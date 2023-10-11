В Марокко отрицают, что предлагали Ямалю деньги за смену сборной. 16-летний вингер «Барсы» хочет играть только за Испанию

В сборной Марокко опровергли информацию о приглашении Ламина Ямаля.

Во вторник издание As сообщило, что Королевская футбольная федерация Марокко оказывала давление на 16-летнего полузащитника «Барселоны» и сборной Испании, предлагая заплатить Ямалю за то, чтобы он принял приглашение в африканскую сборную.

Однако Ямаль отказался от предложения, поскольку он сосредоточен на выступлениях за Испанию. Отмечалось, что правила ФИФА позволяют Ямалю сменить спортивное гражданство, поскольку он провел за сборную Испании менее трех матчей.

Королевская федерация футбола опровергла эту информацию, назвав ее «лишенной каких-либо оснований», и отметила, что относится с уважением к решению Ямаля выступать за сборную Испании.

Напомним, не сыграет за Испанию в октябре из-за травмы бедра. Полузащитник покинул расположение сборной во вторник.

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