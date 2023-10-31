Ла Лига передала каталонской полиции записи расистских оскорблений в адрес Винисиуса во время матча «Реала» с «Барсой»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига происшествия Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Ла Лига обратилась в полицию из-за расизма в адрес Винисиуса Жуниора.

Mundo Deportivo сообщает, что лига по итогам разбирательства, проведенного после матча «Барселона» – «Реал» (1:2) в 11-м туре, направила в правоохранительные органы заявление, к которому приложены несколько видеозаписей с дискриминационным поведением зрителей.

В Ла Лиге рассчитывают, что полиция поможет установить лиц, оскорблявших бразильского вингера. В случае успеха последует наказание.

Фанаты «Барсы» называли Винисиуса «гребаной обезьяной» и бросили в него похожий на банан предмет. Вингер «Реала» саркастично аплодировал им, уходя с поля

Ла Лига расследует расистские оскорбления в адрес Винисиуса от фанатов «Барсы»: «Будут предъявлены обвинения. Сотрудничаем с полицией»

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24 комментария

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yzksr7jkh5
Винисиус - клоун. Заслужил на 100%
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Футбол_это_жизнь
Ответ Антон44
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Сразу видно, что ты матч не смотрел!
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Алксандр Гадюшкин
Ответ Nicolas Erfe
ну с этим уже надо чё то делать. одно дело, когда там время от времени, другое - когда тебя каждый матч поливают грязью, да и за пределами поля тоже .
может он попробует "не обезьянничить" думаю поможет. (на всякий случай, это не расизм)
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Nicolas Erfe
ну с этим уже надо чё то делать. одно дело, когда там время от времени, другое - когда тебя каждый матч поливают грязью, да и за пределами поля тоже .
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QWertY
Следующая новость: «Каталонская полиция наградила орденами почета опознанных людей, которые оскорбляли Сринисиуса»
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Jere
Ответ Nicolas Erfe
ну с этим уже надо чё то делать. одно дело, когда там время от времени, другое - когда тебя каждый матч поливают грязью, да и за пределами поля тоже .
Надо, выпнуть вон из клуба это недоразуменее.
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БолельщикСоСтажем
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Ничего не понятно, но очень интересно, ибо все зависит от запятой
Вот такая загадка
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Kaloyan Yalamov
Уж точно не в расизме дело, почему-то весь расизм только Вини и касается. В Реале "белых" раз-два и обчелся, если не брать в расчет цвет формы, конечно...
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FC.Barcelona
Ответ roni20
А ты сам слышал или сам кричал. За что Арцахом кричать такие выкрики , Я больше тебе скажу у Реала таких болел нет, если есть докажи. Сколько раз болельщики Реала аплодировали игрокам Барсы на моей памяти три. А сколько раз на ноу камп НЕ РАЗУ. У вас только один регоберка чего стоит
https://youtube.com/shorts/Ja0xuc0nd2s?si=lS7slk4bn7FPWtUO

Просто он не нытик и соплежуй как чмоня
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Артём Поддубный
Ответ roni20
А ты сам слышал или сам кричал. За что Арцахом кричать такие выкрики , Я больше тебе скажу у Реала таких болел нет, если есть докажи. Сколько раз болельщики Реала аплодировали игрокам Барсы на моей памяти три. А сколько раз на ноу камп НЕ РАЗУ. У вас только один регоберка чего стоит
та ты посмотри на них, вечно агрессивные и чем-то недовольные, вечно их все обижают. самые токсичные фанаты в мире. кидаются на любую новость про Реал как собака на косточку.
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Jere
Ответ Алксандр Гадюшкин
может он попробует "не обезьянничить" думаю поможет. (на всякий случай, это не расизм)
Требовать от лошади не быть лошадью, вот что вы предлагаете, такое невозможно.
он и дальше будет безнаказанно провоцировать и кривляться, пока ему не прилетит за это, возможно тогда дойдёт, но не факт.
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Flow market Victor Mercedes
Ответ БолельщикСоСтажем
Казнить нельзя помиловать
тр###### и точка!
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pq
на месте черных ребят я бы ненавидел Винисиуса, вот серьезно. потому что он действительно способствует росту расизма, от которого в итоге будет страдать не он, а простые чуваки, гораздо менее привилегированные и защищенные
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БолельщикСоСтажем
Казнить нельзя помиловать
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Вова Пупкин
Носятся с этим Винисусом, как с писанной торбой. Походу он сам от всего этого кайф ловит?
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Adrenaline Z
да достал этот похожий на человека!! реально!
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benjamin92
Винисиус хоть и второсортный, но какой-никакой тоже человек
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Артём Поддубный
Винисиус, иди в АПЛ, дорогой)
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Crawling
"Нагло смонтированная подтасовка звука!" (с)ГСО
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Антон44
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