаны фрукта в админах сидят 💯
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Квадратное личико
Ответ Отец Абду
Почему спортс не опубликует интервью до конца?:) В конце абзаца он извиняется... За то, что вел себя плохо на поле в ходе разговора с Ван Галом и Вегхорстом...
Потому что это не соответствует политике сайта по очернению Месси. У нас тут Оруэлл, друг, сорян.
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Квадратное личико
Ответ Александр Жук
Все фаны фрукта в админах сидят 💯
Ещё и стёрли комент, где я их накрут спалил 😄
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Александр Северный
Ответ Отец Абду
Почему спортс не опубликует интервью до конца?:) В конце абзаца он извиняется... За то, что вел себя плохо на поле в ходе разговора с Ван Галом и Вегхорстом...
они до сих пор не могут отойти от инфинити)))
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Caterina
Ответ Almaz KENZHEBEKOV
а как поведение паредеса он оправдает
А почему он должен его оправдывать? Паредес выбесился, когда Месси в очередной раз грубо сшибли, и без свистка. Должен был быть удален, как и пара голланцев еще ранее - Тимбер, Вергорст.
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Футбол_это_жизнь
Ответ Groznyi2024
Ахахах, да все видели что вы из себя представляете после жеста Мартинеса. Это из серии "Соболев не виноват, это всё провокации"
Все видели, что из себя представляют ваши, которые искали кого то в турбине В ТУРБИНЕ самолёта 😂😂😂
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Blaumerc
Ответ Ruscello
В матче , где его должны были удалить , он жалуется, что соперник вел себя не честно. Гениально. Лучшая оборона -атака.
это что-то новое от фанов кринжа.
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Caterina
Ответ Рамзан Азимов
Поступок с Вергхорстом для любого игрока, это красная на 100%, но только не для Месси.
Какой поступок?? Вы бредите?
То что сказал "Чего уставился, дурачок" это вообще-то дисква пожизненная.
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Madhamish
Месси весь матч лупили беспощадно, шли в грубые стыки совсем не по игре, в центре поля, надеялись травмировать. Голландцы показали себя скотами на поле. А что там Месси вспылил, так каждый бы вспылил, если бы его безнаказанно со стороны судьи отварили по ногам несколько раз
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Moe Joe
Вегортс весь матч провоцировал Месси всеми силами, а после матча смотрел на Лео, тот разумеется послал его куда подальше, и тут Вегортс начинает жаловаться 🤦 делая из себя невинную овечку)
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Caterina
Ответ King_X
В общем, все ясно Не кричать до матча, что Месси лучший, Аргентина должна взять ЧМ - это оскорбление и "задевать")) Весь матч Лаос (которому затем нож в спину воткнул Лео) закрывал глаза на дикость и фолы аргов А как в пенальти Нидерланды чуть больше позволили - так сразу этим пытаются прикрыть 120+ минут гнусности аргов Первопричиной были именно латиносы, глупо подменять понятия. И поведение после матча (в т. ч и Лео) - только подтвердило P. S. Все рассуждения выше без учета гнилого локтя от Вергорста в сторону Лео- это было низко, да. Но рубка от Отаменди и Ко была раньше, да и в других матчах.
Какая рубка от Отаменди, у вас галлюцинации?
Единственная рубка была от Паредеса, который чуть не убил Акке. Ну так и она через несколько секунд произошла после его "незамеченного" грубого фола на Месси. Это была месть. Так что там насчет поведения? Арги отморозки, а Вергорст, Акке, Тимбер со своими постоянными грубостями - белые и пушистые?
На самом деле, судья упустил матч и сделал его битвой, может быть намеренно.
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Caterina
Ответ shoma177
Особенно вспомнил момент, когда паредес на красную нарушил , плюс потом еще мячом ударил в сторону скамейки голландской . А ему дали только желтую🤣🤣
А если на 5 секунд до нарушения Паредеса отмотать?
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Футбол_это_жизнь
Ответ Groznyi2024
Какие наши? Грозный - это Иван. Учи историю
Это который чуть не угробил государство?! Что-то не те ролевые модели у тебя. Почитай про опричнину
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rej1sta
Ответ Отец Абду
Почему спортс не опубликует интервью до конца?:) В конце абзаца он извиняется... За то, что вел себя плохо на поле в ходе разговора с Ван Галом и Вегхорстом...
Да мог и не извиняться, в принципе, даже Давидс подтвердил, что Лео ничего такого не сказал и вел себя уважительно.

https://x.com/theeuropeanlad/status/1719276041921806609?s=46
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rej1sta
Ответ Оригинальный Ник
Так всё-таки плохо себя вёл Месси? А зачем тогда его сектанты после матча оправдывали и продолжают оправдывать?
Да нормально он себя вел, даже Давидс признал)
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Caterina
Ответ Real_v_dushe
Он должен был быть дисквалифицирован до конца турнира по всем правилам ФИФА.
Бгг))) Только это спасло бы вас от кошмара)
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Caterina
Ответ Bigbadaboom
У Месси и Путина есть общая черта, они демонстративно принебрижитильно относятся к людям ниже статусом. Депай какой-то игрок-это как Шевчук, а кто это?
Вот уж это не так. Возможно он не хотел его называть. Вообще он как раз уважительно относится к соперникам, какого бы статуса они не были. И после всех битв, обычно не отказывается подать руку и обменяться майками, и ведёт себя на равных. Но изредка бывают исключения, и зависят они не от статуса, а от того что произошло на поле. Типа как с Вегорстом.
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Caterina
Ответ Vankouver
Т.е. Паредеса не удалили потому, что что-то случилось за 5 секунд до его нарушения? Прикольно мессифаны оправдывают судейские решения в пользу команды Месси. А что, кстати, случилось за 5 секунд до того? Месси проиграл жесткую мужскую борьбу?
Где вы такое прочитали? Я вроде не сказала, что это не удаление. Но этого эпизода бы не было, если бы судья клювом не щелкал. Как и многих других, с обеих сторон.
Если это считаете жесткой мужской борьбой - то вы правил футбола даже не знаете. А я еще на вас время тратила.
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Александр Жук
Отец нации, лучший в мире!
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Michael Boldyrev
Новость нужно было сопроводить картинкой с Мартинесом)
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