Боян Кркич: «Месси, Роналду и Надаль не могут быть примером для молодежи, они экстраординарны. Каналес трижды рвал «кресты» и был в сборной, Хоселу в 33 попал в «Реал». Вот это успех»
Боян Кркич не считает Лионеля Месси и Криштиану Роналду примером для молодежи.
– Давайте поговорим о вашем документальном фильме. Какой посыл вы хотели передать?
– Я всегда хотел передать свой опыт как футболиста. То, что люди считают очень красивым, но где есть страдания и усилия. Я хотел объяснить, что пережил. Причины моих решений.
Это не просто документальный фильм для футбольных фанатов, он выходит за рамки этого, рассказывает о личном и показывает, что Месси не является примером.
– Что, простите?
– Ни Месси, ни Роналду, ни Рафа Надаль не являются обычными людьми, они не могут быть примером для молодежи. Они экстраординарны. Но успех может быть другим.
– Приведите несколько примеров.
– Для меня Серхио Каналес – успешный спортсмен, потому что он трижды рвал крестообразные связки и попадал в сборную. Хоселу в 33 года попал в «Реал». Вот это успех, – сказал экс-игрок «Барсы».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
«Берите пример с более реальных и приближенных персонажей, а не с лучших из лучших, которых единицы».
По Кришу и Месси согласен. Нужно чтобы тебя бог поцеловал для такого уровня, одного трудолюбия не достаточно.
условные Ван Бастен, Феномен, Кака которые спокойно могли быть лучше Месси и КР, тупо получали травмы. и это было ключевым фактором в их карьере.
даже Ибрагимович, у которого физическая форма как минимум не хуже и тот в конце концов рвал кресты под 40 лет.
а Месси и КР повторюсь всю карьеру играют без травмы.
Не говорю что полностью с его мнением согласен, но лишь намекаю, что не стоит записывать его в дурку, а можно поразмышлять над словами и понять вполне адекватное мнение человека. Такое имеет место быть.
Но да, там и такая гора таланта в обоих, что большинству и не снилось.
Спортсмены вроде Роналду или Леброна, как бы не пахали над телом, обладают по истине богоподобной генетикой. А это тоже невероятно важно.
Стать сильным и известным спортсменом без выдающихся навыков «от природы» - можно. Стать легендарный спортсменом - невозможно.
Логику Бояна понять можно.
Месси всегда был самым мелким с самого детства, португалец и вовсе был из бедной семьи, где батя бухал, чем это не страдания ?!