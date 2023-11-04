Райя о голе «Ньюкасла»: «Мяч ушел за пределы поля, Жоэлинтон сфолил на Габриэле, офсайд тоже был. «Арсенал» разочарован»
Давид Райя недоволен тем, что Стюарт Эттуэлл засчитал гол «Ньюкасла».
«Мы все расстроены. Моя точка зрения такова: я видел, что мяч вышел за пределы поля. Потом, я думаю, Жоэлинтон сфолил на Габриэле, толкнул его в спину, но было решено, что это не фол. Я не думаю, что это должно было произойти. К тому же, как мне кажется, был офсайд. Так что мы очень сильно разочарованы.
Мы очень хорошо играли на чужом поле. На этом стадионе тяжело играть. Мы заслуживали своей игрой чего-то большего, чем поражение. Ничья была бы более справедливым результатом, игра была равна», – сказал голкипер «Арсенала» в интервью Sky Sports.
Судья с ВАР засчитал гол «Ньюкасла» «Арсеналу», решив, что мяч не покинул поле, Жоэлинтон не фолил на Магальяэсе, а Гордон не был в офсайде
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Научился бы занимать правильную позицию никакого гола бы не было, видимо гол Мудрика ничему не научил
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