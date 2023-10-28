Винисиус после 2:1 с «Барсой»: «Болельщики привыкли к Роналду, но теперь к нам пришел Беллингем»
Винисиус Жуниор высказался о победе в класико.
«Реал» обыграл «Барселону» в матче 11-го тура Ла Лиги – 2:1. Полузащитник мадридцев Джуд Беллингем сделал дубль.
О 150-й победе с «Реалом»
«Достижение этой отметки в самом крупном клубе и в класико очень важно для меня и для болельщиков, это очень приятно».
О победе над «Барсой»
«Когда мы бьемся, мы можем выигрывать в каждой игре, и сегодня мы хорошо сыграли во втором тайме, мы контролировали игру, и я знал, что это произойдет, у Джуда снова была возможность забить за нас два гола».
О камбэке
«Мы очень хорошо сыграли во втором тайме, и когда играет «Мадрид», вы чувствуете, что гол может быть забит, и он был забит. Снова».
О Беллингеме
«Невероятный, он всегда делает разницу. Болельщики привыкли к Криштиану [Роналду], но теперь к нам пришел Джуд.
У нас много молодых игроков, мы всегда вместе на поле и за его пределами, и я думаю, что благодаря этой сплоченности нашей команды мы не перестаем биться друг за друга на поле. Поэтому команда хочет добиться многих побед.
У нас есть свободный день, чтобы насладиться этой победой в класико и лидерством в таблице, но затем мы должны вернуться сильными, так как впереди много матчей. Тренер понимает это и, когда может, дает нам свободу», – сказал Винисиус.
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