Доннарумма, Кьеза, Бастони, Тонали и Иммобиле – в заявке Италии на игры с Украиной и Северной Македонией
Объявлен состав на первые сборы Италии при Лучано Спаллетти.
Национальная команда страны проведет матчи против Северной Македонии (9 сентября) и Украины (12 сентября) в рамках квалификации Евро-2024.
Вратари: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Алекс Мерет («Наполи»), Иван Проведель («Лацио»), Гульельмо Викарио («Тоттенхэм»).
Защитники: Алессандро Бастони («Интер»), Кристиано Бираги («Фиорентина»), Николо Казале («Лацио»), Маттео Дармиан («Интер»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Федерико Димарко («Интер»), Джанлука Манчини («Рома»), Алессио Романьоли («Лацио»), Джорджо Скальвини («Аталанта»), Леонардо Спинаццола («Рома»).
Полузащитники: Николо Барелла («Интер»), Брайан Кристанте («Рома»), Давиде Фраттези («Интер»), Мануэль Локателли («Ювентус»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Маттео Пессина («Монца»), Сандро Тонали («Ньюкасл»), Федерико Кьеза («Ювентус»), Деньян Ньонто («Лидс»), Маттео Политано («Наполи»), Маттиа Дзакканьи («Лацио»), Николо Дзаньоло («Астон Вилла»).
Нападающие: Чиро Иммобиле («Лацио»), Матео Ретеги («Дженоа»), Джакомо Распадори («Наполи»).
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Я слежу за итальянским футболом давно, еще Картер был президентом.
Когда Италия попала на чемпионат мира, то в составе были Грациани, Массаро, Каузио, Росси, Альтобелли, Конти....
не попал Пруццо.
С 1982 года, почти одновременно выступали Массаро, Нигрис, Росси уже почти закончил, Альтобелли, Серена, Эвани, почти уже были Дзола, Виалли, Синьори, Манчини, подходил Скилаччи, далее постепенно влились Рицителли, Руджерри, Мелли, Казираги, не попадал в сборную Маурицио Ганц, зато начали забивать Индзаги, Протти, Кьеза старший заблистал, плавно палочку получили Вентола, Вьери, постепенно привлекались из Ромы Дельвеккио, Тотти, Кассано....
Никогда Италия не смотрелась так жалко в нападении.
Нет нападающих.
В начале 30-х и 50-х была такая ситуация, но с помощью оруинди, привлекая отличных нападающих из Бразилии, Уругвая и особенно из Аргентины, выходила из ситуации, но ныне времена другие.
Ретеги, аргентинец конечно не Анджелилло, и даже не Либонатти.
Что произошло?
- Ты чего такой грустный?
- Да вот, скоро чемпионат мира, а такого слабого состава не было с 1982.
- Да ладно, в 2006 ещё хуже было.
В 2006 году линия напаления была лучше, чем в 1982 году, по именам.
Согласен.
В 1982 году Беттега не попал а состав, травм.
Но и Антониони мог играть в нападении.
У него родители нигерийцы и вот на них(я имею ввиду нигерийцев) он похож.
Кьеза очень помог.
Но, при всем, нападающиж уровня Виалли, Альтобелли или Массаро в составе нет.
И не предвитится)))))