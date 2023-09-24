Иммобиле – 1-й за 10 лет итальянец с 250 очками по «гол+пас» в топ-5 лиг
Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле реализовал пенальти в матче Серии А с «Монцей» (1:1).
33-летний игрок стал первым с сезона-2012/13 итальянцем, поучаствовавшим в 250 голах в топ-5 лиг Европы. Ранее он также выступал в Ла Лиге (за «Севилью») и Бундеслиге (за дортмундскую «Боруссию»).
Также Иммобиле стал 8-м футболистом, достигшим этой отметки в топ-5 лиг после Лионеля Месси, Криштиану Роналду, Роберта Левандовского, Луиса Суареса, Карима Бензема, Харри Кейна и Мохамеда Салаха.
Подробнее статистика Иммобиле – здесь.
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Кто-то говорит, что провалился в Боруссии. Отчасти это так, если взглянуть на его стату в бундеслиге, но 10 голов в 34 матчах за клуб, для такого типа форварда, не так уж и плохо, учитывая первый сезон и акклиматизацию, травмы, форму Обамы и, в целом, не важный сезон Дортмунда.
Вояж в Севилью и оценить сложно.
А так… восстановился после аварии, продолжает играть на высоком уровне. Здоровья, долгих лет в футболе и много забитых голов!