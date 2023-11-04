Месси не вернется играть в Европу: «Я сделал невероятную карьеру и выиграл все, о чем мечтал»

Теги ПСЖ МЛС Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Интер Майами Футбол

Лионель Месси исключил возвращение в европейский футбол.

– Закрыт ли для вас европейский футбол?

– Да. Слава Богу, я сделал необыкновенную карьеру в Европе и выиграл все, о чем мечтал.

Теперь, когда я решил приехать в США, я не думаю, что когда-нибудь вернусь, чтобы играть в Европе, – сказал форвард «Интер Майами» в интервью L’Équipé.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

82 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Экспертное мнение
Ответ Илья Мурашов
Поздравляю, если доволен своей карьерой в Европе. Значит, не гонится за рекордами, как Роналду. Но из Европы ушел громко. Сначала выиграл ЧМ, потом стал лучшим бомбардиром в истории Европы и самым титулованным игроком в истории и поставил точку 8-м ЗМ. Не интервью, конечно, но тоже сгодится.
Ушел из Европы со статой 50 очков по гол+пас в сезоне в топ лиге, так вообще никто не делал в истории. После такой статы во Франции обычно переходят в АПЛ за 200 млн. Обычно из Европы уходят когда игрок сдает, например, был игрок в МЮ с 1 голом в 15 матчах в начале сезона, поэтому его отправили верблюдов пасти.
+76
-11
+65
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Илья Мурашов
Поздравляю, если доволен своей карьерой в Европе. Значит, не гонится за рекордами, как Роналду. Но из Европы ушел громко. Сначала выиграл ЧМ, потом стал лучшим бомбардиром в истории Европы и самым титулованным игроком в истории и поставил точку 8-м ЗМ. Не интервью, конечно, но тоже сгодится.
+71
-19
+52
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Квадратное личико
В предыдущей новости об отказе Месси от аренды в Барсу в топе комент очередного артёмки с очередной ложью, будто сам Месси говорил, что готов играть в Барселоне бесплатно. Чего, разумеется, никогда не было. У этой лжи накручено уже более 50 лайков. А всем, кто против этой лжи возражает, Артёмка крутит по 20 дизлайков, чтоб никто это не увидел. Вот такая политика у этого замечательного сайта, ребят. Они скоро начнут писать и залайкивать, что Месси никогда не выигрывал чемпионат мира и Лигу Чемпионов. Министерство правды тут у нас, по Оруэллу прям.
+30
-9
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Илья Мурашов
Ответ Я Гражданин Мира
Комментарий скрыт
Я бы не назвал это позорным. Всё-таки, это Бавария и Реал. Но, если бы выиграл ЛЧ с ПСЖ, то это было бы 5-й ЛЧ, как и у половины Реала. Это не добавило бы величия. Куда лучше выиграть ЧМ. Поэтому я считаю, что из Европы уехал на победной ноте.
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Илья Мурашов
Ответ Tseren031293
Если уходить, то навсегда ! Все правильно. ЧМ выиграл (до сих пор не верится) Практически все рекорды поставил. Можно чилить, сейчас уругвайский дружбан приедет- будут на двоих разрывать МЛС как в 2015 всю Европу рвали.
Ушел победителем, а не с позором, как Роналду. Правильно поступил.
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tseren031293
Если уходить, то навсегда !
Все правильно.
ЧМ выиграл (до сих пор не верится)
Практически все рекорды поставил.
Можно чилить, сейчас уругвайский дружбан приедет- будут на двоих разрывать МЛС как в 2015 всю Европу рвали.
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Domian
Ответ Квадратное личико
Комментарий удален пользователем
Да пойми ты их, голосование прошло не так, как хотели артемки)
Тотальная победа Лео, причем Месси забрал всю передовую Европу.
Еще один удар для артемок.
+14
-7
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Я Гражданин Мира
Если честно сказать очень жалко
Я бы хотел его видеть в Европе, особенно под гимном лиги чемпионов.
я как истинный больещик Месси думаю какой то осадок остался после выступление в псж.
Очень жаль!!!!!!!
Ему надо было громка хлопнуть дверь в Европе .
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кино Музыка
Холанд, Мбаппе и Беллингем выдохнули)
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Илья Мурашов
Ответ Я Гражданин Мира
Я согласен, но два года подряд вылет на ранний стадии из лиги чемпионов нельзя забывать.
Роналду 2 последние свои ЛЧ тоже вылетел из 1/8 и тоже в двух последних плей-офф ЛЧ не забил ни одного гола. И что? Кто об этом помнит? Все делают акцент на 5 ЛЧ и лучшего бомбардира.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Квадратное личико
Ответ Domian
Да пойми ты их, голосование прошло не так, как хотели артемки) Тотальная победа Лео, причем Месси забрал всю передовую Европу. Еще один удар для артемок.
Я понимаю всё, но присутствовать на сайте, где централизованно с поддержкой редакции распространяется и лайкается ложь про Месси с целью его очернить - становится уже просто противно.
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexandr Turner
жаль конечно, это своего рода прощание получается, хотя я надеюсь он на полгода смог бы вернуться в Барселону. Лео будет теперь на периферии, и мы будем о нем больше слышать после игр сборных. Ждём отличного выступления на КА 2024, если могут зацепиь, то они повторя рекорд сборной Испании!)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Бурмистров
Ответ Квадратное личико
В предыдущей новости об отказе Месси от аренды в Барсу в топе комент очередного артёмки с очередной ложью, будто сам Месси говорил, что готов играть в Барселоне бесплатно. Чего, разумеется, никогда не было. У этой лжи накручено уже более 50 лайков. А всем, кто против этой лжи возражает, Артёмка крутит по 20 дизлайков, чтоб никто это не увидел. Вот такая политика у этого замечательного сайта, ребят. Они скоро начнут писать и залайкивать, что Месси никогда не выигрывал чемпионат мира и Лигу Чемпионов. Министерство правды тут у нас, по Оруэллу прям.
"Жоан Лапорта заверил Хорхе Месси, что в случае возвращения Лео станет самым высокооплачиваемым игроком «Барселоны». На это Месси-старший ответил, что Лео готов играть за «Барсу» даже бесплатно."
https://www.sports.ru/football/1115200368-messi-gotov-igrat-za-barsu-besplatno-on-prosil-al-xilal-i-inter-majami.html
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
курский вокзал. стою
Ответ Moe Joe
Сейчас вспомнят про великий кубок Франции
Ну Месси сказал же, что выиграл всё, о чем мечтал. Значит о Кубке Франции не мечтал, вот и не выиграл))))
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Экспертное мнение
Ответ Domian
Да пойми ты их, голосование прошло не так, как хотели артемки) Тотальная победа Лео, причем Месси забрал всю передовую Европу. Еще один удар для артемок.
Раньше артемки вещали, что должны голосовать передовые страны Европы, а не Буркины Фасо и Папуа Гвинеи. Что теперь скажут? Что голосовать должны хейтерки, или может только артемка сам? Какой уже по счету это переобувание у них за последний год только?
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TheFrosty
Кринж, слышишь? Можно возвращаться в Европу, его здесь больше не будет.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Samsonov_24_4_11_15
Ответ Квадратное личико
В предыдущей новости об отказе Месси от аренды в Барсу в топе комент очередного артёмки с очередной ложью, будто сам Месси говорил, что готов играть в Барселоне бесплатно. Чего, разумеется, никогда не было. У этой лжи накручено уже более 50 лайков. А всем, кто против этой лжи возражает, Артёмка крутит по 20 дизлайков, чтоб никто это не увидел. Вот такая политика у этого замечательного сайта, ребят. Они скоро начнут писать и залайкивать, что Месси никогда не выигрывал чемпионат мира и Лигу Чемпионов. Министерство правды тут у нас, по Оруэллу прям.
пятков точно на ставке у спортса, это давно понятно. Они ничего не делают с его мультиаккаунтингом, там всё понятно
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Молодой Френки
Ответ Я Гражданин Мира
Если честно сказать очень жалко Я бы хотел его видеть в Европе, особенно под гимном лиги чемпионов. я как истинный больещик Месси думаю какой то осадок остался после выступление в псж. Очень жаль!!!!!!! Ему надо было громка хлопнуть дверь в Европе .
Он вообще то ЧМ выйграл и этим фактом выйграл всё что можно и поставил окончательную точку. Прошел футбол!
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Квадратное личико
Ответ Александр Бурмистров
"Жоан Лапорта заверил Хорхе Месси, что в случае возвращения Лео станет самым высокооплачиваемым игроком «Барселоны». На это Месси-старший ответил, что Лео готов играть за «Барсу» даже бесплатно." https://www.sports.ru/football/1115200368-messi-gotov-igrat-za-barsu-besplatno-on-prosil-al-xilal-i-inter-majami.html
САМ Лео такого не говорил, а в топе коммент именно о том, что он сказал это сам. И по 20 дизлайков коментам, где говорят, что это его отец так бахвальствовал. Прекрати, Артёмка, на тебя уже просто неприятно смотреть. Должен же в тебе быть хотя бы намёк на человеческие качества.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Илья Мурашов
Ответ MJ Me
Комментарий скрыт
Перепутал. Я для примера привел, как по-разному ушли из Европы Месси и Роналду.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kupezz
Вот увидите, первый матч, который пройдёт на обновленном Камп Ноу проведут как прощальный для Месси и скорее всего это будет Праймовая Барса тех времён и сборная мира, либо сборная Аргентина со всеми бывшими звёздами. Но матч обязательно проведут.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Илья Мурашов
Ответ Я Гражданин Мира
Но пойми меня пожалуйста,но всё равно если даже никто об этом не скажет, но мы же сами знаем что это так . Хотя я признаю что Месси старался, но состав не позволял чтобы добиться большего.
Как говорится, ваши ожидания - ваши проблемы. Месси доволен. А всем не угодишь. Удачи!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мохнатый55
Ответ Я Гражданин Мира
Комментарий скрыт
С каких пор вылет от Реала и Баварии стал позорным? Это что, какие-то никому неизвестные аутсайдеры, набитые посредственными игроками?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Квадратное личико
Ответ Samsonov_24_4_11_15
пятков точно на ставке у спортса, это давно понятно. Они ничего не делают с его мультиаккаунтингом, там всё понятно
100%
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
евГений
Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
Клубнички неистово минусуют 😂
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий