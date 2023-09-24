Иммобиле – 1-й за 10 лет итальянец с 250 очками по «гол+пас» в топ-5 лиг

Теги Карим Бензема Лацио Криштиану Роналду премьер-лига Англия бундеслига Германия Лионель Месси лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Луис Суарес Роберт Левандовски Чиро Иммобиле Харри Кейн Мохамед Салах Футбол

Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле реализовал пенальти в матче Серии А с «Монцей» (1:1).

33-летний игрок стал первым с сезона-2012/13 итальянцем, поучаствовавшим в 250 голах в топ-5 лиг Европы. Ранее он также выступал в Ла Лиге (за «Севилью») и Бундеслиге (за дортмундскую «Боруссию»).

Также Иммобиле стал 8-м футболистом, достигшим этой отметки в топ-5 лиг после Лионеля Месси, Криштиану Роналду, Роберта Левандовского, Луиса Суареса, Карима Бензема, Харри Кейна и Мохамеда Салаха.

Подробнее статистика Иммобиле – здесь.

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12 комментариев

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VERBLYUD
Легенда Итальянского футбола! Чемпион Европы, обладатель Европейской Золотой бутсы, 4 раза лучший бомбардир Серии А, лучший бомбардир в истории Лацио!
+37
-1
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omsk1716
Ответ SaH4r.
недооценённый страйкер
Ну здесь двояко, в Италии он звезда, но в то же время в Испании и Германии не особо получилось.
+19
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+19
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SaH4r.
недооценённый страйкер
+13
-2
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Смари Муха
Легенда
+2
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Кино Музыка
Лучший итальянец за последние годы.
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che kaif
Мбаппе уже рядом
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Тюменец
На местном уровне Чиро просто топ. В большом клубе зацепиться не удалось, в сборной, по большому счету, из серьезных команд, забивал только голландцам в товарняке.
Кто-то говорит, что провалился в Боруссии. Отчасти это так, если взглянуть на его стату в бундеслиге, но 10 голов в 34 матчах за клуб, для такого типа форварда, не так уж и плохо, учитывая первый сезон и акклиматизацию, травмы, форму Обамы и, в целом, не важный сезон Дортмунда.
Вояж в Севилью и оценить сложно.
А так… восстановился после аварии, продолжает играть на высоком уровне. Здоровья, долгих лет в футболе и много забитых голов!
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