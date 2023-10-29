16-летний Ямаль – самый юный футболист, сыгравший в класико

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига рекорды Класико Ламин Ямаль Футбол

Ламин Ямаль стал самым юным в истории игроком, принявшим участие в класико.

Хавбек «Барселоны» вышел на замену в матче Ла Лиги с «Реалом» (1:2) на 77-й минуте в возрасте 16 лет и 107 дней.

Ямаль побил рекорд экс-футболиста «Барселоны» Висенте Мартинеса, сыгравшего в класико в 1941 году, когда ему было 16 лет и 278 дней.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Blaumerc
Ответ войд
Этого так и будут выпускать для рекордов,ведь в футбол,как и другие лолмасийцы он играть не умеет)
а больше и некого выпускать, думаешь если у Барсы был бы 130 млн игрок вроде Белингема, Барса выпускала бы школьников?
7 игроков из основы травмированы.
уровень Ямаля отдельный разговор, но ему всего 16, не нужно ожидать от него супер игры в таком возрасте.
Но Барса в отличии от Реала даёт шанс своим и не боится выпускать на поле в важном матче
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Shuller18
Очередной Тельо, Кркич, Куэнка и прочие. Но главное рекорд переписать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
predMBAPPE
Ответ Антон44
У него не по годам зрелая игра, думаю он сможет стать новым Месси для Барсы
ну да, прям Роналдиньо. года через 3 посмотрим
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий