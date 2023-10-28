Винисиус после 2:1 с «Барсой»: «Болельщики привыкли к Роналду, но теперь к нам пришел Беллингем»

Теги Криштиану Роналду Барселона Реал Мадрид Ла Лига Винисиус Жуниор Класико Джуд Беллингем Футбол

Винисиус Жуниор высказался о победе в класико.

«Реал» обыграл «Барселону» в матче 11-го тура Ла Лиги – 2:1. Полузащитник мадридцев Джуд Беллингем сделал дубль. 

О 150-й победе с «Реалом»

«Достижение этой отметки в самом крупном клубе и в класико очень важно для меня и для болельщиков, это очень приятно».

О победе над «Барсой»

«Когда мы бьемся, мы можем выигрывать в каждой игре, и сегодня мы хорошо сыграли во втором тайме, мы контролировали игру, и я знал, что это произойдет, у Джуда снова была возможность забить за нас два гола».

О камбэке

«Мы очень хорошо сыграли во втором тайме, и когда играет «Мадрид», вы чувствуете, что гол может быть забит, и он был забит. Снова».

О Беллингеме

«Невероятный, он всегда делает разницу. Болельщики привыкли к Криштиану [Роналду], но теперь к нам пришел Джуд.

У нас много молодых игроков, мы всегда вместе на поле и за его пределами, и я думаю, что благодаря этой сплоченности нашей команды мы не перестаем биться друг за друга на поле. Поэтому команда хочет добиться многих побед.

У нас есть свободный день, чтобы насладиться этой победой в класико и лидерством в таблице, но затем мы должны вернуться сильными, так как впереди много матчей. Тренер понимает это и, когда может, дает нам свободу», – сказал Винисиус.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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34 комментария

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Станислав Саганов-Коняев
Надеюсь, Анчи ему вобьет в голову, что он в первую очередь футболист, а не медийная личность. КПД на поле около нуля. Становится стыдно за его поведение. Ему есть с кого брать именно положительный пример
+27
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+24
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Парень со двора Шмурнова
Ответ Человек1991
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Если вам реально 32 и вы порете такую чушь, то вам надо к специалистам срочно обратится, пока не стало еще хуже.
+24
-4
+20
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mqh9pzrxgf
А прикиньте как бомбит у мбаппе) он мог быть на месте Джуда и его бы на руках носили, но он выбрал бабки Катара
+26
-9
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RowLD
Ответ mqh9pzrxgf
А прикиньте как бомбит у мбаппе) он мог быть на месте Джуда и его бы на руках носили, но он выбрал бабки Катара
Не исключено, что Джуд тупо лучше, чем Мбаппе. Пока что производит впечатление абсолютного гения. От Мбаппе такого влияния на игру не видно. Килиан тоже страшно хорош, но то, что творит Беллингем за Реал сейчас - это фантастика какая-то
+8
-3
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JENNINGS
Ответ Человек1991
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Я надеюсь, 1991 - это не год твоего рождения, иначе у меня в голове не укладывается, как в 32 можно нести бред 10-ти летнего школьника
+8
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sukamochi09
Новая звезда
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Бронислав Каминский
Ответ JENNINGS
Я надеюсь, 1991 - это не год твоего рождения, иначе у меня в голове не укладывается, как в 32 можно нести бред 10-ти летнего школьника
Это же спортс))Классика этого сайта
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Футбол_это_жизнь
Как бы не было тяжело это признавать, но Джуд выдает огненный сезон! Везет во всех моментах! Но как мы знаем везут сильнейшим! Хави сегодня проиграл игру заменами! Выпусти он молодых вместо Ромеу, Левандовски и не восстановившегося Рафиньи было бы лучше! А так барса имела свои моменты на 3-0 уже в первом тайме! Молодые Фермин и Гави возили центр, Араухо клал в карман Вини, Бальде бодался с Карвахалем. На все 90 минут не хватило сил
Терпите 😆
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Эрнандес Эрнандес
Ответ JENNINGS
Я надеюсь, 1991 - это не год твоего рождения, иначе у меня в голове не укладывается, как в 32 можно нести бред 10-ти летнего школьника
Ему еще больше лет, чем написано 😁
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Роман
Ответ Человек1991
В чём чушь?) все приведённые цифры правда ! )) у самого Винни уже 100 симуляций , в прошлом матче Беллингем должен был быть удалён за спецом грязный удар шипами, сегодня жёсткий захват шеи это 100% пенальти должен был быть, но судья и Вар молчок поймали. Вы неадекватные фанатики, не хотите смотреть правде в глаза насчёт Реала, это мерзкий судейский клуб, более 2000 подсуживаний , ни одного честного титула за 15 лет . Возможно в жизни и в других каких то вопросах вы адекватны, но насчёт Реала точно нет ) такие парадоксы часто бывают у многих людей. ))
У Барселоны с Негрейрой не мерзкий?)
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RowLD
Ответ Remedy
Пару недель назад в каком-то матче глянул игру Мбаппе-он реально какой-то дичайший бистяра. Резкий, все движения осмысленные, с обострением. ( это без сарказма). Вообще на другом уровне, по сравнению с одноклубниками. Если перейдёт в Реал, то пазл сложится идеально.
Спорить не буду, я АПЛ смотрю, в основном, да за Барсу в Ла Лиге болею. Может потому, что Беллингем за главного конкурента моей любимой команды играет, мне кажется, что он настолько космический футболист, что превосходит Мбаппе. Оба одни из лучших футболистов, это точно бесспорно
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Potomok Budulaya
Ответ mqh9pzrxgf
А прикиньте как бомбит у мбаппе) он мог быть на месте Джуда и его бы на руках носили, но он выбрал бабки Катара
мне кажется ему пофиг.
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Рахил Тагиев
против топовых защитников Винисиус теряется. Также было против Сити и также против Араухо каждый матч
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ARIGAMI ARIGAMI
Беллингем лихо заменил Бензема!
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Человек1991
В чём чушь?) все приведённые цифры правда ! )) у самого Винни уже 100 симуляций , в прошлом матче Беллингем должен был быть удалён за спецом грязный удар шипами, сегодня жёсткий захват шеи это 100% пенальти должен был быть, но судья и Вар молчок поймали. Вы неадекватные фанатики, не хотите смотреть правде в глаза насчёт Реала, это мерзкий судейский клуб, более 2000 подсуживаний , ни одного честного титула за 15 лет . Возможно в жизни и в других каких то вопросах вы адекватны, но насчёт Реала точно нет ) такие парадоксы часто бывают у многих людей. ))
Это тебе Эвребе набирал текст? 😆
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Рахил Тагиев
против топовых защитников Винисиус теряется. Также было против Сити и также против Араухо каждый матч
А Араухо теряется против топовых нападающих 😆
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Футбол_это_жизнь
Ответ Великий Алонсо
Щас бы Биллингема с Роналду сравнивать 🤣🤣🤣🤡🤡🤡
Фанаты Роналду и Реала поцарапают друг другу лица! )))
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Парень со двора Шмурнова
Если вам реально 32 и вы порете такую чушь, то вам надо к специалистам срочно обратится, пока не стало еще хуже.
А к какому специалисту должны обратиться кулесы? 😁
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Человек1991
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А ты традиционно полыхаешь? 😁
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Эрнандес Эрнандес
Ответ А. Мостовой
Пинисиуса опять отодвинули на второй план приходится хайпить на расизме
Это Барсу отодвинули в турнирной таблице, пока лучшая команда Каталонии Жирона, создает Реалу конкуренцию)
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Tristan...
Ответ mqh9pzrxgf
А прикиньте как бомбит у мбаппе) он мог быть на месте Джуда и его бы на руках носили, но он выбрал бабки Катара
Почему его это должно волновать, если он сделал свой выбор, остался в родном городе и пытается писать историю для своей страны и гранда? Его итак там на руках носят
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Remedy
Ответ RowLD
Не исключено, что Джуд тупо лучше, чем Мбаппе. Пока что производит впечатление абсолютного гения. От Мбаппе такого влияния на игру не видно. Килиан тоже страшно хорош, но то, что творит Беллингем за Реал сейчас - это фантастика какая-то
Пару недель назад в каком-то матче глянул игру Мбаппе-он реально какой-то дичайший бистяра. Резкий, все движения осмысленные, с обострением. ( это без сарказма). Вообще на другом уровне, по сравнению с одноклубниками. Если перейдёт в Реал, то пазл сложится идеально.
0
0
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mqh9pzrxgf
Ответ Potomok Budulaya
мне кажется ему пофиг.
Тогда бы он не требовал строить игру вокруг себя, пенки бить и тд)
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