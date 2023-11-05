Аспас повалил монитор ВАР на землю после матча «Сельта» – «Севилья». Судьи отменили пенальти, назначенный на 97-й минуте

Теги Севилья Сельта Хесус Навас Ла Лига судьи Яго Аспас Алехандро Эрнандес Эрнандес видеоповторы Эдуардо Прието Иглесиас Йорген Ларсен Футбол

Яго Аспас вышел из себя из-за судейских решений в матче «Сельта» – «Севилья».

Команды провели матч в рамках 11-го тура Ла Лиги. Он завершился ничьей со счетом 1:1.

На 7-й добавленной ко второму тайму минуте главный арбитр Алехандро Эрнандес Эрнандес назначил пенальти в пользу «Сельты» – Хесус Навас схватил Йоргена Ларсена за руку в своей штрафной площади, после чего норвежец упал. 

Однако арбитр Эдуардо Прието Иглесиас, отвечавший за ВАР, предложил главному судье посмотреть повтор эпизода. Эрнандес Эрнандес отменил пенальти, ознакомившись с видеофрагментом. 

Это решение разозлило Аспаса – капитан команды из Виго в порыве гнева повалил монитор ВАР на землю. 

«Я видел то, что видели все остальные. На прошлой неделе это случилось с нами в Жироне, и сегодня то же самое.

Кажется, что каждый раз, когда мы поднимаем головы, они хотят погрузить нас еще глубже. Учитывая все очки, которые они нам задолжали, мы должны быть почти в зоне Лиги чемпионов. 

Изменить мнение о силе захвата после того, как ты уже зафиксировал его – скажите, как это возможно? Что ты можешь увидеть на ВАР? Силу захвата, когда видно, что этот захват – явный? 

Что ж, мы постараемся двигаться дальше и победим «Атлетик», если нам позволят. Если нет, то мы останемся с сегодняшними эмоциями», – сказал Аспас после матча.

Изображение: кадр из эфира DAZN

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10 комментариев

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FOOTBALL Live
Испанские судьи самые худшие в европе! это факт.
+32
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Максим Новиков
Все устали от судейского беспредела
+15
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sepa39
А вар этот эпизод, когда аспас повалил вар, тоже пересмотрел и ничего явного не заметил?)
+13
0
+13
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nikitosdaipoltos
Ответ FOOTBALL Live
Испанские судьи самые худшие в европе! это факт.
в Англии тоже не далеко ушли
про РПЛ вообще нечего говорить, когда одному и тому же нарушению дают несколько разных трактовок
+6
0
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Гамарджоба Генацвале
Интересно, это можно расценивать как нападение на судью?
+3
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Макс Николаев
Ответ sepa39
А вар этот эпизод, когда аспас повалил вар, тоже пересмотрел и ничего явного не заметил?)
Так монитор упал, ничего ж не видно)
+2
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Zlodimir
Испания, Англия…Россия - это вселенский заговор судей!😂
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Фут.Боль
Нужно сначала повалить все мониторы, тогда Босс останется без своей коронки, потом найти комнату с Боссом и завалить.
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Michael_the_creator
Ответ FOOTBALL Live
Испанские судьи самые худшие в европе! это факт.
Ну так купите ежемесячную подписку как Барса и все будет в порядке
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