Винисиус после 2:1 с «Барсой»: «Болельщики привыкли к Роналду, но теперь к нам пришел Беллингем»

Винисиус Жуниор высказался о победе в класико.

«Реал» обыграл «Барселону» в матче 11-го тура – 2:1. Полузащитник мадридцев сделал дубль.

О 150-й победе с « »

«Достижение этой отметки в самом крупном клубе и в класико очень важно для меня и для болельщиков, это очень приятно».

О победе над «Барсой»

«Когда мы бьемся, мы можем выигрывать в каждой игре, и сегодня мы хорошо сыграли во втором тайме, мы контролировали игру, и я знал, что это произойдет, у Джуда снова была возможность забить за нас два гола».

О камбэке

«Мы очень хорошо сыграли во втором тайме, и когда играет «Мадрид», вы чувствуете, что гол может быть забит, и он был забит. Снова».

О Беллингеме

«Невероятный, он всегда делает разницу. Болельщики привыкли к [Роналду], но теперь к нам пришел Джуд.

У нас много молодых игроков, мы всегда вместе на поле и за его пределами, и я думаю, что благодаря этой сплоченности нашей команды мы не перестаем биться друг за друга на поле. Поэтому команда хочет добиться многих побед.

У нас есть свободный день, чтобы насладиться этой победой в класико и лидерством в таблице, но затем мы должны вернуться сильными, так как впереди много матчей. Тренер понимает это и, когда может, дает нам свободу», – сказал .

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