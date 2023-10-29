Ла Лига расследует расистские оскорбления в адрес Винисиуса от фанатов «Барсы»: «Будут предъявлены обвинения. Сотрудничаем с полицией»
В Ла Лиге высказались об оскорблениях в адрес Винисиуса Жуниора.
Вчера «Барса» уступила «Реалу» в матче 11-го тура Ла Лиги (1:2). Сообщалось, что фанаты «блауграны» называли вингера мадридцев Винисиуса Жуниора «гребаной обезьяной» и бросили в него похожий на банан предмет.
«Ла Лига с самого начала работала над выявлением лиц, причастных к расистским оскорблениям, и, как всегда, предъявит соответствующие обвинения.
Мы координируем свои действия с полицией и «Барселоной», – говорится в заявлении Ла Лиги.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Но те великие команды показывали шоу, эти же показывают кринж-шоу.
Особенно Винисиус. Сначала он дерзкий малый, который имел всех ввиду, а после матча бежит плакать на весь мир, как его обидели.