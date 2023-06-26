Глава FIGC о ТВ-правах: «Мы заблуждались, что результаты в еврокубках сделают Серию А привлекательнее. Надо спросить, соответствующее ли у нее качество продукта»
Глава Итальянской федерации футбола недоволен предложениями о покупке телевизионных прав.
«Очевидно, что предложение должно быть прямо пропорционально качеству продукта, который выходит на рынок. Все мы, возможно, немного заблуждались насчет того, что результаты итальянских команд [в еврокубках] сделают продукт более привлекательным.
У итальянской лиги есть сила, выгравированная на страницах истории, но надо спросить, соответствующее ли у нее качество продукта. Возможно, стоит задуматься о более обширном и сложном проекте.
Мы процентов на 80 живем за счет доходов, связанных с правами. Ущерб, нанесенный Серии А, наносится всей нашей футбольной системе.
Мы готовы обсуждать с Серией А предоставление «золотой акции» и всего, что она сочтет нужным», – заявил Габриэле Гравина.
5 клубов в 1/2 финала еврокубков – хотя в лиге 3 млрд долгов, пиратство и бюрократы. Серия А вернулась?
Людям нужно шоу, а не только перекатывание мяча по полю.
Хотя по экономике и своей покупательской способности они идут не далеко от Англии и Германии и в большом отрыве от Испании, но почему-то стадионы, качество картинки тв в Испании лучше
Лет этак через 5-10 - конкуренция возрастет
Посидеть в пабе и покричать на экран или посмотреть дома и покричать в тв это часть населения любит, но особых денег это не приносит клубам.
И я согласен с итальянским правительством, лучше решать проблемы в других сферах, а футбол в последнюю очередь, когда кризис будет позади.
Что Палотте в Роме не давали стадион построить, что Комиссо в Фиорентине. Теперь Кардиналу в Милане не дают. Всё время какие-то за труднения