16-летний Ямаль – самый юный футболист, сыгравший в класико

стал самым юным в истории игроком, принявшим участие в класико.

Хавбек «Барселоны» вышел на замену в матче с « » (1:2) на 77-й минуте в возрасте 16 лет и 107 дней.

Ямаль побил рекорд экс-футболиста «Барселоны» Висенте Мартинеса, сыгравшего в класико в 1941 году, когда ему было 16 лет и 278 дней.

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