Депутат Свищев о сборных России U17 на ЧМ без флага и гимна: «Надо ехать – не выступая, откатимся на десятилетия назад. История все расставит по местам, стыдно будет и МОК, и всем федерациям»

Теги сборная России U-17 премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу женский футбол ФИФА РФС МОК Государственная дума Дмитрий Свищев Министерство спорта России Политика Спорт-Экспресс Футбол

Дмитрий Свищев положительно оценил решение ФИФА допустить команды U17 из России.

Ранее совет ФИФА принял решение допустить мужскую и женскую сборные России U-17 к участию в чемпионате мира в нейтральном статусе.

«Конечно, любой из нас мечтает, чтобы все наши команды выступали под своим флагом и гимном на соревнованиях. Но вы видите, какие у нас сложные возможности допуска к соревнованиям.

История потом все расставит на свои места. И МОК, и все федерации, которые не допускают наших спортсменов, – всем им будет стыдно, потому что это незаконное требование.

Но реалии таковы, которые мы сейчас видим. Мы должны сделать все для того, чтобы наши ребята выступали на соревнованиях. Я вижу, какую работу проделали РФС и Министерство спорта, чтобы наши футболисты были допущены.

Мое мнение, что нужно ехать, продолжать вести диалог с УЕФА и ФИФА. Надо дать возможность нашим мальчишкам и девчонкам участвовать в соревнованиях.

Сейчас мэтры российского спорта заявляют, что нужно «хлопнуть дверью» и не ехать на соревнования. Но мое личное мнение, что нужно искать любую возможность, использовать любые методы спортивной дипломатии, находить компромиссы.

Надо выступать! Потому что, не выступая, мы откатимся на десятилетия назад», – сказал глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

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37 комментариев

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Guillermo
Плохо конечно, что мнение депутата Свищева совпадает с собственным. Диссонанс
+39
-1
+38
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ОттоДракула
Какое жестокое наказание-им будет стыдно.
+17
-1
+16
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TeddyLasso
Хм, депутат и адекватные мысли, как-то это подозрительно
+15
-2
+13
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Дмитрий
Ответ Евгений Шазиев
Моему сыну 14 лет без трёх месяцев. Выступает за ФК КАМАЗ. Спросил, его: поехал бы выступать за сборную без флага и гимна? Твердоё - нет.
А уточни: поехал бы без флага и гимна, если будет шанс засветиться перед скаутами топ-клубов Европы? Твердое-нет, камаз дороже?))
+15
-3
+12
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Дмитрий
Ответ Евгений Шазиев
Моему сыну 14 лет без трёх месяцев. Выступает за ФК КАМАЗ. Спросил, его: поехал бы выступать за сборную без флага и гимна? Твердоё - нет.
Ну и пусть сидит в унылом фк камаз до скончания веков. Гордый, но никому не нужный💪🏻
+15
-3
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Альтависта
Какой-то неправильный депутат.
А где же речи про унижение и предательство Родины?
+10
-1
+9
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vilnietis
Ответ Евгений Шазиев
Да ему сpать на европу, он там пожил и насмотрелся.
в профиле твой возраст 15,а сыну уже 14! Однако!!!
+8
0
+8
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Заборостроитель
Ответ Guillermo
Плохо конечно, что мнение депутата Свищева совпадает с собственным. Диссонанс
История потом все расставит на свои места🤣
+8
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Bartez1986
Ответ TeddyLasso
Хм, депутат и адекватные мысли, как-то это подозрительно
в курсе новой методички, видимо. не всем ещё раздали
+6
0
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Строган Колянов
Ответ Евгений Шазиев
Моему сыну 14 лет без трёх месяцев. Выступает за ФК КАМАЗ. Спросил, его: поехал бы выступать за сборную без флага и гимна? Твердоё - нет.
интересно, как бы он ответил, если бы входил в юношескую сборную?
+4
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iPatrick
Ответ Святослав Хоробре
Чиновники по миру катаются, как россияне. Участие принимали до прошлого года на всяких форумах экономических. Да вот незадача, как была экономика страны сырьевой, так и после февраля осталась и откатилась ещё лет на 40 за последние 30 лет. И вот теперь предлагают ехать молодым россиянам в футбол поиграть, как гражданам "РФС и чтобы на десятилетие не отстать от остального мира в ИГРЕ!!! #####, вы в реальности ничего толкового не сделали с вашими возможностями и теперь обезличиваете детей нашей страны! У..д #####!
Прихожане церкви "Великого величия" заявляют, что в ответ на бесчеловечное поведение УЕФА они могут обидеться 😏
+4
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Строган Колянов
Ответ Евгений Шазиев
Меня еще и не Евгений Шазиев зовут.
и сына у тебя нет, угадал?))
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mad butcher
"И МОК, и все федерации, которые не допускают наших спортсменов, – всем им будет стыдно, потому что это незаконное требование"

Депутат Свищев дурачок?
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Guillermo
Батюшки, у Свищева собственный профиль на спорц)
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Dinamik1
Ага они прямо от стыда.сгорят.
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Overkiller
А та самая причина из за которой нас отовсюду отстранили и все санкции наложили - она то абсолютно законна, товарисч депутат? И другие страны тоже считают что вы всё творите по международному закону и праву?
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Святослав Хоробре
Чиновники по миру катаются, как россияне. Участие принимали до прошлого года на всяких форумах экономических. Да вот незадача, как была экономика страны сырьевой, так и после февраля осталась и откатилась ещё лет на 40 за последние 30 лет. И вот теперь предлагают ехать молодым россиянам в футбол поиграть, как гражданам "РФС и чтобы на десятилетие не отстать от остального мира в ИГРЕ!!! #####, вы в реальности ничего толкового не сделали с вашими возможностями и теперь обезличиваете детей нашей страны! У..д #####!
+3
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shahmur
А что если нет?)
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Atsuktuvas
Даже "Свищевы" через полтора года слюновыделения приходят к пониманию, что между влажными фантазиями и скудной реальностью надо делать правильный выбор.
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Такие дела
Свищеву надо колотить сборную из депутатов - три-четыре состава и поехать на матч в Нидерланды. Наши ребята бы в грязь лицом не ударили бы
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garethbale
Ну обольщаться его адекватностью не стоит. Очевидно, минспорта к кому надо обратились, чтоб такие спикеры по шапке получили и рот свой прикрыли на эту тему. Спортчиновники видать последние полтора года над этим работали, чтоб хоть как то допустили, а теперь боятся, что эти товарищи им щас все похерят своими пламенными патриотическими речами
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vilnietis
Ответ Евгений Шазиев
Меня еще и не Евгений Шазиев зовут.
Но 2031 минусы твои или это враги подбросили.....
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Андрей Попов
на стыд всем плевать.
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Сарсен Абдрахманов
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
А ещё они на видео будут извиняться!
Извинись доон
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Мукунку хороший
Стыдно- когда видно
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