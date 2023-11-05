Яго Аспас вышел из себя из-за судейских решений в матче «Сельта» – «Севилья».

Команды провели матч в рамках 11-го тура . Он завершился ничьей со счетом 1:1.

На 7-й добавленной ко второму тайму минуте главный арбитр назначил пенальти в пользу «Сельты» – схватил за руку в своей штрафной площади, после чего норвежец упал.

Однако арбитр Эдуардо Прието Иглесиас, отвечавший за ВАР, предложил главному судье посмотреть повтор эпизода. Эрнандес Эрнандес отменил пенальти, ознакомившись с видеофрагментом.

Это решение разозлило – капитан команды из Виго в порыве гнева повалил монитор ВАР на землю.

«Я видел то, что видели все остальные. На прошлой неделе это случилось с нами в Жироне, и сегодня то же самое.

Кажется, что каждый раз, когда мы поднимаем головы, они хотят погрузить нас еще глубже. Учитывая все очки, которые они нам задолжали, мы должны быть почти в зоне Лиги чемпионов.

Изменить мнение о силе захвата после того, как ты уже зафиксировал его – скажите, как это возможно? Что ты можешь увидеть на ВАР? Силу захвата, когда видно, что этот захват – явный?

Что ж, мы постараемся двигаться дальше и победим «Атлетик», если нам позволят. Если нет, то мы останемся с сегодняшними эмоциями», – сказал Аспас после матча.

Изображение: кадр из эфира DAZN

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