«Ямаль – как Месси. Не знаю, выйдет ли он на уровень Лео, но у него есть качества игрока с улицы, чистый талант». Маркес о Ламине

Теги Барселона Рафаэль Маркес Лионель Месси Ла Лига Ламин Ямаль Футбол

Рафаэль Маркес сопоставил вингера «Барселоны» Ламина Ямаля с Лионелем Месси.

Бывший капитан сборной Мексики, выступавший за «блауграну» в 2003-2010 годах, ответил на вопрос о 16-летнем футболисте.

– Хочется спросить о Ламине Ямале. Что делает его столь особенным?

– Знаете, он как Месси. Это особенные футболисты. Не знаю, выйдет ли он на уровень Лео, но он необыкновенный, у него есть качества игрока с улицы.

Это игрок из категории тех, что любят дриблинг, уходят от соперников, могут видеть поле и исполнять передачи. Чистый талант, – сказал Маркес.

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11 комментариев

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igls54
«Я мал – как Месси». :)
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dimamak10
Как говорил Надаль , не трудно попасть в топ труднее там задержаться. Сколько уже этих Месси было
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Edwin_Hubble
Да не выйдет никто на уровень Месси в ближайшие 1000 лет, зачем давить на парня
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mastadon
Интересно смотреть какой хэйт на спортсе в сторону Ямала, видимо знают сколько проблем Мадриду в будущем доставит
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Владимир Владимирович
Надеюсь станет таким же как хотябы Педро 2010-тых, а не Кркичем
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