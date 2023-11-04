Анчелотти о расизме в адрес Винисиуса от фанатов «Барсы»: «Он привык к этому, к сожалению, и сосредоточен на своей игре»

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Ла Лига болельщики Винисиус Жуниор Класико дискриминация Футбол

Карло Анчелотти высказался об очередных расисистких репликах в адрес Винисиуса.

Напомним, болельщики «Барселоны» во время класико называли вингера «Реала» «гребаной обезьяной» и бросили в него предмет, похожий на банан. 

«Все в порядке. Я думаю, что он, к сожалению, привык к этому. Он сосредоточен на своей игре и своей работе.

Я не обязан ему ничего говорить на этот счет», – сказал главный тренер «Реала». 

Винисиус издевался над фанатами «Барсы» – в ответ на оскорбления. Анчелотти пришлось уводить его за руку

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15 комментариев

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Montenegro Serbian
Ответ Безумный Макс
объясните почему оскорбляют из всех темнокожих игроков реала именно его? может всё-таки доля ответственности за это лежит на нём?!)
Ну как в школе: буллинг устраивают как правило тем, кто на это реагирует особенно болезненно.
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Безумный Макс
объясните почему оскорбляют из всех темнокожих игроков реала именно его?
может всё-таки доля ответственности за это лежит на нём?!)
+13
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Flow market Victor Mercedes
Он сосредоточен на клоунаде, кто сосредоточен на игре так это Биллингем и Модрич
+6
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Adrenaline Z
винисиус отстой
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mgarnet13
Ответ Безумный Макс
объясните почему оскорбляют из всех темнокожих игроков реала именно его? может всё-таки доля ответственности за это лежит на нём?!)
Потому что он очень остро реагирует на это. Перестал бы он обращать внимание, у идиотов быстро пропал бы интерес его задевать
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tolstiy
в этом сезоне он сосредоточен на чем угодно, но не на своей игре....
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Не уверен!!
Ответ Игорь Климов
А вот почему тогда Камавингу, Беллингема, и.т.д. никто не оскорбляет, а наоборот им часто аплодируют, может все-таки дело в проведении игроков?
Ну Месси, Неймара же оскорбляют. Хоть они и белые? Может дело в том, что эти игроки дриблеры и их не любят игроки-соперников, которых они возят и в солидарность их фанаты встали на их сторону ?
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rigobersong
Какой же эстонец лицемер:))
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GuruFutbola
Да, так привык, что каждую минуту матча, пытался доказывал, что не просто так его называют тем, кто он есть)
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Nike of FW
картон похожий на банан 🍌 🍌 🍌)))) сколько лет будут перепечатывать эту хню. уже и видео есть.
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Санитар-волк
Если он перестанет обращать внимание и истерить, вся эта фигня быстро закончится. Дразнят тех, кто ведётся, каждый нормальный ребенок понимает это в младшей школе.
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Jon han
Ответ Гномович!
Говорят что в Испании Беллингем взял статус пахана Барсы у Винисиуса.
что за детский юмор? 😲
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