Глава FIGC о ТВ-правах: «Мы заблуждались, что результаты в еврокубках сделают Серию А привлекательнее. Надо спросить, соответствующее ли у нее качество продукта»

Глава Итальянской федерации футбола недоволен предложениями о покупке телевизионных прав.

«Очевидно, что предложение должно быть прямо пропорционально качеству продукта, который выходит на рынок. Все мы, возможно, немного заблуждались насчет того, что результаты итальянских команд [в еврокубках] сделают продукт более привлекательным.

У итальянской лиги есть сила, выгравированная на страницах истории, но надо спросить, соответствующее ли у нее качество продукта. Возможно, стоит задуматься о более обширном и сложном проекте.

Мы процентов на 80 живем за счет доходов, связанных с правами. Ущерб, нанесенный Серии А, наносится всей нашей футбольной системе.

Мы готовы обсуждать с Серией А предоставление «золотой акции» и всего, что она сочтет нужным», – заявил .

5 клубов в 1/2 финала еврокубков – хотя в лиге 3 млрд долгов, пиратство и бюрократы. Серия А вернулась?