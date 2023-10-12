Беллингем, Мусиала, Бальде, Хейлунд, Колуилл, Виртц – в финальном списке номинантов на Golden Boy. Ямаль и Гюлер получили уайлд-кард от редакции Tuttosport

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Определен окончательный список претендентов на премию Golden Boy.

Итальянское издание Tuttosport опубликовало список 25 футболистов, претендующих на приз лучшему молодому игроку года в Европе.

20 имен были названы аналитической компанией Football Benchmark, еще 5 игроков получили уайлд-кард от редакции. Церемония вручения награды пройдет в Турине 4 декабря.

На приз Golden Boy-2023 претендуют: Джуд Беллингем («Реал»), Джамал Мусиала («Бавария»), Хави Симонс («РБ Лейпциг»), Антониу Силва («Бенфика»), Алекс Бальде («Барселона»), Флориан ВиртцБайер»), Беньямин ШешкоРБ Лейпциг»), Джорджо СкальвиниАталанта»), Расмус ХейлундМанчестер Юнайтед»), Ливай Колуилл («Челси»), Йохан Бакайоко (ПСВ), Милош Керкез («Борнмут»), Артюр Вермерен («Антверпен»), Эван Фергюсон («Брайтон»), Люка Гурна-Дуат («Ред Булл Зальцбург»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»), Усман Диоманде («Спортинг»), Арнау Мартинес («Жирона»), Матис Тель («Бавария»), Анди Диуф («Ланс»).

Уайлд-кард получили: Арда Гюлер («Реал»), Биляль Эль-Ханнус («Генк»), Мартин Батурина («Динамо» Загреб), Жоау Невеш («Бенфика»), Ламин Ямаль («Барселона»). 

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73 комментария

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Маноло Санчи́с
Беллингем без вопросов
+61
-11
+50
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corazón blanco
Ну тут два варианта. Два соперника по прошлому сезону: Беллингем или же Мусиала.
+40
-7
+33
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Стахович
Ямаль конечно пыль по сравнению с Беллингемом)
+45
-25
+20
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прощай Роналду
Ответ Стахович
Ямаль конечно пыль по сравнению с Беллингемом)
Биллингем конечно тчорт по сравнению с Месси, пацан только в 6б класс перешел а ты его уже с состоявшимся игроком сравниваешь, больше чем комплексы
+23
-13
+10
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войд
Ответ Стахович
Ямаль конечно пыль по сравнению с Беллингемом)
Да там вся троица из Педри,Гави и Ямала пыль на фоне британца)
+34
-26
+8
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Tristan...
Ответ Стахович
Ямаль конечно пыль по сравнению с Беллингемом)
Сравнить 16 летнего с 20 летним, это ж надо умудриться...
+11
-6
+5
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eRuS
Ответ corazón blanco
Ну тут два варианта. Два соперника по прошлому сезону: Беллингем или же Мусиала.
Хави Симонс тоже претендент в целом
+6
-1
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Proper Chels
Мусиала, Беллингем, Колвилл, Антониу Сильва, Виртц - самые сильные из списка.
Получит Беллингем.
+6
-1
+5
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madaev
Учитывая как низа что дали Гави, ждем награду Ямала
+31
-26
+5
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Breaking news today
Ответ Барса сила
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Ты лучше скажи откуда тут он вообще.
+7
-3
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Homelender_666
Ответ Анвар Масимов
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Награду лучшего игрока сезона в Бундеслиге
+3
0
+3
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Мухаммад Т
Беленгем машина это будущая эра
+8
-5
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Дмитрий Матросов
Ответ Бронислав Каминский
Да и ЗМ сейчас вручают строго по итогам прошлого сезона.Чего Беллингем в прошлом сезоне показал?))Эталонный чокерский слив титула в Бундеслиге мертвой Баварии?)
я, честно не сильно в курсе критериев вручения этих наград, но чисто по уровню Джуд на порядок сильнее Мусиалы и на миллион световых лет впереди остальных представленных
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KozlikX
зачем вообще эти Вайлд карды давать, если у них нет шансов на победу ? это же не турнир в конце то концов ...
+2
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Дмитрий Матросов
Ответ Бронислав Каминский
Идет за ЗМ после голов альмериям и осасунам?нехило))
так часто люди получали зм за голы альмериям в последние годы)
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Стахович
Это даже как-то позорно для Беллингема)Он же по сути реальный претендент на золотой мяч:лучший игрок Бундеслиги прошедшего сезона и лучший старт в Реале со времён Ди Стефано
+21
-19
+2
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Barsenoga
Ответ войд
Да там вся троица из Педри,Гави и Ямала пыль на фоне британца)
только Ямаль воспитанник,Гави воспитанник , зачем такие заявления, время покажет, кто-то переобуется кто-то нет.и да Ямалю 16
+5
-3
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Валерий Харламов
Ямал - премия «wild кишечник»
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Бронислав Каминский
Ответ Дмитрий Матросов
я, честно не сильно в курсе критериев вручения этих наград, но чисто по уровню Джуд на порядок сильнее Мусиалы и на миллион световых лет впереди остальных представленных
Если речь идет конкретно о Голден бой,то я с тобой согласен безусловно
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фк кабинет
Джуд без вариантов.
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Schiz_ik
Вне всяких сомнений, Бальде) Роффлю, Беллингем. Уж очень он ярко ворвался в Ла Лигу. Поражался тому, что он голы почти каждый матч клепает, а он забил 2. Такими темпами он будет первым, кто возьмёт ЗМ после эпохи Месси и Роналду. Очень жаль, что он оказался в Мадриде, а не в Барсе.
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Ответ прощай Роналду
Нет, я фанат Аль-Наср с детства 😎
Во во. А чё все болельщики Барселоны одаренные? У вас это основное требование или вы случайно так собрались?
+1
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Дмитрий Крутенко
Джуд идет за ЗМ, на кой ему этот мусор?
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Стахович
Ответ Tristan...
Сравнить 16 летнего с 20 летним, это ж надо умудриться...
Ок.Вы раньше так о Фати,Абде,Педри говорили,когда сравнивали с кем-то кто немного постарше.Ну что стал Фати круче Винисиуса,а Педри Вальверде?
+2
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VuNePonimaete
Где Камавинга? что тут делает Ямал?
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