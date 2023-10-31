Ла Лига передала каталонской полиции записи расистских оскорблений в адрес Винисиуса во время матча «Реала» с «Барсой»
Ла Лига обратилась в полицию из-за расизма в адрес Винисиуса Жуниора.
Mundo Deportivo сообщает, что лига по итогам разбирательства, проведенного после матча «Барселона» – «Реал» (1:2) в 11-м туре, направила в правоохранительные органы заявление, к которому приложены несколько видеозаписей с дискриминационным поведением зрителей.
В Ла Лиге рассчитывают, что полиция поможет установить лиц, оскорблявших бразильского вингера. В случае успеха последует наказание.
Фанаты «Барсы» называли Винисиуса «гребаной обезьяной» и бросили в него похожий на банан предмет. Вингер «Реала» саркастично аплодировал им, уходя с поля
Ла Лига расследует расистские оскорбления в адрес Винисиуса от фанатов «Барсы»: «Будут предъявлены обвинения. Сотрудничаем с полицией»
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Просто он не нытик и соплежуй как чмоня
он и дальше будет безнаказанно провоцировать и кривляться, пока ему не прилетит за это, возможно тогда дойдёт, но не факт.