Депутат Свищев о допуске России U17: «ФИФА и УЕФА принимают последовательные решения. Вдруг они смогут угомонить истерию враждебно настроенных стран?»

Теги сборная России U-17 премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА МОК Государственная дума Дмитрий Свищев Политика Матч ТВ Футбол

Дмитрий Свищев оптимистично оценил шансы России вернуться в международный футбол.

На прошлой неделе УЕФА допустил российские команды U17 к участию в турнирах под своей эгидой. В среду решение об отмене дисквалификации юношеских команд из России принял совет ФИФА. Россияне смогут участвовать в турнирах под названием «Российский футбольный союз», без флага, гимна и в форме нейтральных цветов.

«ФИФА, судя по всем действиям, принимает последовательные решения вслед за УЕФА. Да, пока это касается юношей и с определенными ограничениями. Но давайте посмотрим на практике, как это у них будет получаться.

А вдруг ФИФА и УЕФА действительно захотели показать самостоятельность и независимость от политиков и смогут заодно угомонить истерию от некоторых стран, враждебно настроенных по отношению к россиянам?

Я бы не стал загадывать и относительно взрослых команд. Если пример с юниорами будет положительным, не исключаю, что и взрослых в каком‑то виде могут начать возвращать.

А пока пусть это будет неким сигналом к действию к другим международным федерациям и МОК», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

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14 комментариев

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Overkiller
Круглые сутки орать по всем госСМИ про "танками на Берлин" и "ракетами по Вашингтону", а потом бормотать про "недружественные" страны...
+19
-5
+14
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Красный чай
Надо совета у симонян спросить над каким городом надо использовать ЯО чтоб у них все мячи сдулись
+6
-2
+4
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jepp ebriloff
Ответ Alexander Poljakov
а просто "дружба" у вас в словаре нет?
Подобные одноклеточные только лизание оп и сосание уёв знают
+5
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iPatrick
Ответ Краснодар лучший
А ты бы предпочел лизать и опу? Что ж это твой выбор!
Вы, господин, даже сути не поняли...
+4
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Alexander Poljakov
Ответ Краснодар лучший
А ты бы предпочел лизать и опу? Что ж это твой выбор!
а просто "дружба" у вас в словаре нет?
+4
-2
+2
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Сергей48
В каком то виде?🤦‍♂️
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Cash_One
Ну всё всё, не спугните только
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jepp ebriloff
Ответ Overkiller
Круглые сутки орать по всем госСМИ про "танками на Берлин" и "ракетами по Вашингтону", а потом бормотать про "недружественные" страны...
Психологи называют это проекцией
0
0
0
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