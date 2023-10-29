16-летний Ямаль – самый юный футболист, сыгравший в класико
Ламин Ямаль стал самым юным в истории игроком, принявшим участие в класико.
Хавбек «Барселоны» вышел на замену в матче Ла Лиги с «Реалом» (1:2) на 77-й минуте в возрасте 16 лет и 107 дней.
Ямаль побил рекорд экс-футболиста «Барселоны» Висенте Мартинеса, сыгравшего в класико в 1941 году, когда ему было 16 лет и 278 дней.
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7 игроков из основы травмированы.
уровень Ямаля отдельный разговор, но ему всего 16, не нужно ожидать от него супер игры в таком возрасте.
Но Барса в отличии от Реала даёт шанс своим и не боится выпускать на поле в важном матче