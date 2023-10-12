Беллингем, Мусиала, Бальде, Хейлунд, Колуилл, Виртц – в финальном списке номинантов на Golden Boy. Ямаль и Гюлер получили уайлд-кард от редакции Tuttosport
Определен окончательный список претендентов на премию Golden Boy.
Итальянское издание Tuttosport опубликовало список 25 футболистов, претендующих на приз лучшему молодому игроку года в Европе.
20 имен были названы аналитической компанией Football Benchmark, еще 5 игроков получили уайлд-кард от редакции. Церемония вручения награды пройдет в Турине 4 декабря.
На приз Golden Boy-2023 претендуют: Джуд Беллингем («Реал»), Джамал Мусиала («Бавария»), Хави Симонс («РБ Лейпциг»), Антониу Силва («Бенфика»), Алекс Бальде («Барселона»), Флориан Виртц («Байер»), Беньямин Шешко («РБ Лейпциг»), Джорджо Скальвини («Аталанта»), Расмус Хейлунд («Манчестер Юнайтед»), Ливай Колуилл («Челси»), Йохан Бакайоко (ПСВ), Милош Керкез («Борнмут»), Артюр Вермерен («Антверпен»), Эван Фергюсон («Брайтон»), Люка Гурна-Дуат («Ред Булл Зальцбург»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»), Усман Диоманде («Спортинг»), Арнау Мартинес («Жирона»), Матис Тель («Бавария»), Анди Диуф («Ланс»).
Уайлд-кард получили: Арда Гюлер («Реал»), Биляль Эль-Ханнус («Генк»), Мартин Батурина («Динамо» Загреб), Жоау Невеш («Бенфика»), Ламин Ямаль («Барселона»).
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Получит Беллингем.