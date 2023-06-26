Глава FIGC о ТВ-правах: «Мы заблуждались, что результаты в еврокубках сделают Серию А привлекательнее. Надо спросить, соответствующее ли у нее качество продукта»

Теги Интер Рома Милан Лацио Ювентус серия А Италия бизнес телевидение Наполи Федерация футбола Италии Габриэле Гравина Футбол

Глава Итальянской федерации футбола недоволен предложениями о покупке телевизионных прав.

«Очевидно, что предложение должно быть прямо пропорционально качеству продукта, который выходит на рынок. Все мы, возможно, немного заблуждались насчет того, что результаты итальянских команд [в еврокубках] сделают продукт более привлекательным.

У итальянской лиги есть сила, выгравированная на страницах истории, но надо спросить, соответствующее ли у нее качество продукта. Возможно, стоит задуматься о более обширном и сложном проекте.

Мы процентов на 80 живем за счет доходов, связанных с правами. Ущерб, нанесенный Серии А, наносится всей нашей футбольной системе.

Мы готовы обсуждать с Серией А предоставление «золотой акции» и всего, что она сочтет нужным», – заявил Габриэле Гравина.

5 клубов в 1/2 финала еврокубков – хотя в лиге 3 млрд долгов, пиратство и бюрократы. Серия А вернулась?

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тухель
Качество Серии А крайне среднее по сравнению с Примерой, АПЛ и даже с Бундеслигой. И дело особо не в футболе и футболистах, а в антураже. Стадионы шляпа, поля тоже часто так себе, скандалы дурацкие, журналисты больше ноют и живут прошлым. У них сборная выиграла Евро, а все равно даже тех игроков не пиарили как условно игроков сборной Хорватии пиарят, хотя хорваты так со сборной и ничего и не выиграли.
Людям нужно шоу, а не только перекатывание мяча по полю.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
llolishe
Для большей части Грузии Серии А стала привлекательнее после трансфера Хвичи в Наполи
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ПомБур-Шиномонтажник
тут кажется была когда-то статья, там рассказывалось что мешает клубам развиваться: мафия, муниципалитеты городские которые стадионы не дают строить и пр. хрень.
Хотя по экономике и своей покупательской способности они идут не далеко от Англии и Германии и в большом отрыве от Испании, но почему-то стадионы, качество картинки тв в Испании лучше
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OldRedWhite
Так это арабы ещё и не начинали !
Лет этак через 5-10 - конкуренция возрастет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vel
Побольше душите Ювентус, то ли еще будет..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тухель
Ответ ПомБур-Шиномонтажник
тут кажется была когда-то статья, там рассказывалось что мешает клубам развиваться: мафия, муниципалитеты городские которые стадионы не дают строить и пр. хрень. Хотя по экономике и своей покупательской способности они идут не далеко от Англии и Германии и в большом отрыве от Испании, но почему-то стадионы, качество картинки тв в Испании лучше
Для современных итальянцев футбол это не продукт первой необходимости. Ситуация похожа на российскую. Мы можем всем рассказывать, как у нас любят футбол, но на деле посещаемость так себе и такой была и до СВО. В Италии посещаемость 20 тыс + в среднем в чемпионате у Германии 40 тыс +.
Посидеть в пабе и покричать на экран или посмотреть дома и покричать в тв это часть населения любит, но особых денег это не приносит клубам.
И я согласен с итальянским правительством, лучше решать проблемы в других сферах, а футбол в последнюю очередь, когда кризис будет позади.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Даши Жапов
Ответ ПомБур-Шиномонтажник
тут кажется была когда-то статья, там рассказывалось что мешает клубам развиваться: мафия, муниципалитеты городские которые стадионы не дают строить и пр. хрень. Хотя по экономике и своей покупательской способности они идут не далеко от Англии и Германии и в большом отрыве от Испании, но почему-то стадионы, качество картинки тв в Испании лучше
Соглашусь, они будто сами не хотят развиваться. Бюрократия на уровне, если, не хуже нашей.

Что Палотте в Роме не давали стадион построить, что Комиссо в Фиорентине. Теперь Кардиналу в Милане не дают. Всё время какие-то за труднения
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий