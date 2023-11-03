Боян Кркич не считает Лионеля Месси и Криштиану Роналду примером для молодежи.

– Давайте поговорим о вашем документальном фильме. Какой посыл вы хотели передать?

– Я всегда хотел передать свой опыт как футболиста. То, что люди считают очень красивым, но где есть страдания и усилия. Я хотел объяснить, что пережил. Причины моих решений.

Это не просто документальный фильм для футбольных фанатов, он выходит за рамки этого, рассказывает о личном и показывает, что Месси не является примером.

– Что, простите?

– Ни Месси, ни , ни не являются обычными людьми, они не могут быть примером для молодежи. Они экстраординарны. Но успех может быть другим.

– Приведите несколько примеров.

– Для меня – успешный спортсмен, потому что он трижды рвал крестообразные связки и попадал в сборную. Хоселу в 33 года попал в « ». Вот это успех, – сказал экс-игрок «Барсы».

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