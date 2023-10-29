Ла Лига расследует расистские оскорбления в адрес Винисиуса от фанатов «Барсы»: «Будут предъявлены обвинения. Сотрудничаем с полицией»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига болельщики Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

В Ла Лиге высказались об оскорблениях в адрес Винисиуса Жуниора.

Вчера «Барса» уступила «Реалу» в матче 11-го тура Ла Лиги (1:2). Сообщалось, что фанаты «блауграны» называли вингера мадридцев Винисиуса Жуниора «гребаной обезьяной» и бросили в него похожий на банан предмет.

«Ла Лига с самого начала работала над выявлением лиц, причастных к расистским оскорблениям, и, как всегда, предъявит соответствующие обвинения.

Мы координируем свои действия с полицией и «Барселоной», – говорится в заявлении Ла Лиги.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

79 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Злобный Конь
не надоело носиться с этим вечным обиженкой? В "Реале" много темнокожих игроков,но плачется только этот дешёвый провокатор.
+84
-13
+71
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Caerly
Человек-скандал, который отравляет всю Ла Лигу.
+59
-11
+48
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Groznyi2024
В Испании уже половина черных, а якобы оскорбляют почему-то только Винисиуса
+31
-3
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Старый, добрый
Ответ Real_v_dushe
Пусть оскорбляют Винисиуса как угодно, но не почве цвета кожи. Что оскорблений других мало? Почему расистов надо оправдывать? Почему расисты такие тупые?
Почему Камавингу, Чуамени и Алабу никто не оскорбляет? Может, потому что они себя ведут нормально?
+34
-6
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нефанатик
Надеюсь расследование придет к тому, что надо депортировать это существо обратно в Бразилию.
+27
-2
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jon han
пока винисиус будет играть в ла лиге, всегда будут его оскорблять, этого провокатора
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
N. Vidich
Ответ Злобный Конь
не надоело носиться с этим вечным обиженкой? В "Реале" много темнокожих игроков,но плачется только этот дешёвый провокатор.
Согласен полностью, как симпатизирющий Реалу. Неужели никто не задумывается почему это его оскорбляют, а Менди и Тчуамены нет, вот почему? Избирательные какие то расисты
+21
-5
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ljolik888
Как обычно - виноваты все кроме добродушного Винисиуса . Если честно , то тошнит от него .
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FOOTBALL Live
Ответ Нефанатик
Надеюсь расследование придет к тому, что надо депортировать это существо обратно в Бразилию.
точно 😁
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kkkey
Почему Беллингема не оскорбляли? тоже темноват, да еще и 2 гола забил
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sòlo una Victoria
мерзкий подлый винисиус
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Django Liberated
как же он з... л
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sòlo una Victoria
в каждом матче его будут унижать. полиция, судьи скоро устанут рассматривать дела о винисиусе 😁
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Adrenaline Z
только винисиуса унижают! И больше нр кого!
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Proper Chels
Помню 10-15 лет назад в классико спорили, какая команда более грязная, кто больше симулирует, и кому помогают судьи.
Но те великие команды показывали шоу, эти же показывают кринж-шоу.
Особенно Винисиус. Сначала он дерзкий малый, который имел всех ввиду, а после матча бежит плакать на весь мир, как его обидели.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Стес
Ответ Hala MADRID!!
А может потому, что они не на таком уровне, как винисиус?
Беллингем играет покруче этого распиареного бегунка, забил Барсе 2 гола, но почему-то фаны Барсы не Джуду кричали обезьяна и кидали предметы, а Вини... Не задумывались почему?
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FOOTBALL Live
похожего на человека надо судить. и все будет ок
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jon han
у винисиуса цвет кожи тёмный с полосками видимо, что так его оскорбляют.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл
Ответ Real_v_dushe
Комментарий скрыт
То есть, когда в самом начале матча Винисиус пнул мяч, который уже был в ауте, в сторону трибун стадиона, то он «сыграл на опережение» ?)
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Donbass
Не один Винисиус такого цвета в Ла Лиге, но почему то только к нему липнут расисты. Может проблема не в цвете кожи, а в самом игроке?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
arajanarm
Ответ Real_v_dushe
Неверно поставленный вопрос: почему надо оскорблять человека, спекулируя на цвете кожи? - вот правильный вопрос. Винисиус гораздо популярнее игрок и этот флеш-моб от расистов идёт, потому что так устроен мир. Оскорбление менее популярных темнокожи игроков просто не замечают. А если кто-то думает, что Тчуамени не сталкивался с расизмом, то я напомню, что это не так https://www.sports.ru/football/1099830694-orelen-tchuameni-pochemu-mozhno-ostanovit-match-na-5-minut-radi-millim.html?ysclid=lobhpust8c452264771
Роналдиньо был самый популярный, но никогда не слышал, что его оскорбляют
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Илья Гапеев
Ответ Groznyi2024
В Испании уже половина черных, а якобы оскорбляют почему-то только Винисиуса
вот именно, у Реала весь состав почти такой но оскорбляют только его почему-то а причина очень проста, Винисиус сам выступает в роли провокатора
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
filippa
на поле было 12 представителей негроидной рассы но оскорбляли только этого ... может дело всетаки в этом?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нефанатик
Его поведение по время замены - это было так убого. Подстать его игре. Наши кому семерку доверить
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Святослав Федорович
а провокацию от самого ВИнисиуса не хотят расследовать?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий