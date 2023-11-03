Боян Кркич: «Месси, Роналду и Надаль не могут быть примером для молодежи, они экстраординарны. Каналес трижды рвал «кресты» и был в сборной, Хоселу в 33 попал в «Реал». Вот это успех»

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Боян Кркич не считает Лионеля Месси и Криштиану Роналду примером для молодежи.

– Давайте поговорим о вашем документальном фильме. Какой посыл вы хотели передать?

– Я всегда хотел передать свой опыт как футболиста. То, что люди считают очень красивым, но где есть страдания и усилия. Я хотел объяснить, что пережил. Причины моих решений.

Это не просто документальный фильм для футбольных фанатов, он выходит за рамки этого, рассказывает о личном и показывает, что Месси не является примером.

– Что, простите?

– Ни Месси, ни Роналду, ни Рафа Надаль не являются обычными людьми, они не могут быть примером для молодежи. Они экстраординарны. Но успех может быть другим.

– Приведите несколько примеров.

– Для меня Серхио Каналес – успешный спортсмен, потому что он трижды рвал крестообразные связки и попадал в сборную. Хоселу в 33 года попал в «Реал». Вот это успех, – сказал экс-игрок «Барсы».

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53 комментария

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arspurs9
Ну с определенной стороны его точка зрения вполне понятна, имеет место быть если подумать.
«Берите пример с более реальных и приближенных персонажей, а не с лучших из лучших, которых единицы».
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Adil_K
Ну если все будут равняться на них, то получается все спортсмены - неудачники, поэтому он прав, нужно показывать примеры преодоления. С этими в 5 лет все ясно было. А вот взять какого-нибудь Варди, который в 23 смотрел игру сборной бухая в пабе, а в 31 играл на чемпионате мира
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Алексей Толстюк
Но тут он прав. Каналеса помню когда его еще в 9м году с Расинга забирали после очень крутого сезона, но травма за травмой так и не дали насладиться игроком который мог быть на уровне Давида Силвы. Есть еще пример Серхио Асенхо, который тоже с крестами намучался и так и попал в сборную. Хоселу еще в Ньюкасле списал, а оно во как получилось.
По Кришу и Месси согласен. Нужно чтобы тебя бог поцеловал для такого уровня, одного трудолюбия не достаточно.
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Степанова Диана
Ответ Игорь Климов
Комментарий скрыт
Игорь-прекрати, ты на протяжении многих лет пишешь одно и тоже. Мы все знаем, что Лео экстраординарный игрок, не обязательно это писать каждый день по тысяче раз. Ну и по традиции ждём удаления комментария.
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JENNINGS
Его логика понятна. Некоторые футболисты после первого разрыва крестов если не заканчивают карьеру, то многие скатываются по уровню игры. Акинфеев дважды (если не ошибаюсь) рвал кресты, Каналес, Асенхо - трижды. Вспомните историю Санти Касорлы. И все вернулись в большой футбол. Здесь и правда нужна стойкость, железный характер и большая работа над собой
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Собиратель хаоса
Ответ arspurs9
Ну с определенной стороны его точка зрения вполне понятна, имеет место быть если подумать. «Берите пример с более реальных и приближенных персонажей, а не с лучших из лучших, которых единицы».
С другой стороны только звезды могут зажечь других. В мое время у всех мальчишек, игравших в футбол, были в голове Роналдо, Зидан, Неста, Буффон, Шевченко, Бэкхэм и прочие звезды. Никого не мотивировали истории условного Франка де Бура или Николя Анелька. А это топ-игроки были.
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Carver
Ответ arspurs9
Ну с определенной стороны его точка зрения вполне понятна, имеет место быть если подумать. «Берите пример с более реальных и приближенных персонажей, а не с лучших из лучших, которых единицы».
Ну а будто таких, как Каналес и Хоселу не единицы. Сколько людей играет в футбол и сколько уровня Каналеса и Хоселу.
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Алексей Толстюк
Ответ Yubaba
По-моему успех это много лет быть на вершине. Не сколоться, не в покер свою карьеру спустить или в гольф или на баб. Такие футболисты, хоть чемпионы мира все равно для меня всегда будут ниже чем пахари без такого титула. А реально рвать себя на сто процентов и быть на вершине как Криро или Лео. Это легендарность, вечность и уж точно пример для подражания.
Поверь в мире есть куча футболистов которые себя рвут не меньше чем Криш и Лео. Но получилось только у этих 2х.
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rooney pers
Ответ Степанова Диана
Игорь-прекрати, ты на протяжении многих лет пишешь одно и тоже. Мы все знаем, что Лео экстраординарный игрок, не обязательно это писать каждый день по тысяче раз. Ну и по традиции ждём удаления комментария.
А как Игорь заснёт без этой мантры?
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Ole Gunor
А ведь он прав, здравый подход и ход мысли. Смотреть на примеры именно стандартных людей, а не на тех которые один на миллионы может быть..
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dimonivanov
Мигель Анхель Надаль это крутой пример. И футболист классный был и дядя для племянника
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Сэйлор Мун
с Месси и Роналду не все так просто. помимо таланта, и работы над собой, Бог наделил их каким то непонятным для меня здоровьем. за всю карьеру у них не было ни одной серьезной травмы. играли как роботы благодаря медицине и все таки удаче, что их никто не сломал.

условные Ван Бастен, Феномен, Кака которые спокойно могли быть лучше Месси и КР, тупо получали травмы. и это было ключевым фактором в их карьере.

даже Ибрагимович, у которого физическая форма как минимум не хуже и тот в конце концов рвал кресты под 40 лет.

а Месси и КР повторюсь всю карьеру играют без травмы.
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haymaker
Абсолютно прав. И именно у таких селфмейдов потом больше шансов стать хорошими тренерами.
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Ole Gunor
Ответ Собиратель хаоса
С другой стороны только звезды могут зажечь других. В мое время у всех мальчишек, игравших в футбол, были в голове Роналдо, Зидан, Неста, Буффон, Шевченко, Бэкхэм и прочие звезды. Никого не мотивировали истории условного Франка де Бура или Николя Анелька. А это топ-игроки были.
Смотря кто и как следил и увлекался как самим футбол в плане просмотра и в плане играть. Что Де Бур, что Анелька в свое время были не просто заметными футболистами, а на каком то этапе, звездами, поэтому тот кто пристально следил за футболом мог именно такими игроками быть мотивирован. Мне например, в 90х безумно нравились у немцев Пьер Литбарски, Энди Меллер, сам был в ДЮСШ и пытался копировать их стиль.
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arspurs9
Ответ Собиратель хаоса
С другой стороны только звезды могут зажечь других. В мое время у всех мальчишек, игравших в футбол, были в голове Роналдо, Зидан, Неста, Буффон, Шевченко, Бэкхэм и прочие звезды. Никого не мотивировали истории условного Франка де Бура или Николя Анелька. А это топ-игроки были.
Да, в моем детстве было примерно так же, хотя лично у меня было несколько футболок Павлюченко :)
Не говорю что полностью с его мнением согласен, но лишь намекаю, что не стоит записывать его в дурку, а можно поразмышлять над словами и понять вполне адекватное мнение человека. Такое имеет место быть.
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Trey4rch
И в чем Боян не прав?
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Станислав Л
Ответ Wiley Fox
Месси точно не может Потому что жрать допинг нельзя Но Роналду работал и работает над собой - это и есть пример для всех. Надаль такой же трудяга Кто такой каналес, нахрен? Просто ходячая реклама хорошего спортивного хирурга плюс индивидуальные особенности организма
то, что роналду колол стволовые клетки, ты забыл?
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Vanek1411
Ответ JENNINGS
Его логика понятна. Некоторые футболисты после первого разрыва крестов если не заканчивают карьеру, то многие скатываются по уровню игры. Акинфеев дважды (если не ошибаюсь) рвал кресты, Каналес, Асенхо - трижды. Вспомните историю Санти Касорлы. И все вернулись в большой футбол. Здесь и правда нужна стойкость, железный характер и большая работа над собой
Данни трижды, Гилерме трижды.
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volens-docens
Ответ Собиратель хаоса
С другой стороны только звезды могут зажечь других. В мое время у всех мальчишек, игравших в футбол, были в голове Роналдо, Зидан, Неста, Буффон, Шевченко, Бэкхэм и прочие звезды. Никого не мотивировали истории условного Франка де Бура или Николя Анелька. А это топ-игроки были.
Простите, а в чем принципиальная разница между Нестой и де Буром?
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Mbest77
Ответ arspurs9
Ну с определенной стороны его точка зрения вполне понятна, имеет место быть если подумать. «Берите пример с более реальных и приближенных персонажей, а не с лучших из лучших, которых единицы».
В таком случае, он антипример) супер-талант, которые особо ничего не добился
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arspurs9
Ответ Алексей Толстюк
Поверь в мире есть куча футболистов которые себя рвут не меньше чем Криш и Лео. Но получилось только у этих 2х.
То, что есть футболисты, которые тренируются и пашут больше, чем Лео - факт. Убежден, что есть футболист, который работает над собой больше Криша.
Но да, там и такая гора таланта в обоих, что большинству и не снилось.
Спортсмены вроде Роналду или Леброна, как бы не пахали над телом, обладают по истине богоподобной генетикой. А это тоже невероятно важно.
Стать сильным и известным спортсменом без выдающихся навыков «от природы» - можно. Стать легендарный спортсменом - невозможно.
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arspurs9
Ответ Mbest77
В таком случае, он антипример) супер-талант, которые особо ничего не добился
Ну кстати да, забавно)
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Little-lawyer
Ответ Chistian Jadson
Дешевый хайп! Месси всегда был самым мелким с самого детства, португалец и вовсе был из бедной семьи, где батя бухал, чем это не страдания ?!
Он ведь не говорит, что им все дали на блюдечке, а о том, что это уникальные таланты, возможно единственные в своём роде, а сколько мальчишек, что не имею такого таланта, но хотят играть?
Логику Бояна понять можно.
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Valentin Efimenko
Ответ Adil_K
Ну если все будут равняться на них, то получается все спортсмены - неудачники, поэтому он прав, нужно показывать примеры преодоления. С этими в 5 лет все ясно было. А вот взять какого-нибудь Варди, который в 23 смотрел игру сборной бухая в пабе, а в 31 играл на чемпионате мира
Панов и Зе болотный,вроде как, вообще торчали в молодости (могу с кем-то путать) Хотя и в пример их как-то не особо хочется ставить. Варди , наверное, самый яркий пример
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Chistian Jadson
Дешевый хайп!
Месси всегда был самым мелким с самого детства, португалец и вовсе был из бедной семьи, где батя бухал, чем это не страдания ?!
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