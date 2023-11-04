Анчелотти о расизме в адрес Винисиуса от фанатов «Барсы»: «Он привык к этому, к сожалению, и сосредоточен на своей игре»

Карло Анчелотти высказался об очередных расисистких репликах в адрес Винисиуса.

Напомним, болельщики «Барселоны» во время класико называли вингера «Реала» «гребаной обезьяной» и бросили в него предмет, похожий на банан.

«Все в порядке. Я думаю, что он, к сожалению, привык к этому. Он сосредоточен на своей игре и своей работе.

Я не обязан ему ничего говорить на этот счет», – сказал главный тренер « ».

Винисиус издевался над фанатами «Барсы» – в ответ на оскорбления. Анчелотти пришлось уводить его за руку

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