Райя о голе «Ньюкасла»: «Мяч ушел за пределы поля, Жоэлинтон сфолил на Габриэле, офсайд тоже был. «Арсенал» разочарован»

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия Арсенал судьи Стюарт Эттуэлл Жоэлинтон Давид Райя Габриэл Магальяэс Футбол

Давид Райя недоволен тем, что Стюарт Эттуэлл засчитал гол «Ньюкасла».

«Мы все расстроены. Моя точка зрения такова: я видел, что мяч вышел за пределы поля. Потом, я думаю, Жоэлинтон сфолил на Габриэле, толкнул его в спину, но было решено, что это не фол. Я не думаю, что это должно было произойти. К тому же, как мне кажется, был офсайд. Так что мы очень сильно разочарованы.

Мы очень хорошо играли на чужом поле. На этом стадионе тяжело играть. Мы заслуживали своей игрой чего-то большего, чем поражение. Ничья была бы более справедливым результатом, игра была равна», – сказал голкипер «Арсенала» в интервью Sky Sports.

Судья с ВАР засчитал гол «Ньюкасла» «Арсеналу», решив, что мяч не покинул поле, Жоэлинтон не фолил на Магальяэсе, а Гордон не был в офсайде

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15 комментариев

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Andrey_kst
Ты должен быть вообще последний кто на судью жалуется
Научился бы занимать правильную позицию никакого гола бы не было, видимо гол Мудрика ничему не научил
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Nikhad
на BeinSports уже показали, что мяч был в поле
+6
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Ivan Vladyko
Из всех трех моментов не вызывал сомнений последний, потому как офсайда при пасе назад не бывает. По поводу вышел ли мяч, учитывая, что он должен полностью пересечь линии, то тут не сразу было понятно, но по повторам - вроде нет, хотя визуально всем будет казаться - конечно, же вышел. Единственный реально спорный момент с толчком в спину. Но в силу того, что было комбо и типа ж ну по совокупности ж можно ж было отменить - полно ноющих
+2
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zenitmusic
Невозможно стать чемпионом без классного вратаря. Сыграй Райя как должно на выходе, никакого гола бы не было
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Twenty Qarantino
Ответ Nikhad
на BeinSports уже показали, что мяч был в поле
BeinSport... и Ньюкасл...
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Джанлука Нальюка
Мы очень хорошо играли. Что ??
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Lavinka
Двойные стандарты у судей АПЛ
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Виталий Ан
Можно многое говорить о матче, но для меня лично стало понятно одно. Эдегор супер игрок. И его отсутствие было крайне заметно. Это сердце этой команды. Без него все просто будто только попытки. Одно нахождение его на поле меняет все в команде.
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valek 211
Ответ Andrey_kst
Ты должен быть вообще последний кто на судью жалуется Научился бы занимать правильную позицию никакого гола бы не было, видимо гол Мудрика ничему не научил
Совершенно согласен,ремсдейл на выходах намного лучше
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Yaki
Ответ #SharkTeam
Лучше бы задумался о своем привозе. Да и с такой менталкой титулы не выигрывают. Артета похоже тоже поплыл
Куда поплыл, за 11 матчей в лиги 1 поражение, ещё и Ньюкасл, в гостях.
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exshepardjack
Ответ Nikhad
на BeinSports уже показали, что мяч был в поле
у них нет автоматики
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FilFil
Ответ Nikhad
на BeinSports уже показали, что мяч был в поле
Да пускай с ним с мячом, там явный фол на защитнике, а эти гении на варе офсайд проверяли
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