Иммобиле и его жена посетили телешоу трансвеститов в Италии

Теги Лацио серия А Италия телевидение светская хроника Чиро Иммобиле ЛГБТ Футбол

Чиро Иммобиле посетил телешоу трансвеститов.

Нападающий «Лацио» и его жена Джессика Мелена стали приглашенными судьями четвертого выпуска шоу Drag Race Italia, выходящего на каналах Paramount+ и WOW Presents Plus. Они также встретились с участниками передачи. 

Каждый выпуск участники выполняют различные задания, по итогам эпизода шоу выбывает один участник.

«Мы рады быть здесь», – заявили Иммобиле и Мелена. 

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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70 комментариев

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Далер Гайнеев
Важная новость, странно что sports на главную это не вытащил
+95
-4
+91
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Wesley
У нас в России тоже есть телешоу трансвеститов, «Есть тема» называется
+87
-4
+83
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Vićtor Diaź
Странно, что не Мбаппе его посетил
+53
-8
+45
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barbarian1991
Ответ Далер Гайнеев
Важная новость, странно что sports на главную это не вытащил
Уже вытащил
+36
0
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Glukinho
Ответ Далер Гайнеев
Важная новость, странно что sports на главную это не вытащил
я бы отдельный сайт под это запилил
+21
0
+21
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Maksat Hasanow
комментарии должны настояться
+25
-5
+20
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Водяра
Также посетили шоу трансвеститов и Милонов и Володин.
+23
-4
+19
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Блуждающий странник
Для чего эта новость здесь? Какая связь со спортом. Именитые спортсмены посещают массу культурных мероприятий, всяких шоу и концертов, а вы акцентируете внимание на этой грязи. Позор просто, это спортивное издание или как? Лучше бы акцентировали внимание как спортсмены помогают детям, направляют деньги в фонды соц помощи
+18
-3
+15
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Yaroslove
Ответ Wesley
У нас в России тоже есть телешоу трансвеститов, «Есть тема» называется
Это больше похоже на шоу уродцев ))
+11
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Born is the King
Крайне удивлен, что эту новость не запостил Новиков
+11
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Безумный Макс
Ответ Александр Митраков
Комментарий скрыт
понятно))
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Виктор Войнов
Я так понимаю это и есть конкурс , где мериются писями ?
+7
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bettini
И? Значит ли это, что жена Иммобиле - транс? Если нет, то какого рожна залили данную новость?
+5
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Евгений Цыбулин
Ответ Wesley
У нас в России тоже есть телешоу трансвеститов, «Есть тема» называется
Вы сейчас оскорбили другие гос.каналы-у них тоже такие шоу есть и поболе)))Тут,понимаете,конкуренция)))
+4
0
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Судоплатов
ну очень спортивная новость... вам что, писать уже не о чем? Какая кому разница какие шоу смотрят футболисты?
+3
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Lev140588
Ежедневные задачи для Спортс.ру :
1. Постнуть отрывок из интервью депутата едроса в котором слуга народа хает запад/говорит о двойных стандартах Фифа/затрагивает тему перехода в Азию.
2. Постнуть рандомное высказывание рандомного индивидуума для поддержания срача между мессифанами и роналдуфанами.
3. Процитировать Мостового на тему "кто не играл тренировать не может".
4. Поддержать срач между либералами и путиноидами (данная новость относится к этой категории).
Rince and repeat.
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Любезный Коссутий
очень важная новость. держите в курсе
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vulturecrow
хватит на сегодня интернета.
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Mohnatiy
Месье знает толк в извращениях...
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хавбек+
итальянцы конечно передовики
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optimus primus
лациале уже не те)
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Bayern2004
Даже интересно,какие задания выполняют на шоу трансвеститов.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Vićtor Diaź
Странно, что не Мбаппе его посетил
Мбаппе его посещал, чтоб найти себе жену. Немного другой подход🤓
+5
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(_Баловень:)_)
Ответ barbarian1991
Уже вытащил
хорошо до ПУШа не дошло
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Код да Винчи
Напишите, что я вчера в туалет сходил. Ну, тоже, типа, новость...
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