Ла Лига расследует расистские оскорбления в адрес Винисиуса от фанатов «Барсы»: «Будут предъявлены обвинения. Сотрудничаем с полицией»

В Ла Лиге высказались об оскорблениях в адрес Винисиуса Жуниора.

Вчера «Барса» уступила « » в матче 11-го тура (1:2). Сообщалось, что фанаты «блауграны» называли вингера мадридцев «гребаной обезьяной» и бросили в него похожий на банан предмет.

«Ла Лига с самого начала работала над выявлением лиц, причастных к расистским оскорблениям, и, как всегда, предъявит соответствующие обвинения.

Мы координируем свои действия с полицией и «Барселоной», – говорится в заявлении Ла Лиги.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!