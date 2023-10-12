Беллингем, Мусиала, Бальде, Хейлунд, Колуилл, Виртц – в финальном списке номинантов на Golden Boy. Ямаль и Гюлер получили уайлд-кард от редакции Tuttosport

Определен окончательный список претендентов на премию Golden Boy.

Итальянское издание Tuttosport опубликовало список 25 футболистов, претендующих на приз лучшему молодому игроку года в Европе.

20 имен были названы аналитической компанией Football Benchmark, еще 5 игроков получили уайлд-кард от редакции. Церемония вручения награды пройдет в 4 декабря.

На приз Golden Boy-2023 претендуют: («Реал»), («Бавария»), («РБ Лейпциг»), («Бенфика»), («Барселона»), (« »), (« »), (« »), (« »), («Челси»), Йохан Бакайоко (ПСВ), Милош Керкез («Борнмут»), Артюр Вермерен («Антверпен»), Эван Фергюсон («Брайтон»), Люка Гурна-Дуат («Ред Булл Зальцбург»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»), Усман Диоманде («Спортинг»), Арнау Мартинес («Жирона»), Матис Тель («Бавария»), Анди Диуф («Ланс»).

Уайлд-кард получили: Арда Гюлер («Реал»), Биляль Эль-Ханнус («Генк»), Мартин Батурина («Динамо» Загреб), Жоау Невеш («Бенфика»), Ламин Ямаль («Барселона»).

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