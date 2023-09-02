Доннарумма, Кьеза, Бастони, Тонали и Иммобиле – в заявке Италии на игры с Украиной и Северной Македонией

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Объявлен состав на первые сборы Италии при Лучано Спаллетти.

Национальная команда страны проведет матчи против Северной Македонии (9 сентября) и Украины (12 сентября) в рамках квалификации Евро-2024.

Вратари: Джанлуиджи ДоннаруммаПСЖ»), Алекс Мерет («Наполи»), Иван Проведель («Лацио»), Гульельмо Викарио («Тоттенхэм»).

Защитники: Алессандро Бастони («Интер»), Кристиано Бираги («Фиорентина»), Николо Казале («Лацио»), Маттео Дармиан («Интер»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Федерико Димарко («Интер»), Джанлука Манчини («Рома»), Алессио Романьоли («Лацио»), Джорджо Скальвини («Аталанта»), Леонардо Спинаццола («Рома»).

Полузащитники: Николо Барелла («Интер»), Брайан Кристанте («Рома»), Давиде Фраттези («Интер»), Мануэль Локателли («Ювентус»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Маттео Пессина («Монца»), Сандро Тонали («Ньюкасл»), Федерико Кьеза («Ювентус»), Деньян Ньонто («Лидс»), Маттео Политано («Наполи»), Маттиа Дзакканьи («Лацио»), Николо Дзаньоло («Астон Вилла»).

Нападающие: Чиро Иммобиле («Лацио»), Матео Ретеги («Дженоа»), Джакомо Распадори («Наполи»).

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44 комментария

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Барберис
Да....

Я слежу за итальянским футболом давно, еще Картер был президентом.

Когда Италия попала на чемпионат мира, то в составе были Грациани, Массаро, Каузио, Росси, Альтобелли, Конти....
не попал Пруццо.
С 1982 года, почти одновременно выступали Массаро, Нигрис, Росси уже почти закончил, Альтобелли, Серена, Эвани, почти уже были Дзола, Виалли, Синьори, Манчини, подходил Скилаччи, далее постепенно влились Рицителли, Руджерри, Мелли, Казираги, не попадал в сборную Маурицио Ганц, зато начали забивать Индзаги, Протти, Кьеза старший заблистал, плавно палочку получили Вентола, Вьери, постепенно привлекались из Ромы Дельвеккио, Тотти, Кассано....

Никогда Италия не смотрелась так жалко в нападении.
Нет нападающих.

В начале 30-х и 50-х была такая ситуация, но с помощью оруинди, привлекая отличных нападающих из Бразилии, Уругвая и особенно из Аргентины, выходила из ситуации, но ныне времена другие.
Ретеги, аргентинец конечно не Анджелилло, и даже не Либонатти.

Что произошло?
+15
-1
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Eziiko
Ответ Александр Суряев
Дожили, ни одного игрока "Милана".
Посмотрев на состав Милана не очень то и удивляешься
+12
-2
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Александр Суряев
Дожили, ни одного игрока "Милана".
+7
-2
+5
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<~Inter~>
Ответ Александр Суряев
Дожили, ни одного игрока "Милана".
там ведь целый Калабрия играет
+4
-1
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nerol
Ответ Барберис
Не понял, честно говоря. В 2006 году линия напаления была лучше, чем в 1982 году, по именам.
Прикол в том, что в эти годы они стали чемпионами мира
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Pb-SE
Ответ Барберис
Да.... Я слежу за итальянским футболом давно, еще Картер был президентом. Когда Италия попала на чемпионат мира, то в составе были Грациани, Массаро, Каузио, Росси, Альтобелли, Конти.... не попал Пруццо. С 1982 года, почти одновременно выступали Массаро, Нигрис, Росси уже почти закончил, Альтобелли, Серена, Эвани, почти уже были Дзола, Виалли, Синьори, Манчини, подходил Скилаччи, далее постепенно влились Рицителли, Руджерри, Мелли, Казираги, не попадал в сборную Маурицио Ганц, зато начали забивать Индзаги, Протти, Кьеза старший заблистал, плавно палочку получили Вентола, Вьери, постепенно привлекались из Ромы Дельвеккио, Тотти, Кассано.... Никогда Италия не смотрелась так жалко в нападении. Нет нападающих. В начале 30-х и 50-х была такая ситуация, но с помощью оруинди, привлекая отличных нападающих из Бразилии, Уругвая и особенно из Аргентины, выходила из ситуации, но ныне времена другие. Ретеги, аргентинец конечно не Анджелилло, и даже не Либонатти. Что произошло?
Встретились два болельщика Скуадры:
- Ты чего такой грустный?
- Да вот, скоро чемпионат мира, а такого слабого состава не было с 1982.
- Да ладно, в 2006 ещё хуже было.
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<~Inter~>
Ответ Барберис
Да.... Я слежу за итальянским футболом давно, еще Картер был президентом. Когда Италия попала на чемпионат мира, то в составе были Грациани, Массаро, Каузио, Росси, Альтобелли, Конти.... не попал Пруццо. С 1982 года, почти одновременно выступали Массаро, Нигрис, Росси уже почти закончил, Альтобелли, Серена, Эвани, почти уже были Дзола, Виалли, Синьори, Манчини, подходил Скилаччи, далее постепенно влились Рицителли, Руджерри, Мелли, Казираги, не попадал в сборную Маурицио Ганц, зато начали забивать Индзаги, Протти, Кьеза старший заблистал, плавно палочку получили Вентола, Вьери, постепенно привлекались из Ромы Дельвеккио, Тотти, Кассано.... Никогда Италия не смотрелась так жалко в нападении. Нет нападающих. В начале 30-х и 50-х была такая ситуация, но с помощью оруинди, привлекая отличных нападающих из Бразилии, Уругвая и особенно из Аргентины, выходила из ситуации, но ныне времена другие. Ретеги, аргентинец конечно не Анджелилло, и даже не Либонатти. Что произошло?
уже лет 10-15 нету нападающих у Италии
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Барберис
Ответ Pb-SE
Встретились два болельщика Скуадры: - Ты чего такой грустный? - Да вот, скоро чемпионат мира, а такого слабого состава не было с 1982. - Да ладно, в 2006 ещё хуже было.
Не понял, честно говоря.
В 2006 году линия напаления была лучше, чем в 1982 году, по именам.
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Голубая Эскадра
Удоджи, Гатти, Калабрия, Камбьязо, Баскиротто, Ровелла, Орсолини, Берарди, Скамакка… Все они надеюсь в будущем получат шанс на вызов в сборную
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bfd2dxxvns
Верратти -
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Pb-SE
Ответ Барберис
Не понял, честно говоря. В 2006 году линия напаления была лучше, чем в 1982 году, по именам.
Италия часто проваливается с крутым составом и побеждает с ноунеймами. 2006 можно в какой-то степени считать исключением, но, например, нападение было так себе по именам. Не особо звёздные Тони, Джилардино, Яквинта, а также прошедшие свой пик Дель Пьеро и Индзаги.
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Барберис
Ответ <~Inter~>
уже лет 10-15 нету нападающих у Италии
Тенденция тогда началась.
Согласен.
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Барберис
Ответ nerol
Прикол в том, что в эти годы они стали чемпионами мира
Так хорошее , отличное нападение было.

В 1982 году Беттега не попал а состав, травм.
Но и Антониони мог играть в нападении.
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Алексей Гусев
Ответ Сергей Петлин
Я говорю о том, что он не похож на итальянца. У него родители нигерийцы и вот на них(я имею ввиду нигерийцев) он похож.
Испанец Маркос Сена...
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Сергей Петлин
Ответ Алексей Гусев
то есть если ты родился в России, и в 5 лет с родителями переехал в Америку, то ты не русский?
Я говорю о том, что он не похож на итальянца.
У него родители нигерийцы и вот на них(я имею ввиду нигерийцев) он похож.
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Алексей Гусев
Ответ arspurs9
Вообще не понял отсутствие Удоджи, это бред
да быть того не может, итальянцы ж незаигрывают в АПЛ)
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arspurs9
Ответ <~Inter~>
Дармиана как центрального защитника вызвали. Ещё удивительно, что нет Удоджи
Вообще не понял отсутствие Удоджи, это бред
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Алексей Гусев
Ответ St.7
Посмотрим,соперники крепкие Особенно Македония,в предыдущий раз осадочек от нее остался…
ну прошлый раз не было Кьезы и тренер был другой в матче с Македонией
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Direct free kick
Ответ Александр Суряев
Дожили, ни одного игрока "Милана".
Миланистам никогда не везло в сборной, страшная несправедливость
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М-У-С Л-И-М
Почему не вызвал Берарди ( мог бы скрасить хоть немного скудный список нападающих. Иммобиле наверное на сегодня главный нап который стабильно забивает в серии А. В полузащиту не вызвал Вератти один из моих любимых полузащитников. Нравится как играет, и один из лучших в Италии абсолютно точно. В защиту не взял Бонуччи, наверное из за возраста, хотя Бонуччи ещё не плох весьма. Италия всегда славилась защитой и голкиперами. Кроме Доннаруммы вообще е не вижу классных киперов у Италии. Где Сиригу?
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Мақсат Алдаш
Тренер то кто, наполи вроде был против спала..
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Барберис
Ответ Мақсат Алдаш
Имобилле норм же, был еще инсиньо, италия недавно выиграла евро, а вот англия никак не можеть, не так плохо по мне..
Италия выиграла, да, была лучшей там.
Кьеза очень помог.
Но, при всем, нападающиж уровня Виалли, Альтобелли или Массаро в составе нет.
И не предвитится)))))
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Vlados 86
Всё неплохо, пока до списка нападающих не доходишь..
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zip13
Можно было бы Беррарди, Беллоти, вызвать
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Алексей Гусев
интересно выходит как то, Ньонто стал хавом...
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