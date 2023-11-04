Месси не вернется играть в Европу: «Я сделал невероятную карьеру и выиграл все, о чем мечтал»
Лионель Месси исключил возвращение в европейский футбол.
– Закрыт ли для вас европейский футбол?
– Да. Слава Богу, я сделал необыкновенную карьеру в Европе и выиграл все, о чем мечтал.
Теперь, когда я решил приехать в США, я не думаю, что когда-нибудь вернусь, чтобы играть в Европе, – сказал форвард «Интер Майами» в интервью L’Équipé.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Все правильно.
ЧМ выиграл (до сих пор не верится)
Практически все рекорды поставил.
Можно чилить, сейчас уругвайский дружбан приедет- будут на двоих разрывать МЛС как в 2015 всю Европу рвали.
Тотальная победа Лео, причем Месси забрал всю передовую Европу.
Еще один удар для артемок.
Я бы хотел его видеть в Европе, особенно под гимном лиги чемпионов.
я как истинный больещик Месси думаю какой то осадок остался после выступление в псж.
Очень жаль!!!!!!!
Ему надо было громка хлопнуть дверь в Европе .
https://www.sports.ru/football/1115200368-messi-gotov-igrat-za-barsu-besplatno-on-prosil-al-xilal-i-inter-majami.html