Иммобиле и его жена посетили телешоу трансвеститов в Италии

Чиро Иммобиле посетил телешоу трансвеститов.

Нападающий « » и его жена Джессика Мелена стали приглашенными судьями четвертого выпуска шоу Drag Race Italia, выходящего на каналах Paramount+ и WOW Presents Plus. Они также встретились с участниками передачи.

Каждый выпуск участники выполняют различные задания, по итогам эпизода шоу выбывает один участник.

«Мы рады быть здесь», – заявили и Мелена.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!