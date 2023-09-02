Объявлен состав на первые сборы Италии при Лучано Спаллетти.

Национальная команда страны проведет матчи против Северной Македонии (9 сентября) и (12 сентября) в рамках квалификации Евро-2024.

Вратари: (« »), («Наполи»), («Лацио»), Гульельмо Викарио («Тоттенхэм»).

Защитники: Алессандро Бастони («Интер»), Кристиано Бираги («Фиорентина»), Николо Казале («Лацио»), Маттео Дармиан («Интер»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Федерико Димарко («Интер»), Джанлука Манчини («Рома»), Алессио Романьоли («Лацио»), Джорджо Скальвини («Аталанта»), Леонардо Спинаццола («Рома»).

Полузащитники: Николо Барелла («Интер»), Брайан Кристанте («Рома»), Давиде Фраттези («Интер»), Мануэль Локателли («Ювентус»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Маттео Пессина («Монца»), Сандро Тонали («Ньюкасл»), Федерико Кьеза («Ювентус»), Деньян Ньонто («Лидс»), Маттео Политано («Наполи»), Маттиа Дзакканьи («Лацио»), Николо Дзаньоло («Астон Вилла»).

Нападающие: Чиро Иммобиле («Лацио»), Матео Ретеги («Дженоа»), Джакомо Распадори («Наполи»).

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