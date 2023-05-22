Марчиняк обслужит финал ЛЧ «Ман Сити» – «Интер». Он работал на финале ЧМ-2022 и ответном матче «горожан» с «Реалом»

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УЕФА назначил арбитров на финальные матчи еврокубков.

Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Интер»

Главный судья – Шимон Марчиняк, ассистенты – Павел Сокольницки, Томаш Листкевич (все – Польша), резервный арбитр – Иштван Ковач (Румыния), ВАР – Томаш Квятковски (Польша), АВАР – Бартош Франковски (Польша), Марко Фриц (Германия). 

Лига Европы. «Севилья» – «Рома»

Главный судья – Энтони Тэйлор, ассистенты – Гари Бесуик, Адам Нанн, резервный арбитр – Майкл Оливер (все – Англия).

Лига конференций. «Фиорентина» – «Вест Хэм»

Главный судья – Карлос дель Серро Гранде, ассистенты – Пау Себриан Девис, Гуадалупе Поррас Аюсо, резервный арбитр – Хесус Хиль Мансано, ВАР – Хуан Мартинес Мунуэра, АВАР – Алехандро Эрнандес Эрнандес (все – Испания), Тиагу Мартинш (Португалия). 

Отметим, что главный арбитр финала ЛЧ Шимон Марчиняк обслуживал финал ЧМ-2022 между сборными Франции и Аргентины. Он также работал на ответном полуфинальном матче между «Манчестер Сити» и «Реалом». 

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

34 комментария

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Отец Абду
Адекватный судья из всех судей:)
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Magmi
Недурный сезон для поляка получается) Справедливости ради стоит сказать, что судит вполне адекватно
+12
-3
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MK
Ответ Отец Абду
Адекватный судья из всех судей:)
Но все равно Долж не будет доволен)
+6
-2
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TJ tigra
Матч с МС и Реалом хорошо отсудил.
+3
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Кашшай Чакырович
Судит неплохо чел , единсвеннре одну левую пенку в ворота Аргентины поставил ,ну ничего финал более эпичный получился по накалу)
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Кашшай Чакырович
Ответ MK
Но все равно Долж не будет доволен)
Должуня говорит 100 голов это скучный футбол ,ватокат ,а когда его Челси забивает 36 и пропускает 42 то это мега крутой футбол )))
+2
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mdaa
карасева поберечь решили?
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Пирс Морган
Ответ Отец Абду
Адекватный судья из всех судей:)
Кайфово судить эпохальные матчи)
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LaffyTaffy
Ответ Азамат Кабертай
400000 рублей примерно за один матч ЛЧ получает судья. он отсудил в этом сезоне 8 матчей. это всего 3.2 млн рублей. на год нормальной жизни заработал за этот сезон Лиги Чемпионов
Да ну, какие то маленькие суммы. Я думаю там бонусы за финалы вообще нехилые
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Unwar25
Ответ Иван Баланар
Все адекватные фанаты футбола будут за Интер. Маркетинговое недоразумение из АПЛ за всю ЛЧ не встретился ни с одним чемпионом своей страны в текущем сезоне. Самая слабая Бавария за 10 лет, у которой кризис. Мадрид с ветеранами и 3 местом в ЛаЛиге, и 4 команда Италии)) Ну и вообще про уровень команд в сетке ЛЧ у сити уже можно писать анекдоты. Стабильно команды из 4-го десятка рейтинга УЕФА. А гонора от фанбоев Сити так много, будто они сделали требл ЛЧ, как Мадрид, попутно играя с реально ТОПовыми коллективами на своём пике.
Согласен, Ман Сити обязан был играть с Дортмундом, который без шансов отлетел от кризисного Челси из второй половины таблицы АПЛ. С Барсой, которая вообще в ЛЕ тусовалась, и с Наполи, который выдохся и вылетел от прошлогоднего чемпиона Серии А.
Ну и совсем по частному Ман Сити должен был сыграть с Ман Сити
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Евгений Садчиков
Довольно спорное решение на фоне того, как он отсудил ответку Наполи-Милан.
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<~Inter~>
Ответ Отец Абду
Адекватный судья из всех судей:)
Вообще нет
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Зизуха
Ответ Отец Абду
Адекватный судья из всех судей:)
"Спасибо" - ответил Карасёв
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LaffyTaffy
Вот это сезон у поляка топовый конечно.
Все топ матчи урвал.
Бабок наверное заработал за этот год столько, что на всю жизнь и ему и детям хватит
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DolJun
Ответ Экспертное мнение
Главное, чтобы не было эвребевщины, этого легенду Челси удалившего Абидаля вряд ли кто-либо забудет)) Хорошо несмотря ни на что справедливость победил и Иньеста воткнул тот гол, считай спас весь футбол на 100 лет вперед. А ведь Пеп еще тогда показал величие в меньшинстве повозив синебус на Стемфорд Бридж, который играя в большинстве спрятался в своей штрафной) Та Барса и впятером способна была раскатать Челси, будем объективны.
в том же маня мирке месси играет за реал, а барса побеждает баварию 8-2)
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Экспертное мнение
Ответ DolJun
в том же маня мирке месси играет за реал, а барса побеждает баварию 8-2)
Тогда действительно мир был другим)) В том же сезоне Барса вынесла Баварию 4-0 с дублем великолепного Лео Месси.
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DolJun
Ответ Экспертное мнение
Тогда действительно мир был другим)) В том же сезоне Барса вынесла Баварию 4-0 с дублем великолепного Лео Месси.
только в том твоем другом мире месси играл за реал, не забывай)
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Johnny D
Ответ Сергей
Я думал назначат француженку Фраппар - первая женщина-в финале лч было бы лучше.
Лучше для кого или чего?
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Сергей
Ответ Johnny D
Лучше для кого или чего?
Для имиджа УЕФА учитывая повестку дня о равноправии и борьбе за права женщин.
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Азамат Кабертай
Ответ LaffyTaffy
Вот это сезон у поляка топовый конечно. Все топ матчи урвал. Бабок наверное заработал за этот год столько, что на всю жизнь и ему и детям хватит
400000 рублей примерно за один матч ЛЧ получает судья.
он отсудил в этом сезоне 8 матчей.
это всего 3.2 млн рублей.
на год нормальной жизни заработал за этот сезон Лиги Чемпионов
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Азамат Кабертай
Ответ LaffyTaffy
Да ну, какие то маленькие суммы. Я думаю там бонусы за финалы вообще нехилые
по словам Карасёва так. и в интернете гуляет такая же информация.
да, за финалы и статус не хилые бонусы наверняка , но всё же если основной гонорар это около 3.2 млн, то вряд ли доп бонусы это какие-то заоблачные цифры, которых хватит хотя бы на долгие годы вперёд
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LaffyTaffy
Ответ Иван Баланар
Все адекватные фанаты футбола будут за Интер. Маркетинговое недоразумение из АПЛ за всю ЛЧ не встретился ни с одним чемпионом своей страны в текущем сезоне. Самая слабая Бавария за 10 лет, у которой кризис. Мадрид с ветеранами и 3 местом в ЛаЛиге, и 4 команда Италии)) Ну и вообще про уровень команд в сетке ЛЧ у сити уже можно писать анекдоты. Стабильно команды из 4-го десятка рейтинга УЕФА. А гонора от фанбоев Сити так много, будто они сделали требл ЛЧ, как Мадрид, попутно играя с реально ТОПовыми коллективами на своём пике.
Хоть кто то взял на себя смелость рассказать правду!
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