Месси не вернется играть в Европу: «Я сделал невероятную карьеру и выиграл все, о чем мечтал»

Лионель Месси исключил возвращение в европейский футбол.

– Закрыт ли для вас европейский футбол?

– Да. Слава Богу, я сделал необыкновенную карьеру в Европе и выиграл все, о чем мечтал.

Теперь, когда я решил приехать в США, я не думаю, что когда-нибудь вернусь, чтобы играть в Европе, – сказал форвард «Интер Майами» в интервью L’Équipé.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!