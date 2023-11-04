Иммобиле и его жена посетили телешоу трансвеститов в Италии
Чиро Иммобиле посетил телешоу трансвеститов.
Нападающий «Лацио» и его жена Джессика Мелена стали приглашенными судьями четвертого выпуска шоу Drag Race Italia, выходящего на каналах Paramount+ и WOW Presents Plus. Они также встретились с участниками передачи.
Каждый выпуск участники выполняют различные задания, по итогам эпизода шоу выбывает один участник.
«Мы рады быть здесь», – заявили Иммобиле и Мелена.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
1. Постнуть отрывок из интервью депутата едроса в котором слуга народа хает запад/говорит о двойных стандартах Фифа/затрагивает тему перехода в Азию.
2. Постнуть рандомное высказывание рандомного индивидуума для поддержания срача между мессифанами и роналдуфанами.
3. Процитировать Мостового на тему "кто не играл тренировать не может".
4. Поддержать срач между либералами и путиноидами (данная новость относится к этой категории).
Rince and repeat.