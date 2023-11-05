Аспас повалил монитор ВАР на землю после матча «Сельта» – «Севилья». Судьи отменили пенальти, назначенный на 97-й минуте
Яго Аспас вышел из себя из-за судейских решений в матче «Сельта» – «Севилья».
Команды провели матч в рамках 11-го тура Ла Лиги. Он завершился ничьей со счетом 1:1.
На 7-й добавленной ко второму тайму минуте главный арбитр Алехандро Эрнандес Эрнандес назначил пенальти в пользу «Сельты» – Хесус Навас схватил Йоргена Ларсена за руку в своей штрафной площади, после чего норвежец упал.
Однако арбитр Эдуардо Прието Иглесиас, отвечавший за ВАР, предложил главному судье посмотреть повтор эпизода. Эрнандес Эрнандес отменил пенальти, ознакомившись с видеофрагментом.
Это решение разозлило Аспаса – капитан команды из Виго в порыве гнева повалил монитор ВАР на землю.
«Я видел то, что видели все остальные. На прошлой неделе это случилось с нами в Жироне, и сегодня то же самое.
Кажется, что каждый раз, когда мы поднимаем головы, они хотят погрузить нас еще глубже. Учитывая все очки, которые они нам задолжали, мы должны быть почти в зоне Лиги чемпионов.
Изменить мнение о силе захвата после того, как ты уже зафиксировал его – скажите, как это возможно? Что ты можешь увидеть на ВАР? Силу захвата, когда видно, что этот захват – явный?
Что ж, мы постараемся двигаться дальше и победим «Атлетик», если нам позволят. Если нет, то мы останемся с сегодняшними эмоциями», – сказал Аспас после матча.
Изображение: кадр из эфира DAZN
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про РПЛ вообще нечего говорить, когда одному и тому же нарушению дают несколько разных трактовок