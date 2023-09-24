Иммобиле – 1-й за 10 лет итальянец с 250 очками по «гол+пас» в топ-5 лиг

Форвард « » реализовал пенальти в матче Серии А с «Монцей» (1:1).

33-летний игрок стал первым с сезона-2012/13 итальянцем, поучаствовавшим в 250 голах в топ-5 лиг Европы. Ранее он также выступал в (за «Севилью») и Бундеслиге (за дортмундскую «Боруссию»).

Также Иммобиле стал 8-м футболистом, достигшим этой отметки в топ-5 лиг после , , Роберта Левандовского, Луиса Суареса, Карима Бензема, Харри Кейна и Мохамеда Салаха.

Подробнее статистика Иммобиле – здесь.

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