Марчиняк обслужит финал ЛЧ «Ман Сити» – «Интер». Он работал на финале ЧМ-2022 и ответном матче «горожан» с «Реалом»
УЕФА назначил арбитров на финальные матчи еврокубков.
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Интер»
Главный судья – Шимон Марчиняк, ассистенты – Павел Сокольницки, Томаш Листкевич (все – Польша), резервный арбитр – Иштван Ковач (Румыния), ВАР – Томаш Квятковски (Польша), АВАР – Бартош Франковски (Польша), Марко Фриц (Германия).
Лига Европы. «Севилья» – «Рома»
Главный судья – Энтони Тэйлор, ассистенты – Гари Бесуик, Адам Нанн, резервный арбитр – Майкл Оливер (все – Англия).
Лига конференций. «Фиорентина» – «Вест Хэм»
Главный судья – Карлос дель Серро Гранде, ассистенты – Пау Себриан Девис, Гуадалупе Поррас Аюсо, резервный арбитр – Хесус Хиль Мансано, ВАР – Хуан Мартинес Мунуэра, АВАР – Алехандро Эрнандес Эрнандес (все – Испания), Тиагу Мартинш (Португалия).
Отметим, что главный арбитр финала ЛЧ Шимон Марчиняк обслуживал финал ЧМ-2022 между сборными Франции и Аргентины. Он также работал на ответном полуфинальном матче между «Манчестер Сити» и «Реалом».
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Ну и совсем по частному Ман Сити должен был сыграть с Ман Сити
Все топ матчи урвал.
Бабок наверное заработал за этот год столько, что на всю жизнь и ему и детям хватит
он отсудил в этом сезоне 8 матчей.
это всего 3.2 млн рублей.
на год нормальной жизни заработал за этот сезон Лиги Чемпионов
да, за финалы и статус не хилые бонусы наверняка , но всё же если основной гонорар это около 3.2 млн, то вряд ли доп бонусы это какие-то заоблачные цифры, которых хватит хотя бы на долгие годы вперёд