Депутат Свищев о сборных России U17 на ЧМ без флага и гимна: «Надо ехать – не выступая, откатимся на десятилетия назад. История все расставит по местам, стыдно будет и МОК, и всем федерациям»
Дмитрий Свищев положительно оценил решение ФИФА допустить команды U17 из России.
Ранее совет ФИФА принял решение допустить мужскую и женскую сборные России U-17 к участию в чемпионате мира в нейтральном статусе.
«Конечно, любой из нас мечтает, чтобы все наши команды выступали под своим флагом и гимном на соревнованиях. Но вы видите, какие у нас сложные возможности допуска к соревнованиям.
История потом все расставит на свои места. И МОК, и все федерации, которые не допускают наших спортсменов, – всем им будет стыдно, потому что это незаконное требование.
Но реалии таковы, которые мы сейчас видим. Мы должны сделать все для того, чтобы наши ребята выступали на соревнованиях. Я вижу, какую работу проделали РФС и Министерство спорта, чтобы наши футболисты были допущены.
Мое мнение, что нужно ехать, продолжать вести диалог с УЕФА и ФИФА. Надо дать возможность нашим мальчишкам и девчонкам участвовать в соревнованиях.
Сейчас мэтры российского спорта заявляют, что нужно «хлопнуть дверью» и не ехать на соревнования. Но мое личное мнение, что нужно искать любую возможность, использовать любые методы спортивной дипломатии, находить компромиссы.
Надо выступать! Потому что, не выступая, мы откатимся на десятилетия назад», – сказал глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту.
Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline
А где же речи про унижение и предательство Родины?
Депутат Свищев дурачок?