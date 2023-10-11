В Марокко отрицают, что предлагали Ямалю деньги за смену сборной. 16-летний вингер «Барсы» хочет играть только за Испанию

Теги Барселона Ла Лига Сборная Испании по футболу Федерация футбола Марокко Сборная Марокко по футболу Ламин Ямаль Футбол

В сборной Марокко опровергли информацию о приглашении Ламина Ямаля.

Во вторник издание As сообщило, что Королевская футбольная федерация Марокко оказывала давление на 16-летнего полузащитника «Барселоны» и сборной Испании, предлагая заплатить Ямалю за то, чтобы он принял приглашение в африканскую сборную.

Однако Ямаль отказался от предложения, поскольку он сосредоточен на выступлениях за Испанию. Отмечалось, что правила ФИФА позволяют Ямалю сменить спортивное гражданство, поскольку он провел за сборную Испании менее трех матчей.

Королевская федерация футбола опровергла эту информацию, назвав ее «лишенной каких-либо оснований», и отметила, что относится с уважением к решению Ямаля выступать за сборную Испании.

Напомним, Ламин Ямаль не сыграет за Испанию в октябре из-за травмы бедра. Полузащитник покинул расположение сборной во вторник.

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2 комментария

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Drob003
Такое сильное внимание прессы в раннем возрасте ни к чему хорошему не приводит. Пример Бояна Кркича о многом говорит
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Михаил Опякин
Да что, вы какие деньги? Разве пара миллионов это деньги, не смешите.
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