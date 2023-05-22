Марчиняк обслужит финал ЛЧ «Ман Сити» – «Интер». Он работал на финале ЧМ-2022 и ответном матче «горожан» с «Реалом»

УЕФА назначил арбитров на финальные матчи еврокубков.

Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – « »

Главный судья – , ассистенты – Павел Сокольницки, Томаш Листкевич (все – Польша), резервный арбитр – Иштван Ковач (Румыния), ВАР – Томаш Квятковски (Польша), АВАР – Бартош Франковски (Польша), Марко Фриц (Германия).

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Главный судья – Энтони Тэйлор, ассистенты – Гари Бесуик, Адам Нанн, резервный арбитр – Майкл Оливер (все – Англия).

Лига конференций. «Фиорентина» – «Вест Хэм»

Главный судья – Карлос дель Серро Гранде, ассистенты – Пау Себриан Девис, Гуадалупе Поррас Аюсо, резервный арбитр – Хесус Хиль Мансано, ВАР – Хуан Мартинес Мунуэра, АВАР – Алехандро Эрнандес Эрнандес (все – Испания), Тиагу Мартинш (Португалия).

Отметим, что главный арбитр финала ЛЧ Шимон Марчиняк обслуживал финал ЧМ-2022 между сборными Франции и Аргентины. Он также работал на ответном полуфинальном матче между «Манчестер Сити» и «Реалом».

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