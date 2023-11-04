«Ямаль – как Месси. Не знаю, выйдет ли он на уровень Лео, но у него есть качества игрока с улицы, чистый талант». Маркес о Ламине

Рафаэль Маркес сопоставил вингера «Барселоны» Ламина Ямаля с Лионелем Месси.

Бывший капитан сборной Мексики, выступавший за «блауграну» в 2003-2010 годах, ответил на вопрос о 16-летнем футболисте.

– Хочется спросить о . Что делает его столь особенным?

– Знаете, он как . Это особенные футболисты. Не знаю, выйдет ли он на уровень Лео, но он необыкновенный, у него есть качества игрока с улицы.

Это игрок из категории тех, что любят дриблинг, уходят от соперников, могут видеть поле и исполнять передачи. Чистый талант, – сказал .

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