Депутат Свищев о допуске России U17: «ФИФА и УЕФА принимают последовательные решения. Вдруг они смогут угомонить истерию враждебно настроенных стран?»

Дмитрий Свищев оптимистично оценил шансы России вернуться в международный футбол.

На прошлой неделе УЕФА допустил российские команды U17 к участию в турнирах под своей эгидой. В среду решение об отмене дисквалификации юношеских команд из России принял совет ФИФА. Россияне смогут участвовать в турнирах под названием «Российский футбольный союз», без флага, гимна и в форме нейтральных цветов.

«ФИФА, судя по всем действиям, принимает последовательные решения вслед за . Да, пока это касается юношей и с определенными ограничениями. Но давайте посмотрим на практике, как это у них будет получаться.

А вдруг и УЕФА действительно захотели показать самостоятельность и независимость от политиков и смогут заодно угомонить истерию от некоторых стран, враждебно настроенных по отношению к россиянам?

Я бы не стал загадывать и относительно взрослых команд. Если пример с юниорами будет положительным, не исключаю, что и взрослых в каком‑то виде могут начать возвращать.

А пока пусть это будет неким сигналом к действию к другим международным федерациям и », – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

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